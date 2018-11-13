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缺乏共情——《美女与野兽》

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2018-11-13 19:08:21

缺乏共情——《美女与野兽》


**《美女与野兽》片名Beauty and the Beast (2017)。

 

美国爱情音乐电影。

 

迪士尼真的是有钱任性，花了大价钱重新拍了一部真人版的《美女与野兽》。人们很自然地会将本片和91版动画版相比较，比较下来的结论只能是，迪士尼真的有钱，拍出真人加CG的效果还不如老版动画电影的效果。

男性拯救女性的套路叫做睡美人，看男同胞上蹿下跳地抱得美人归，而女性拯救男性的就被成为美女与野兽，且看新版女权斗士大战长毛怪。

 

剧情就不多做赘述，毕竟这是一部家喻户晓的知名作品。在动画版中美女和野兽都有较大的发挥空间，在2D的世界中，两个角色都是一些笔墨的功夫。改编成真人电影后，影片的关键就发生了变化，影片好坏就要看女主角的发挥，野兽可以依靠CG，女主角不行，眼神动作都要依靠演员完成。

 

导演选择艾玛·沃森作为女主角，可能是对艾玛·沃森的美貌有充分信心，信心过强以至于完全忽略了艾玛·沃森并没有过硬的演技。她的作品除了扮演赫敏比较出名，其余作品都不是以演技著称，更多的是冠以学霸、女权的标签。艾玛·沃森的演技无非就是一直端着，时刻提醒观众自己的女权主义身份，一言一行都要表现出强势。这么个演法，贝尔温婉可人的感觉荡然无存，观众们看电影希望看到的是角色，不是演员本人。如果是选美比赛或者女权演讲，艾玛这么演没问题，可这是《美女与野兽》，是一部爱情电影、一部歌舞电影。

 

男主角野兽露脸戏份不多可以理解，野兽在为数不多的镜头中，眼神中传递出了爱意。且不说这爱情来得如何突兀，至少野兽的眼中可以另观众感受到爱。除了皱眉耸肩，在贝尔的眼中，我丝毫看不出有爱的感觉。

 

就连男配角加斯顿的表现都比女主角要好很多，角色的刻画十分饱满，表现十分细腻，由爱生恨的转变也不是那么突然。恍惚间，我似乎觉得加斯顿才是男主角，可能这是一部备胎被逼疯的悲情故事。

 

影片情绪铺垫做的很不好，主打爱情的电影中，爱情元素只能让人感到无比生硬、无比尴尬。一人一兽之间的感情戏发生地十分跳跃、十分生硬，感情的迸发缺乏共情，观众难以感受他们之间有荷尔蒙产生。说句玩笑话，对文艺女青年就要文艺男青年出马才能拿下。美女与野兽像对暗号一样，对了一小段《罗密欧与朱丽叶》，然后就成了灵魂伴侣了，如果放在国产剧中，早被喷得皮都没了。一个喜欢读书的女孩儿正好遇到一个拥有图书馆的霸道总裁，而方圆几百里只有女孩儿和霸道总裁独处一室。这不叫爱情，这叫凑活，要知道，感动并不是心动。如果真的心动，演员们需要表现出心动的感觉，否则观众们也不是睁眼瞎。

 

真人电影缺乏共情，

爱情电影毫无爱意。

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标签： 爱情(7459) 美国(8253) 明星(2385) 迪斯尼(224) 奇幻(1275) 剧情片(3200) 音乐剧(76)

7.3 

美女与野兽 (2017)

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美女与野兽/Beauty and the Beast(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8064650/
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