精神不死——《超人之死》 **《超人之死》片名The Death of Superman (2018)。 美国动画电影,影片关于90年代最著名的超人之死事件改编而来。超人这次遇到了他最大的劲敌毁灭日,一场恶战在所难免。 原本毁灭日是深埋在地球内部,被卢瑟挖出来的。本片进行了一些改编,毁灭日从外太空而来,直直的奔向地球,在海底把海王老家搅和了一通之后,来到人口稠密的大都市准备大开杀戒。毁灭日原本是氪星人制造出来的防御武器,可惜制造时除了差错,毁灭日成了无差别攻击且无法死亡的杀戮机器,氪星人无法毁灭他就只能把他封印。 当刀枪不入钢铁之躯的超人遇到什么都能击穿的毁灭日骨刃,在自相矛盾的设定下,谁将获胜呢。影片给出了答案。那就是剧情需要你死就要让你死,哪怕你刀枪不入了几十年,但也不会让你死得太窝囊,敌人也会被你打败。 前一版《超人之死》动画电影更加突出神性,神仙们借着地球的场地打架,2018年这版则更加突出人性。超人和Lois Lane感情线、超人和普通平民之间的互动,无一不是在表现超人身上的人性。也只有真正将自己看做普通人,才能真正融入社会、融入世界,否则总是高高在上就会脱离群众,尽管总是为群众做好事,但群众们总会感到隔阂感。这次超人从群主中来,到群众中去,又是和大叔合影、又是救小孩玩具,点滴之间就建立起和人民群众之间的连心桥。也正是因为这样,超人死后,普通民众的情感爆发才会显得真实可信。 超人肯定还是会复活的,钢铁之躯后面还有超人归来,影片最后出现四位想要继承超人的超人,卢瑟用超人基因造出来的超级小子,铁板一块的钢人,机器超人和歼灭者。如果还拍摄续集,那这四个人就有的打了。 超人死了,人们能够继承他的遗志,只有这样超人才不会死。有了超人的体魄和能力,并不就是超人,还要有他的品德心智才行,超能力者那么多,而超人只有一个。民众们最好的缅怀方式就是像超人一样做一个遵守秩序的好人,那些收过超人帮助的人,更有理由成为好人。 肉体可毁, 精神不死。 上一页12下一页

标签: 美国(8265) 动画(3468) 科幻(3119) 剧情片(3206) 动作片(1392)

