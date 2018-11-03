《铁血战士3》：外星壮士请好走

一支由阿诺施瓦辛格率领的特种兵精锐小分队潜入南美丛林，执行人质营救任务。精良先进的武器装备、强悍的单兵作战能力、高效的战略制定和团队执行，训练有素的小分队势如破竹，整个营救行动堪称完美。

几场酣畅淋漓、火爆刺激的小型丛林战过后，敌方巢穴被掀了个底朝天。然而，这支肌肉很发达、头脑不简单的精锐特种兵小分队却不知道，刚刚歼灭敌人获胜返程的己方，早已被丛林暗处一双冷酷目光全程盯死、锁定。

真正毛骨悚然、能扼住咽喉的死亡猎杀之旅，刚刚拉开序幕.....

电影从头至尾营造的混杂着紧张、悬疑、惊怖、血腥观感让彼时窝在校外录像厅里的我看得大呼过瘾！

抱歉，其实以上讲述的是多年前那部过目难忘，我至今记忆犹新的《铁血战士》经典首作。

再瞧瞧今年不堪入目的最新版《铁血战士3》，科技水平进步了，外星猎手体型翻倍了，战力强悍升级了，电影水准却差到给首部曲提鞋都配不上。

该系列特有的B级片暴力元素，和死亡cult气息荡然无存也就罢了，太多的插科打诨和旁枝末节则让本该是绝对主角的铁血战士完全沦为配角。影片节奏拖拉的支离破碎，就像片尾被爆头后绿血乱溅的外星战士脑袋———简直一塌糊涂！

综上所述，个人认为下面这张海报上的留言基本属于虚假宣传：

电影看至过半，坐在电影院里绝望的我已经忍不住产生一个无情的念头：

仁慈的铁血老兄，麻烦你快点把男主角带队的这帮罗里吧嗦的话唠正方角色团灭吧！

怎奈强龙压不过地头蛇，虎落平阳被犬欺，外星壮士最终一缕英魂归故里....