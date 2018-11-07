分析影评|《铁血战士》：绝不是“系列最差”，而是“系列最佳”！

​​​毒舌君这篇《铁血战士》的影评写得有些晚哈，主要是因为虽然早就已经去看了IMAX3D的《铁血战士》，但最近又把1987年施瓦辛格版《铁血战士》，1990年的《铁血战士2》，以及2010年阿德里安·布罗迪主演的《新铁血战士》重温了一遍，所以才可以在此负责任地说，眼下这部《铁血战士》就是这四部里的“系列最佳”，绝不是某些人说的“系列最差”！





如果大家不信毒舌君下的这个结论，完全可以自己把前三部重温一遍，网上资源都好找好下，不怕不识货就怕货比货嘛，对比一下，你自然会发现目前这部《铁血战士》在世界观打造、故事开拓、角色设定、动作场面以及节奏感和喜感方面的过人之处！尤其是紧凑流畅的节奏感，这是前三部都不具备的！至于某些人诟病的本片在逻辑合理性以及细节上的某些缺点嘛，这些问题在前三部里都更严重啊，如果这对于本片来说都不能容忍，那么我怀疑某些人当初是如何忍住看完前三部的？

空口无凭，毒舌君这就带大家重温一下前三部《铁血战士》，并详细说明目前这部《铁血战士》胜出前三部的地方在哪里，以及整个《铁血战士》系列的演变过程。请不要误会，毒舌君也并不想说目前这部《铁血战士》是多么出色的商业动作片，只是想说明，整个《铁血战士》系列的水准本来就没多高，本来就没有一个完整的世界观体系且bug多多，目前这部《铁血战士》只是比前三部更加用心、更加出色、更加好看罢了！





1987年施瓦辛格版的《铁血战士》让“铁血战士”这个嗜好杀戮的外星怪物形象成为了影史经典，1990年的《铁血战士2》继续在B级片领域挖掘这个怪物的商业价值。但是，以今时今日的审美眼光来看这两部二三十年前的电影作品，除了“铁血战士”这个怪物形象的开创之功，以及“铁血战士”热成像看人的主观视角画面，实在让人想不到其他值得称赞之处了！

首先，这两部古早作品讲故事的节奏感在如今看来就很难忍受，毒舌君要不是为了写影评，真的难以耐心看完。这样的影片在那个年代也许还能吸引人，但在当今这个快节奏商业片的时代，根本无法达到眼下这部以“动作爽片”模式打造的《铁血战士》对于观众的吸引力。







其次，前两部《铁血战士》也尽显当年B级片那种漫不经心、粗枝大叶的制作态度，导致“铁血战士”这个外星怪物除了是个杀人机器之外，其他方面都是相当模糊，完全没有什么来龙去脉、前因后果的逻辑和体系可言。





就拿施瓦辛格版的《铁血战士》来说，整部影片只是描写了“铁血战士”在南美丛林里对美军特种小队的追逐猎杀。从影片中我们只能了解到“铁血战士”以下几个有限的信息：有隐身技能，肩上有激光炮大杀器，手上能伸出杀人利器钢爪，只能通过热成像来探测猎物，貌似不杀女人，喜好剥人皮和取人头颅，受伤会流出绿色的血。唯一的背景信息就是片中那个当地女孩所说的，“铁血战士”猎杀人类早已成为当地的丛林传奇，有着不短的历史，所以“铁血战士”猎杀美国大兵绝非他初到地球的遭遇战。

除了以上这些信息之外，至于“铁血战士”从何而来？有何目的？是一种什么样的生物？为何要猎杀美军？他的行为和思想逻辑是什么？则是影片统统未曾涉及的。片中甚至压根没出现过外星飞船，所以“铁血战士”是否是外星人，这一身份也是模糊的！可以这么说，影片凭空挖了这么一个“铁血战士”的大坑，压根不填就这么糊弄过去了，这样的影片要是放在今天，还不得被影迷和影评人给骂死啊！







