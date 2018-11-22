《犬屋敷真人版》：问题少年会邪术，谁也挡不住

中年危机、老龄化、单亲家庭、网络暴力、暴力执法……这些中国电影近几年没敢大胆反映的亚洲普遍的社会现状，现在都让一部日本的漫改电影拍出来了。这部电影，就是《犬屋敷》的真人版。

《犬屋敷》的原著是自2014年连载至今的科幻题材漫画。作者奥浩哉之前最远负盛名的作品就是《杀戮都市》。不同于前作的残酷与黑暗，《犬屋敷》居然难得地有着光明而积极的主题。奥浩哉抱着“英雄是老爷爷机器人”的想法，创作了有着《哆啦A梦》般的世界观的新作。

和《杀戮都市》里一直没交代GANTZ从何而来、为何要安排普通人去杀戮一样，《犬屋敷》连外星人来地球的目的和救人动机都没交代清楚，就让他们赋予了地球上的一老一少超乎想象的超能力。漫画的重心在于两个立场不同、阶层不同、年龄不同的超能力者如何看待现实社会的一切。尽管都是困难群众中的一份子，但之前不同的经历和境遇影响了他们各自的世界观和价值观。超能力正好将他们的意志和信念具象化，转化为对世界采取的行动。如果说《杀戮都市》原本清晰的对人性的阐述在后期为了猎奇而越来越晦涩，那么至少现在看来，《犬屋敷》有现实反映作为落脚点，主题表达更为深刻、更有说服力，人物刻画自然也更为鲜活。

《犬屋敷》的动画版和真人电影版都是同时立项的，两个版本各有优劣之处，不好比较。单纯从漫改的角度看，真人电影版有一个进步之处，就是故事中的超能力者之一狮子神皓的刻画。

无论是漫画还是动画，少年狮子神皓在剧情中都是有着改变世界的梦想的中二少年。在日漫世界中，他更像《死亡笔记》中的夜神月。只是夜神月没了死亡笔记本根本不能大展身手，而狮子神皓自带神力，可谓除了把死人救活，近乎无所不能。这样的设定应该是为了和另一个意外获得超能力的中年大叔犬屋敷壹郎形成鲜明对比，但对立太极端，够不成足够的思辨。电影版则让狮子神和犬屋敷作为不同年龄阶段的人遭受了相似的社会压力。除了年龄，其他的客观干扰项都排除得差不多了。当彼此都遭受不幸时，成长经历的长短不同导致了价值观形成的不同，从而影响了看待世界态度的根本性区别。电影版的狮子神问题就在于两点：还没充分感受到青春时期的无限希望，还没充分感受到成人世界更多残酷的一面。这两点也致使他一路走到黑，直到最后的悲剧。

在影片高潮中，狮子神皓狂殴犬屋敷壹郎的场面一度让我莫名想到植松圣——这是日本前几年骇人听闻的杀人犯，曾杀害多名病弱残疾中老年人。而他的杀人动机，竟然是所谓的“消灭浪费资源的中老年人”。这个想法的萌生和日本社会日益严重的老龄化现象不无关系。几十年前日本经济飞速发展的同时，日本下一代人的发展空间也被消耗得所剩无几，阶层固化严重，平民或特困户的子女很难有翻身的机会。两版《犬屋敷》中的狮子神皓的人物刻画多少有植松圣事件的影子，电影版狮子神的家庭悲剧和植松圣的犯罪动机同源，动画版狮子神的行动算是对植松圣的影射。

佐藤健饰演影片中的狮子神，亮点除了明明接近中年还自带少年感，还有用心的表演细节。影片中很多狮子神的段落不需要多少情节和镜头交代人物情绪和态度，佐藤健一个眼神、一个表情就把这些内容反映在画面上了。你可以说这是佐藤健在长期的商业片表演经历中积累的套路，但纵观全球大部分漫改片，演员能有如此细腻的表演的例子真的不多。而且即使是表演也可以的犬屋敷饰演者木梨宪武，他的角色也还是得靠大量的情节铺陈立起来的。

至于电影本身，其实就是作了日本漫改电影该做的事。除了尽可能还原原著中不少关键的故事场景，以及剧情编排完整流畅外，作为科幻片，本片的特效也算用心，除了特效集中的神户大战段落，前半段表现两人发现自身的超能力的过程中，特效也不马虎。值得一提的是，之前日本漫改真人电影中，精致特效和精致的镜头语言往往水火不相容，包括影片导演佐藤信介的前作《杀戮都市》《死神》都有重特效、轻摄影的问题。而这回不仅在无特效的段落中摄影讲究，有特效的动作戏中，航拍和POV镜头的使用效果也足以令观众大呼过瘾。

当然，作为漫改电影，故事情节的扬弃是最难的，毕竟这世界也只有一个漫威。犬屋敷和狮子神的塑造也离不开群像的刻画，因为这两个人在拥有超能力后，是进化成了“神”“魔”还是“更好的人”，都需要从他们俩与其他人之间的互动中反映。但影片中的配角除了安堂直行，其他人从两位主角的家人到涉及案件的各方人士也好，要么太符号化太单薄，要么可有可无。这种群像刻画的薄弱虽然不影响故事的叙述，但也让影片对社会问题的严肃探讨大打折扣。

另外，犬屋敷这个角色虽然在电影里的形象是完整的，但作为正派，他在行动上还没有一个足以打动人的点。而这些关键点在漫画中都可以找到，比如漫画中，犬屋敷飞行时，欢快地唱着阿童木的主题歌。熟悉阿童木这个动画形象的影迷都明白，这不仅是老一代的情怀，也是一代人对超能力、对未来生活的美好希冀。

（本文首发于公众号【食梦狂人】）