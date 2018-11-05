让一个另类成为主角，《毒液》做了哪些表率

就像幼儿园的老师教育小朋友一样，从来都是善恶分明的，那么在大银幕里让一个一身缺点的人成为榜样，必定是正义的“主流”所不允许的，但是，有了《死侍》的珠玉在前，《毒液》顺势而为，玩起花样来也就更加游刃有余。



那么，让一个另类的人成为英雄，或者说，在生活中一筹莫展还畏首畏尾的人成为地球的守卫者，《毒液》做了哪些表率呢？

首先是“让台词文明起来”，要知道，埃迪也是一个嘴炮和话痨，也靠卖萌搞笑来和观众打成一片，但显然他和言语粗俗充斥黄赌毒的话痨死侍还是大有区别的，所以，《毒液》虽然是暗黑体质，但记者身份的“埃迪”作为“毒液”的内核，台词方面，更文明也更有趣，是经得起观众检验的，保持了高度的道德感以及社会责任感。

其次则是“让人物活起来”，黑面獠牙、血红长舌、如怪兽般的黏液型身躯，“毒液”与其他超级英雄最大的不同就是这玩意儿怎么看都不像个“好人”，钢铁侠的出场是让所有女人尖叫，绿巨人的出场是让所有人大笑，但毒液出场，所有人在第一次见到他时都是内心激荡忍住尿意尖叫，异类的外表，张狂的姿态，几近无敌的超级战斗力，无疑让毒液成为一个惹人注目的暗黑大主角。

之后则是“让视觉动起来”，作为首次出场的“毒液”，尽管形象吓观众不轻，但如果无法在第一时间征服观众，那么想要占领市场的雄心必然遭到扼杀，所以影片在特效制作以及动作设计上可谓绞尽脑汁，影片视效由两次奥斯卡视觉效果得奖者，负责过《盗梦空间》、《星际穿越》的诺兰专属特效团队一手打造，有一说一，绝对算得上是“年度最爽视效大战”，尤其最后终场对决，毒液与暴乱的共生体大战震撼眼球。

最后再“来点不一样的爱情”，钢铁侠也好，死侍也好，绯红女巫与幻视、绿巨人与黑寡妇也好，至少让人觉得爱情是正常的，但“毒液”却是一个对前女友死缠烂打的人，而且，影片还像大黄蜂恶搞萨姆女朋友一样，顺便恶搞了一下毒液的前女友，让她以“女毒液”的性感形象出场，让米歇尔·威廉姆斯与汤姆·哈迪贡献了影史中最惊艳的一个“毒”吻，想想和一张刚把别人脑袋咬下来的大嘴亲吻，是不是浪漫到起鸡皮疙瘩。

其实，“毒液”现象也可以被视为人物性格“分裂”的一种现象，每个人的内心，都有邪恶的一面，“毒液”这个共生体代表就是这个邪恶面强大的破坏力，但是，只要心存善念，依然保持对人类的爱，那么，就能驾驭这个漫威宇宙中最“帅”的反派啦。



