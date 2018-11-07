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《你和我的倾城时光》：你想看的这里都有了

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2018-11-7 20:55:07

就在不久之前，赵丽颖用低调而又内敛的方式“官宣”，跳过公布恋情这一步骤，直接公布领证儿了，狠狠地撒了一把狗粮，让她的一票粉丝又惊又喜。这个做事雷厉风行，毫不拖泥带水的样子才是我们爱的赵丽颖。


就在最近，赵丽颖的新作《你和我的倾城时光》也被定在了光棍节的后一天11月12日开播，依然有着睥睨天下单身狗的傲然——在这部剧中，我们的颖宝所表现出来的，依然是与其生活保持同步的，雷厉风行，毫不拖泥带水的风格，果然，赢得了唐僧的女王，就是不一样。

 

《你和我的倾城时光》改编自丁墨的同名小说，是一部集职场、都市、情感等多重元素的励志电视剧。丁墨是被大家所熟知的作家了，她的小说《如果蜗牛有爱情》、《他来了，请闭眼》 都被拍成过影视作品，并且好评如潮。那这部由当红小花赵丽颖主演的《你和我的倾城时光》则凸显其号召力，剧中集合了金瀚、俞灏明、曹曦文、孟瑞、林源、张峻宁、刘凡菲等出色演员，再加上周一围、刘恺威的友情演出，一众大咖的阵容，更是值得期待了。

 

故事讲述了学服装设计的大学毕业生林浅（赵丽颖饰），拒绝哥哥的帮助，坚持自己创业，却遭遇创业失败，在一次偶然应聘中，遇到被临危受命的总裁厉致诚（金瀚饰），为了完成哥哥厉致谦（刘恺威饰）的遗愿，两人一起携手创建"倾城"这一品牌，两人在跌跌撞撞的途中，相互扶持学习，最后相爱，成就一段惊心动魄的爱情。剧集能够入选纪念改革开放40周年电视剧作品，则是其创业、成长与抉择的内核。

 

当然，当下应景的剧也集中涌现，《正阳门下小女人》、《创业时代》等都是讲的创业过程中发生的故事，但 《你和我的倾城时光》在是一部情感剧的同时，更是一部具有保护“国产品牌”意识的职场剧——从一开始的哥哥厉致谦创立“爱达”，到被谋害致死，后来林浅创立”倾城”，拒绝收购招来祸端……无一不验证着职场如战场的危机与惨烈，也一再的验证着国产品牌的崛起突围之路是如何的艰辛与痛苦。

 

赵丽颖这次扮演的林浅，是一个干练的时装设计师，她为了这个角色不惜剪短了长发，以清爽的造型为林浅找到更符合职场精英的定位。金瀚是第二次跟颖宝合作，他本人出身于军人世家，此次扮演退役军人厉致诚，就更驾轻就熟了。军人英武阳刚的气质，让他表现的淋漓尽致。

从立意到演员，剧的看点真的有点多，11月12日，一起来鉴剧吧。


你和我的倾城时光 (2018)

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你和我的倾城时光(2018)
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