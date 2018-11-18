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精神不死——《超人之死》

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2018-11-18 19:45:09

精神不死——《超人之死》

**《超人之死》片名The Death of Superman (2018)。

 

美国动画电影，影片关于90年代最著名的超人之死事件改编而来。超人这次遇到了他最大的劲敌毁灭日，一场恶战在所难免。

 

原本毁灭日是深埋在地球内部，被卢瑟挖出来的。本片进行了一些改编，毁灭日从外太空而来，直直的奔向地球，在海底把海王老家搅和了一通之后，来到人口稠密的大都市准备大开杀戒。毁灭日原本是氪星人制造出来的防御武器，可惜制造时除了差错，毁灭日成了无差别攻击且无法死亡的杀戮机器，氪星人无法毁灭他就只能把他封印。

 

当刀枪不入钢铁之躯的超人遇到什么都能击穿的毁灭日骨刃，在自相矛盾的设定下，谁将获胜呢。影片给出了答案。那就是剧情需要你死就要让你死，哪怕你刀枪不入了几十年，但也不会让你死得太窝囊，敌人也会被你打败。

 

前一版《超人之死》动画电影更加突出神性，神仙们借着地球的场地打架，2018年这版则更加突出人性。超人和Lois Lane感情线、超人和普通平民之间的互动，无一不是在表现超人身上的人性。也只有真正将自己看做普通人，才能真正融入社会、融入世界，否则总是高高在上就会脱离群众，尽管总是为群众做好事，但群众们总会感到隔阂感。这次超人从群主中来，到群众中去，又是和大叔合影、又是救小孩玩具，点滴之间就建立起和人民群众之间的连心桥。也正是因为这样，超人死后，普通民众的情感爆发才会显得真实可信。

 

超人肯定还是会复活的，钢铁之躯后面还有超人归来，影片最后出现四位想要继承超人的超人，卢瑟用超人基因造出来的超级小子，铁板一块的钢人，机器超人和歼灭者。如果还拍摄续集，那这四个人就有的打了。

 

超人死了，人们能够继承他的遗志，只有这样超人才不会死。有了超人的体魄和能力，并不就是超人，还要有他的品德心智才行，超能力者那么多，而超人只有一个。民众们最好的缅怀方式就是像超人一样做一个遵守秩序的好人，那些收过超人帮助的人，更有理由成为好人。

 

肉体可毁，

精神不死。

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标签： 美国(8265) 动画(3468) 科幻(3119) 剧情片(3206) 动作片(1392)

6.6 

超人之死 (2018)

影评(4)

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超人之死/The Death of Superman(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8065008/
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