不难看出，“铁血战士”这一形象是蛮夷土著、日本武士、嗜血猛兽、神话恶魔、游击队员、老练猎人以及外星怪物的混合体，隐含着美国历史与西方文化的多重心理暗示，角色气质绝不同于《外星人》、《第三类接触》那种远超地球文明的智慧型外星人，而是透着未开化的野蛮气息，只是激光炮、隐身技这些“黑科技”给他打上“外星人”的标签罢了！

也许正是因为这种有悖于外星高科技文明的野蛮形象，让影片创作者难以给“铁血战士”构建出一个合理化的背景，只能一味突出他的神秘和野蛮，以此来形成角色和影片的独特个性。







1990年推出的续集《铁血战士2》，也是继续照着“蛮荒”这个路数走的。故事发生地虽然从美洲丛林转移到了大城市洛杉矶，但影片中的洛杉矶也仿佛美洲丛林一样，充满着蛮荒与野性的气息，警方与贩毒黑帮展开街头枪战，而贩毒黑帮中的哥伦比亚和牙买加两大帮派，也在互相仇杀。牙买加帮派都信仰一种充满原始气息的“伏都教”，帮派衣着打扮也“土味”十足，连杀人都要举行某种“伏都教”的仪式，牙买加帮派的大boss是一个透着神神叨叨气息的“伏都教”教主级人物，影片所营造的这一切蛮荒感，都是为了配合“铁血战士”这一形象的蛮荒感。

而“铁血战士”在本片中又增添了一些全新技能：一支可以伸缩的长矛枪，各种飞镖暗器，发射能把人困住割裂的网。这就让“铁血战士”更加像是印第安人和日本忍者的混合体。影片结尾也首次出现了“铁血战士”的外星飞船，而且告诉观众，“铁血战士”并不止一个，还有许多。







但是，《铁血战士2》对于“铁血战士”形象与世界的开拓也仅限于此了，作为续集本应当对“铁血战士”有更多的解释与说明，但本片除了进一步强化了“铁血战士”的蛮荒形象之外，依然没有填上第一集的坑，甚至还挖了更多的坑，观众依然不知道“铁血战士”来自何方？要干什么？本片中“铁血战士”为何要在人多眼杂的洛杉矶展开杀戮，而且是对黑帮和警察通杀，也没有给出任何解释，不存在任何的行为逻辑。





《铁血战士2》里安排丹尼·格洛弗扮演的黑人老警探跟“铁血战士”对决也让人相当无语，要说第一集里像施瓦辛格那样的肌肉硬汉最终能干翻“铁血战士”还能够令人信服，但这么个黑人老警探最终也能杀死“铁血战士”，这也实在太扯了吧！放在今天一定也会被影迷和影评人给喷死！

2010年的第三部《新铁血战士》，可以说跟前两部有着“代差”了，已经是一部符合现代观众审美观的电影了，水准方面跟目前上映的这部《铁血战士》差距并不太大！由于本片的监制是《罪恶之城》系列的导演罗伯特·罗德里格兹，所以在娱乐观众的水准方面还是有基本保障的。





《新铁血战士》采用了向第一集致敬的模式，回归丛林战以及军事动作风，但在故事设定上开了脑洞——地球上的军人、黑帮、罪犯、杀人狂等极度危险分子，被扔到一个不知何处的狩猎星球，三个“铁血战士”对他们展开猎杀。



本片的重点仍然放在猎杀与反杀的惊心火爆动作戏上，依然主打蛮荒血腥的氛围。总体来看，惊悚氛围和动作戏设计都比较不错，但本片也并不想对“铁血战士”世界观的基本问题进行解释，只是增添了两个信息：一个是“铁血战士”通过猎杀强者实现自我进化，另一个是“铁血战士”这个族群也并非铁板一块，而是存在着弱肉强食，片中奥斯卡影帝阿德里安·布罗迪扮演的男主角，最后就救下一名较弱的“铁血战士”，希望他能帮忙对抗那些较强的“铁血战士”，并送男主角等人回地球。







