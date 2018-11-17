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剧情空洞，表演乏力——《狼母》

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2018-11-17 22:20:55

剧情空洞，表演乏力——《狼母》

《狼母》片名Wolf Mother / Erik PeterCarlson's Wolf Mother (2016)。

 

美国小成本犯罪题材影片。

 

本片非常小众，影片制作水平给人的感觉也非常低廉，甚至很难找到关于影片的中文简介。一般来说，看影片简介内容只有一行英文时，这样的影片很大几率是烂片，因为复制粘贴影片简介的人没看过这部影片，而且也懒得翻译英文简介。很巧，本片就属于这个范畴的烂片。

 

影片主要关于一对男女，男的叫琼恩，曾经是银行小偷，打伤警察后成了一名流窜犯，女的名叫塞尔达，曾经是好莱坞明星，后来年纪轻轻沦落为街头妓女。两个落魄失败的人走到一起，为了给自己过去的不堪赎罪，两人联手准备对付旧金山绑架儿童团伙。

 

影片的噱头远大于内容，几乎所有的吸引眼球的内容全是依靠女主角娜嘉拉·汤森德 Najarra Townsend的脸蛋和身材完成。加上还有一些不知名的女演员在片中时不时的进行露点，影片变得香艳无比，同时也变得没啥看点。

 

塞尔达自称是狼母，源自她以前在好莱坞当演员的角色名，可影片和狼母的关联也就到此为止。塞尔达给人的感觉并没有一丁点儿狼性，除了她的流产经历可能和母亲有关，剩余的过往和片名真的没啥关系。汤森德竭力演绎一名沦为妓女的落魄演员，一直想让观众们在这个角色身上能够看到不同于大路货的样子，塞尔达表现出的气场也不是简单的站街女，隐约能够让人感觉到这是一个有过故事的人。

 

汤姆·西泽莫尔扮演男主角琼恩，他的表现毫无演技可言，大部分时间都是面瘫一样的表情。他面对性感火辣的塞尔达毫不动心，你说他是柳下惠或者身体有疾吧，他又和快餐厅的女服务员和银行女职员干柴烈火了好几把，他偏偏对身边人毫无感觉。他也在努力表现出人物角色的苦闷纠结，可这种纠结完全是无病呻吟，丝毫没有前因后果，观众们也看的一脸尴尬。一个稀里糊涂的剧本让演员想发挥都没有发挥的可能。

 

剧情空洞，表演乏力，

空有噱头，我已踩雷。

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标签： 犯罪(2281) 美国(8263) 惊悚(3311) 小成本(1407)

狼母 (2016)

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狼母/Wolf Mother(2016)
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