骗人骗鬼——《康斯坦丁:恶魔之城电影版》 **《康斯坦丁:恶魔之城电影版》片名Constantine: City of Demons (2018)。 美国动画电影。CW将5集网剧《康斯坦丁:恶魔之城》汇编合并,成了这部完整电影。剧情和网剧类似,不再赘述,。 片中的渣康由马特·瑞安配音,这是有史以来最为神似、还原度最高的演员。基努·里维斯演过渣康,也是渣康首次亮相大荧幕,《地狱神探》表现出了渣康的阴郁,但没有表现到渣康关键的“渣”。马特·瑞安则更加像渣康,不论造型还是气质,都是那个吊儿郎当又有所坚持的渣康。 康斯坦丁被人们称为渣康,有一点关键就是他精通骗术。魔法只是他行事的一个手段,而做事的关键在于骗术,什么神鬼邪魔在他眼里都一样,都是可以利用的角色。渣康驯熟运用自己的一流骗术,让敌人之间相互争斗,自己坐收渔翁之利。不论是好人还是坏人,都是渣康可以利用出卖的对象,利用坏人的时候肯定是心中暗爽,或许利用好人的时候,他心里会有一点点愧疚,可活下去才是最重要的,舍弃一些小我,为的是成就大我。在大局面前,渣康选择自行承担后果,牺牲了少数个体的情感,换取世界安宁。 本片继承DC的一贯特色,那就是DC的动画电影做的好,真人电影随便糊糊。影片的效果十分不错,渣康在人间地狱的见闻令人震撼,脑洞大开、血腥爆表,既满是黑暗又充满猎奇。当人间地狱降临时,这很黑暗,很DC,而渣康苦大仇深负重前行的惨样也很DC。 骗人面不改色, 骗鬼出神入化。 上一页12下一页

标签: 美国(8257) 动画(3462) 奇幻(1277) 剧情片(3202) 华纳(418)