《新铁血战士》在内涵上也有了更多的看点，不像前两集那样在内涵方面基本空洞。片中的军人、黑帮、罪犯、杀人狂其实跟“铁血战士”互为映射，这些人在地球上其实就相当于猎杀别人的“铁血战士”，在外星球就成了“铁血战士”的猎杀对象。这些人跟“铁血战士”的分界线，就在于两个字——人性，就像片中那个俄罗斯特种兵和以色列女狙击手那样，同伴落单自己就要出手相救，哪怕令自己也身陷险境。而在片尾暴露出“黑化”本色的那个医生，心狠手辣、冷酷无情的程度其实就跟“铁血战士”别无二致，虚伪和残忍甚至更胜一筹。

而目前正在上映的这部《铁血战士》，相对于前三部来说，堪称实现了全方位的提升。首先在世界观构建方面，终于开始对“铁血战士”的基本设定给出说法了，虽然设定方面编得也不是很圆，但至少算是给出一个基本说法了，比前三部啥说法都不给强太多了！







《铁血战士》把1987年和1990年这两部前作都作为自己的前史，这在政府特工给女科学家看的IPAD资料里都有体现，而且加上了“铁血战士”越来越频繁出现在地球这个新的设定，而后由女科学家发现“铁血战士”身上有人类基因，后来再经由小男孩戴上“铁血战士”头盔看到的景象，确认“铁血战士”在进行某种基因融合，所以“铁血战士”也算是某种基因工程的产物，以此实现进化。

而片中也出现了两个完全不同的“铁血战士”，一个普通版，一个加强版，这也算是延续了2010年《新铁血战士》对于“铁血战士内部也有分化”这一设定。那个加强版“铁血战士”也算是解释了为何“铁血战士”在地球乃至在其他星球展开猎杀行动，并有取走被猎杀着头颅和脊骨的行为，这就是为了带走其他星球上最强智慧生命体和猛兽的基因，对“铁血战士”进行进化升级，从而打造出更强的“铁血战士”。后来“铁血战士”抓走男主角的自闭症儿子，也有基因进化的目的在其中。







而“铁血战士”频繁造访地球的目的，也通过片中的反派角色——黑人特工头目给出了脑洞大开的解释——随着地球变暖，人类面临生存危机，“铁血战士”希望有一天能取代人类，成为地球的主宰，所以才频繁造访地球，所以才在自身融入人类基因。





毒舌君在此处要格外称赞一下本片主创的认真与诚意，给“铁血战士”来地球目的的这种解释，完美呼应当年施瓦辛格版的《铁血战士》的小细节，还记得上文截图里那个当地女孩所说的“铁血战士总是在最热的年份出现”吗？这本来是一句莫名其妙、毫无解释的话，但时隔30年之后，本片主创还能从这句台词出发去构建“铁血战士”的世界观，真的可以说是相当用心了。把台词中的“最热年份”同当时完全不流行而现在成为主流环境话题的“全球变暖”相结合，既然不少人认为“全球变暖”会导致地球物种面临灭绝灾难，那么“铁血战士”总是在最热年份光临地球，观察地球人走向灭亡的进步，并伺机取而代之，也算是还能说得通的一种解释了，最重要的就是有机融合了第一集同本片的世界观。

本片在整个系列中第一次试图构建起关于“铁血战士”完整的世界观，第一次对“铁血战士”的行为和目的做出了解答，当然，从本片的实际表现来说构建得并不完美，在合理性上也有一些bug，但总比前三部《铁血战士》“只挖坑不构建”的做法强太多了吧！







除了初步构建起“铁血战士”的世界观，在风格和故事模式上，正在上映的这部《铁血战士》也进行了较大程度的调整，相对于前三部来说，展现出诸多明显的不同之处。





不知道大家在看前三部《铁血战士》之时，有没有注意到这样一个共同点，那就是前三部都十分注重神秘感和惊悚氛围的营造，往往要花1个小时左右的时间，对“铁血战士”的神秘与恐怖进行铺垫，然后才是主角与“铁血战士”正面刚的对决。而目前这部《铁血战士》则彻底省去了这种铺垫，一上来就是男主角在夜晚丛林跟“铁血战士”的遭遇战，20多分钟就是女主角在秘密基地见到“铁血战士”，随后“铁血战士”大闹秘密基地的动作戏，这就让本片成为了一部节奏紧凑、打斗接二连三的“动作爽片”，这种格外爽快强劲的节奏感，也是前三部所没有的！

