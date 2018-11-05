娱乐效果较好——《游侠索罗：星球大战外传》

**《游侠索罗：星球大战外传》片名Solo: A Star Wars Story (2018)，别名韩索罗：星球大战外传(港) / 星球大战外传：游侠索罗 / 星球大战外传：索罗 / 星球大战韩·索罗外传 / 游侠索罗 / 韩索罗外传 / 星战外传2。

美国娱乐片，《星球大战》系列第二部外传，聚焦汉·索罗的初始经历，讲述了汉·索罗和“千年隼号”的相会，以及遇到副驾驶丘巴卡、赌徒兰多·卡瑞辛的历程。

影片从《星球大战》原本的大型太空家庭伦理剧中跳了出来，拍出了大太空背景下的小人物抗争集权。汉·索罗一如既往地呈现浪子形象，这和他本人出身有着密切关系，影片详细描写了他的出身，然后给其高强战斗技能提供了一个合理解释，这么厉害的角色还不是靠着帝国军队培训出来的么。然后用一场视觉盛宴，再给“12秒差距”提供了一个合理解释。

整体感觉，这第二部外传就是在给星球大战系列查漏补缺，正传反正已经那样了，就看看正传之间还有什么可以见缝插针的地方，拍一些正传没有展现的内容，给不合理的地方给出一个最为合理的解释，反正是官方提供的解释吗，官方逼死同人。

影片整体质量较高，剧情有起伏，小高潮接着大高潮，一波接一波，不会让人感到乏味。影片画面也是可圈可点，相比四十年前，视觉特效有了长足进步，无垠太空，未来感更加强。不考虑复杂的星球大战背景，单看这一部电影，完成度还是很高的。星球大战的老粉肯定会在片中寻找各式各样的彩蛋，并为寻找到的各种蛛丝马迹开心雀跃，而对于我们绝大部分普通观众来说，只需要享受着一百多分钟的娱乐片，跟着剧情跌宕心情随之起伏，看着画面绚丽眼睛为之赞叹就行。毕竟星球大战系列原本只是个太空背景的家庭伦理剧，误打误撞地成了老美的精神灯塔，对于国内观众来说，距离太过于遥远，星球大战系列年代久远，今年作品也都是遛粉为主，普通观众想要了解其复杂的背景真的是一个挺有难度的工作，本身看电影就是图个乐，开心就行，不要把自己搞得那么累。

如果只是当做一部打发时间的爆米花作品，看看还是很过瘾的。有几方势力尔虞我诈的勾心斗角主线，也有托拜厄斯·贝克特影响主角汉·索罗的成长副线，演员方面龙妈艾米莉亚·克拉克也是美艳袭人，影帝伍迪·哈里森再次轻车熟路的扮演痞子形象，幻视保罗·贝坦尼满脸伤疤一脸邪恶，看点很多，也都是不错的亮点。唯一令人不太满意的就是男主角的选角，扮演者阿尔登·埃伦瑞奇丝毫没有一个走私犯和未来将军的气场，一直处在浑浑噩噩和没有睡醒的状态，估计妹子们只有在没得选择的时候选择他吧，我如果是龙妈或者公主我也不会选他。

外传补充正史，查漏补缺，

娱乐效果较好，仅此而已。