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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>自强不息，循循善诱——《嗝嗝老师》

自强不息，循循善诱——《嗝嗝老师》

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2018-11-4 22:01:35

自强不息，循循善诱——《嗝嗝老师》

**《嗝嗝老师》片名Hichki (2018)，别名我的破嗝Miss(港) / 我的嗝嗝老师(台) / 图雷特之爱。

 

印度剧情片，影片主人公是一名名叫奈娜的女教师，讲述她带领着一群来自贫民窟的学生重新树立生活信心的故事。

 

影片励志色彩很浓厚，一方面是奈娜老师本身反映出的励志元素，另一方面是奈娜老师带的学生展现出的励志元素。奈娜老师直面自身缺陷，努力地改变着周边人异样的目光，以其高超的业务本领和敬业的匠人精神，最终成功证明了自己，也给所教的孩子们带出一片光明前途。学生们则通过老师教导和自身努力，以优异的成绩证明了自己，出身并不能代表一切，在相同学习条件下，我也能战胜你。

奈娜老师天生不幸，家庭富裕，可自己却患有一种名叫图雷特氏综合症（Tourette综合症）的疾病，神经传递出现了问题，具体症状就是她会时不时的肌肉抽动和出现猥亵性言语，片中将症状稍微调和了一下，只是发出狗叫和打嗝声。她童年就因为患病而被多所学校退学，幸运的是她最终在母校遇到了改变她一生的好校长，校长给予她平等待遇，并教育别人不要歧视她，从此奈娜也立志成为像校长一样的人，给更多人平等发展的机会。

 

在阶级分化明显的印度，一群来自贫民窟的底层孩子，通过努力学习打败了来自上层阶级的富家子弟。以弱胜强完成逆袭，这本身就是影片的一大看点，何况实在一名本身身体有疾病的老师带领下，处处充满燃点和看点。事实也正是如此，一般人的智力完成高中学业绰绰有余，正常智力发育的情况下，想要学习理解几百年前人类就充分摸透的知识，并不是一件难事，只是那些艰深科研任务才需要高智商聪明人完成。在阶级固化严重的地方，上层阶级的人害怕更多的人抢夺被自己侵占的资源，才会想到用限制教育的方式来阻挠别人发展。9F班的孩子正是用实际行动证明了教育垄断的荒唐，不过能够改变的也只能发生在电影之中吧。卡住教育资源，攥紧上升通道，这是固话阶级的常用剂量，而大家都能够认清这一点，偏偏都不去改变，有能力改变的人不会去改变，没有能力改变的人也没有机会变得有能力。

 

除了励志之外，影片还多次强调了教书先育人的道理。教书先必育人，育人先做人，奈娜带着孩子们考出好成绩后，遭遇了栽赃诬陷风波，百口莫辩，原因就出在价值观上面。当没有信心在正面战场战胜对手时，这些富家子弟就想到了歪门邪道，而贫民窟的孩子们人穷志不短，经受住了考验，没有中套。做事先做人，如果掌控国家的人都是些喜欢蝇营狗苟的家伙，这个国家还有什么前途。

 

影片就像是印度版的《放牛班的春天》，从来都是没有教不好的学生，只有不会教的老师。奈娜老师真正做到师者，传道授业解惑，好老师不但要因材施教，激发潜能，还要以身作则，言传身教。奈娜老师在拒绝父亲安排的银行高薪工作时就表明自己的态度，老师工资不高，但能够教书育人，银行薪水虽高，但自己并不快乐。当一个老师总想着赚外快，在课上该教的不教，留到自己的补习班上才讲，这些老师早就将教育看成做生意，孩子们在他们眼中只不过是行走的印钞机罢了。

 

自强不息，战胜疾病困扰，

循循善诱，指引桃李方向。

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标签： 酷(1410) 剧情片(3194) 生活(5157) 印度(233)

7.9 

嗝嗝老师 (2018)

影评(58)

收藏(177)

嗝嗝老师/Hichki(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8063838/
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Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

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2018-11-7 8:50:40

电影中的老师让我想起了一个同事。她每隔一段时间就会不自觉的挤眉弄眼，让后嗝一声。

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似水年华 沓然无痕
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1 楼

简爱CJ 806462

简爱CJ

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