而影片结尾的那场动作戏更是前所未有的干脆利落、火爆刺激，甚至感觉眼睛都有点不够用了。最后一个击杀“铁血战士”的动作，更是由男女主角、小男孩和外星狗狗合力完成，镜头在几人之间完成凌厉切换，最终让打爆“铁血战士”看起来格外爽快刺激。总体来说，本片的动作戏绝对是在合格线之上的，值得到影院观赏。







本片在风格上也大大降低了前三部所渲染的蛮荒感，同前三部里“铁血战士”猎杀人类“只为取乐”的目的不同，本片中“铁血战士”来地球，第一次不是以猎杀人类为目的，而是追杀叛徒，毁掉叛徒带走的“秘密武器”，猎杀人类只是“铁血战士”在毁掉飞船之后，上演的余兴节目罢了！本片也首次对于“铁血战士”飞船的内部和外部增加了大量的细节化呈现，以及“铁血战士”装备的各种高科技范儿，不再过于渲染“铁血战士”像原始部落似的血腥杀戮，以及拿头颅当战利品的野蛮行为。这就使得“铁血战士”降低了蛮荒感，增加了强大和炫酷之感。

此外，本片在故事线上也进行了全新拓展，第一次在《铁血战士》的故事中融入家庭戏，不仅突破了原有模式，新增加的家庭戏看点也非常成功，不说别的，好莱坞天才童星雅各布·特伦布莱扮演的那个自闭症儿童，绝对是本片吸引眼球的亮点之一。毕竟，前三部《铁血战士》都是“铁血战士”与人类小队之间的猎杀与反猎杀，一直玩的都是单线叙事，而本片一开始则是男主角和儿子的双线叙事，男主角保护家人的行为动机也更能拉近同观众的距离。







此外，本片还给《铁血战士》这个系列注入了前所未有的喜感风格。虽然前两部《铁血战士》也有一些角色插科打诨、讲讲黄色笑话，但也只是一两句台词的事儿，整部影片的风格依然是惨兮兮、苦哈哈的，而本片的喜剧元素则十分丰富。首先，“打怪小队”由一群怪咖级的“疯子军人”组成，角色身上自然而然就带出许多喜感，也让“打怪小队”不再显得苦逼，而是变得可爱。比如这帮人在女主角昏迷时，在她身边摆了一堆小物件，还就女主角醒来后的反应打赌，许多观众都被这种喜感强烈的小细节给逗乐了。其次，女主角奥立薇娅·玛恩也堪称自带喜感风格，看过美剧《新闻编辑室》的观众，一定会跟毒舌君有同样的感觉——奥立薇娅·玛恩在这两部作品中的角色喜感其实蛮相似的，都是那种高智商女精英的形象，再加入一丝女极客的神经质的喜感，让她举手投足都显得相当有趣可爱。还有，就是影片不遗余力地在一些小细节上增添喜感，比如说那个头上中了一枪就秒变乖宝宝的外星狗狗，虽然这样的设定有些无厘头，但对于影片整体喜感的营造无疑是有很大帮助的！

当然，在前三部基本没有构建起“铁血战士”世界观的情况下，本片要初步完成这个任务并且保持强劲的动作戏节奏，难免会出现一些缺少解释和铺垫的bug。比如说女主角为何如此高能强悍了，比如说外星狗狗为何如此听女主角的话了，叛逃的“铁血战士”为啥要把大杀器带到地球了等等。对于“铁血战士”世界观构建方面的一些内容，也存在着自说自话，略显勉强的情况！但毒舌君还是要说，即便存在着这样那样的一些问题，通过上述对比会让大家不难看出，本片无论是在世界观打造，还是在娱乐性发挥方面，都要比前三集更加出色，更值得观看，所以不要轻易相信网络上说本片“系列最差”的观点，通过毒舌君的以上分析，本片难道不是“系列最佳”吗？（文/列文）​​​​