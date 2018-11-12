电影在北美上映时专业评论就哀鸿遍野。

看完倒觉得也没那么坏。中规中矩的美式超级英雄电影，但低于漫威的平均水平。

问题是电影的主角是“毒液”，传统大反派，蜘蛛侠的敌人，反英雄的先锋。结果，索尼暴殄天物，把它拍成了好人。

索尼从反英雄入手，打造黑暗超级英雄的想法是挺明智的，毕竟现在正面英雄的拍摄套路已经陷入窠臼，打包买赠观众都未必买账，要创新越来越难。连根正苗红的好同志都要拼命发掘“阴暗面”，搞自我内心冲突的复杂叙事。

死侍的反套路意外爆红，没有道德，满嘴脏话，嗜血滥杀，高度反社会，神经质爆表。虽然本质还是维持正义消灭坏人，但那种打破束缚感的叛逆还是让观众觉得惊喜。

本来毒液应该把这种反套路发扬光大，观众们已经对那些刻板好人感到烦腻不堪，有些甚至连人都不能杀！你稍微有点不一样，大家都该买账的。

可是，可是，可是……

电影偏偏在创作上出现了方向性错误。电影里的毒液坏么？或许，毕竟它也吃人脑袋，可那都是坏蛋，它从始至终也没伤害过一个无辜的人。

它带着一肚子坏水，万里迢迢跑到地球，在电影里狰狞了半天，突然就决定要当个好人。立场摇摆，性格也模糊，除了一天到晚喊饿，也没见它有什么思想和主张，不知怎么就突然易帜选边。这么没原则，还是在母星政治理论学得不够，缺乏宗旨意识。

毒液的转变在电影里铺垫完全不够，毫无说服力。一会儿说被汤老师影响，又说自己在外星是个卢瑟，到地球后能够享受强大的感觉所以要保护地球（可它明明把自己的大佬暴乱都给干掉了）。

总之，整部电影里，毒液除了吓人和打架，经常还得插科打诨，适时卖萌。三观不算正，但道德底线绷得比老干部都紧。

要命的是，电影剧情保守，画面也靠拢迪士尼，除了共生体黏液质感稍微恶心，电影血腥镜头基本没有，杀人时都是镜头一转，死一堆人也不见血。

电影也有追车，也有群殴和单挑，也有各种上天入地旋转跳跃的特效，但都是那种好莱坞常见的大路货。唯一美型又有演技的汤老师，导演倒是拼命给他加戏，铺垫又臭又长，以致电影节奏严重失调，但依然顶不住人物平面刻板，空洞得一塌糊涂。

谈论“毒液”，还是绕不开日本的“寄生兽”，两部都是以“寄生”为母体的电影。从质量而言，无论残酷性、严肃性、冲击力、故事结构、思辩深度，“寄生兽”都要强过“毒液”太多。

毒液就是那种制作方本想放手一搏，说来吧，我们这次大胆玩点不一样的，结果却在创作时不断犹豫退缩，越来越保守，最后处理成了一个空有架势，但无比温吞俗套的角色。

这么处理本身也没什么不好，但唯独可惜了“毒液”这样的好食材，它本应该成为餐桌上那道“河豚”，有毒，但无比鲜美。

可现在，我却觉得自己只是吃了一份盒饭，饱是饱了，但没有太多愉悦。

偏偏是这么一份卖相平平的盒饭，却在周末3天就大卖出7个多亿，你说这烂片当道的年月，观众们都饿成啥样了？