《名侦探柯南：零的执行人》：为了国家的正义

评分：8.1 / 10分，5/ 5分。





公安在漫画中出场很晚，而且一开始还被树成了反面形象，特别是考虑到赤井秀一早早出场人气爆棚，而安室透又作为波本的嫌疑人被大家猜来猜去好几年，因此直到绯色系列故事，日本公安都还是以一种尴尬的地位登场亮相。甚至之前的某部剧场版，都还让安室透出来和赤井秀一干架，成为主角的阻碍。然而安室透这看上去亦正亦邪的角色却很快成为持平赤井秀一的高人气配角，这部剧场版更是把他彻底扶正洗白，“零的执行人”既是泛指零机构的所有特工，也特指了安室透或者说降谷零这个其中的佼佼者。看惯了FBI和CIA那帮家伙耀武扬威，这次让日本自己的情报人员大出风头，也很符合主旋律要求。

说起主旋律，这部零的执行人堪称是日本主旋律大片。经历过前面几部剧场版的试水，上一部唐红的恋歌已经初具电影感，不少运镜和剪辑方式让影片的观感大大提升。到了这部剧场版，简直就是一次汇报演出，虽然换了导演，但之前的所有尝试都延续了下来。从影片中我们可以清楚的感受到，每一次剧情展开，角色对话时的镜头使用，明显参照了真人电影的制作，不同机位的镜头剪切配合，从各个角度去展现一个场景中发生的事情。还有从远处推近，对话者的正反交替，下方推升，和脸部特写的推近镜头，已经不是单纯的制作动画剧场版，完全就是按照一个电影的标准在制作拍摄。

情节上，因为把日本公安作为主题叙事，故事必然就不是单纯的犯罪案件，而是国家层面的危机，日本执法部门的全部力量集中亮相，各部门之间的倾轧和潜在上下游关系也有所揭示和批判。完全是一场非常严肃的恐怖主义题材。这大概也是为了照顾到影片的观影群体已经从当年的小孩变成了成年人，因此作为一年一部的剧场版，在照顾小朋友观众的同时，也得考虑到成年观众的情绪。这部电影中保留了惯例的小学日语教学式的猜谜，也有对一些日本国家机构和社会、科学话题科普式的讲解。所以像我们这些外国的观众，也顺带了解了一下日本的运作方式。

虽然本片跟主线剧情无关，仅仅是主线角色成为了核心人物，但本片的整体基调与主线是一致的。这是一个以情报机构与情报人员处理恐怖活动为主题的谍战动作类型片。可能很多人都觉得名侦探柯南既然挂了“侦探”二字，就一定是一部推理漫画，那么他的剧场版也必然关乎推理。确实，这个系列最初的几部经典剧场版，都是把推理作为卖点，漫画和动画中也不少相当精彩甚至带点恐怖和恶趣味的超级推理案件。但这一切都无法改变漫画的主线情节与推理毫无关联的事实。柯南，或者说工藤新一，虽说是侦探身份，但他实际上卷入了情报世界的灾难中，主线情节中充满了谍战电影常见的动作与间谍元素。前几年不少试水动作题材的系列剧场版，这次终于把这个尝试做到了极致，大概也是因为剧场版的制作水准提升到了相应高度的缘故。所以笔者也不太理解那些张口闭口说柯南剧场版推理越来越少而拒绝谍战化、动作化的人，这不就是在向漫画的主线风格靠拢吗。

零的执行人讲述了国家的正义，以及为了实现国家的正义而采取的手段，像公安这些台面下的卫国者，他们的行为或许会与法律相违，但他们从来不把正义当做借口去行违反正义的事情。电影中的凶手一下子就被安室透给比了下去。笔者觉得本片还是很有些现实意义在里面，虽然也是老生常谈。但作为一部少年向漫画的剧场版能出现如此严肃的话题，并做出认真的叙述，也是一次不错的尝试。

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文：史歌

2018年11月9日