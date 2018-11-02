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爱过痛过——《后来的我们》

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2018-11-2 17:42:00

爱过痛过——《后来的我们》

**《后来的我们》片名Us and Them (2018)。

 

中国爱情电影。

 

影片是刘若英的导演处女作，讲述了一对青年北漂跨越十年的爱情故事。见清和小晓俩人都是来自黑龙江的北漂， 2007年俩人相识在春运回家的火车上，随后两人相识相知相恋相爱，直到分手，2017年俩人又在飞机上不期而遇，十年已过，变化太多。

 

两人的相爱过程就和平常人的谈恋爱一样，幸福的故事都是一样，没有什么特别可言。两个充满青春气息的年轻人，郎有情妾有意，整天腻歪在一起，每天为了在这个陌生的城市生活下去而打拼，每天变着花样撒狗粮，他们做的也就是普通情侣会做的事情。恋爱过的人都会从见清和小晓身上看到自己当初的影子，在恋爱初期，荷尔蒙旺盛分泌的时候，你说什么都是对的，做什么都是好的。

 

蜜月期过后，见清和小晓迎来感情的考验期。城市那么大，何处是我家。在地产商等利益集团的强烈宣传攻势下，两个年轻人也一直以在北京有一套自己的房子为目标，小晓当年半开玩笑地提出找一个有房的北京人，见清则以为有了房子就可以永远和小晓在一起。当梦想被现实一次又一次粉碎时，他们才发现居者有其屋是一个何等艰难的目标。见清灵光一现，冒出一个冒险游戏的点子，可代码敲得断断续，魔兽和CS倒是从没停过；小晓一直在尝试各种不同的工作，想要向买房目标更进一步。当两个人一个停留原地，另一个奋力向前时，矛盾就产生了。

 

小晓逐渐对见清失望，而见清却对此没有一点认识，长此以往，矛盾终于掩盖不住，小晓决定分手。片中有个细节，分手前夕，两人已经吃了很长时间的泡面，而且到了需要两个人共吃一碗泡面的地步。吃泡面还需要就着见清老爸给的豆瓣酱，一大坛子豆瓣酱被掏光了，可见他们已经过了多久的苦日子。这段时间内见清依旧没有长进，小晓心理的期限就是豆瓣酱吃完之时。

 

原本甜蜜的一对变得再也不见，主要责任还是在于见清的幼稚不成熟。小晓不是一个唯利是图的女孩子，她选择离开并不是因为物质方面的匮乏，同甘很容易，共苦也没问题，唯一的原因在于看不到希望，最大的失望也是看不到希望。当对一个人彻底失望时，心也就死了。

 

其实十年后的见清也没有变得成熟，依旧很幼稚。见清从来没有认识到小晓离开自己的真实原因，哪怕功成身就、买了大房子之后，依旧没有认识到当初分手的原因。分手直接刺激了见清知耻而后勇，催生了大卖的冒险游戏，可一切都只是表现，骨子里见清还没有成熟到能够和小晓在一起。

 

见清可不是渣男，任何人都不会忘记自己的初恋，何况是在最艰苦的时期，用自己最美的年华陪伴自己的初恋。不论是不是结婚生子，偶遇了初恋聊几句一点问题都没有。如果当初真的爱过，见面就不会当做没看见，那样处理才显得不正常。

 

谈恋爱、找对象就是这样，每个人都会陪伴自己走过一段时间，或许几周几月，或许几年几十年。有的人会让你爱得死去活来，却没法子领证，有的人会和你领证度过漫长岁月，却没有走进你的心。我们能做的只是趁着能爱赶紧爱，不求天长地久，但求曾今拥有，当一段感情终将走进结束、无法挽回时，好聚好散，互道珍重。感情的事情没有如果，一切感情都禁不起假设，一旦错过就是错过。最悲惨的不是终结感情，而是在有资格的时候不知道珍惜这段感情，最悲惨的是过后连悲哀的资格都没有，因为后来只是两个人，早已没有了“我们”。

 

物是人非，时过境迁，

爱过痛过，自然会懂。

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标签： 爱情(7457) 中国(3058) 剧情片(3190) 小成本(1403)

6.3 

后来的我们 (2018)

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后来的我们/Us And Them(2018)
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