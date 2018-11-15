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骗人骗鬼——《康斯坦丁：恶魔之城电影版》

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2018-11-15 22:28:53

骗人骗鬼——《康斯坦丁：恶魔之城电影版》

**《康斯坦丁：恶魔之城电影版》片名Constantine: City of Demons (2018)。

 

美国动画电影。CW将5集网剧《康斯坦丁：恶魔之城》汇编合并，成了这部完整电影。剧情和网剧类似，不再赘述，。

 

片中的渣康由马特·瑞安配音，这是有史以来最为神似、还原度最高的演员。基努·里维斯演过渣康，也是渣康首次亮相大荧幕，《地狱神探》表现出了渣康的阴郁，但没有表现到渣康关键的“渣”。马特·瑞安则更加像渣康，不论造型还是气质，都是那个吊儿郎当又有所坚持的渣康。

 

康斯坦丁被人们称为渣康，有一点关键就是他精通骗术。魔法只是他行事的一个手段，而做事的关键在于骗术，什么神鬼邪魔在他眼里都一样，都是可以利用的角色。渣康驯熟运用自己的一流骗术，让敌人之间相互争斗，自己坐收渔翁之利。不论是好人还是坏人，都是渣康可以利用出卖的对象，利用坏人的时候肯定是心中暗爽，或许利用好人的时候，他心里会有一点点愧疚，可活下去才是最重要的，舍弃一些小我，为的是成就大我。在大局面前，渣康选择自行承担后果，牺牲了少数个体的情感，换取世界安宁。

 

本片继承DC的一贯特色，那就是DC的动画电影做的好，真人电影随便糊糊。影片的效果十分不错，渣康在人间地狱的见闻令人震撼，脑洞大开、血腥爆表，既满是黑暗又充满猎奇。当人间地狱降临时，这很黑暗，很DC，而渣康苦大仇深负重前行的惨样也很DC。

 

骗人面不改色，

骗鬼出神入化。

 

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标签： 美国(8257) 动画(3462) 奇幻(1277) 剧情片(3202) 华纳(418)

康斯坦丁：恶魔之城 电影版 (2018)

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康斯坦丁：恶魔之城 电影版/Constantine City of Demons: The Movie(2018)
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