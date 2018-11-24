够爽就合格——《巨齿鲨》

**《巨齿鲨》片名The Meg (2018)，别名极悍巨鲨(港)/麦格。

美国/中国科幻娱乐片。

中国票房越来越好，资本市场自然也就盯上了这块肥肉。国外资本拍摄带有中国元素的影片，可以吸引更多的中国观众走进电影院，国内资本投资合拍片，则可以在分账的时候提高比例，皆大欢喜，于是各种中外合资影片层出不穷。这次这部合拍片由中国人民的老朋友郭达·斯坦森联手李冰冰出演，一群来自各个国家、由各种肤色构成的科学家们对付史前巨齿鲨。

大白鲨之后，人们将目标瞄准更加深邃的海底，探索史前巨齿鲨，连灭绝了的物种都拿出来殴打蹂躏一番。为了给史前巨兽足够的尊重，这里世界各国人士齐聚一堂，一起拜会巨齿鲨。

合拍片还有一个好处就是可以比较方便的过审，中方人士肯定比外国人更加了了解没有分级只有审查的制度，拍摄的时候就主动完成自我审查，那些B级片中常见的血浆、大腿统统不要，可以这么说，那些让观众们感觉很爽的部分，都是怪兽电影的标准配置，都是久经市场考验的成熟套路，而所有令观众感到出戏尴尬的部分，都是XX特色。

斯坦森原本在英国国家跳水队当了12年跳水运动员，水性自然极好，这次由他重回水中大战史前怪兽，自然会有一种如鱼得水的感觉。李冰冰嘛，自然是作为中方资本代言人，只要负责漂亮就行了，其余的并不重要。

作为一部怪兽影片，影片更加注重的是娱乐性，而科学性则几乎不存在。从本质上说，这种类型电影就是爽片，观众们只要看的时候能够感觉到爽快，那就完成任务了。毕竟如果追究起来，影片根本就不成立，人类和史前巨齿鲨快速上浮早就被减压症搞死了，潜水海域防鲨网一直没有出现，深海无光环境下的巨齿鲨居然还留着眼睛做致命弱点，作为海洋顶级掠食者不喜欢吃鱼虾喜欢咬钢铁。牙口好可惜脑子不太好，本来作为史前巨兽能活到现在不容易，还不珍爱自己的生命，真的对自己的种族不负责呐。

影片最大的亮点就是巨齿鲨，唯一的亮点也是巨齿鲨。身长数十米、海洋顶级捕食者、食物链的顶端，光是展现巨齿鲨雄伟身姿，就有足够的看点。比如，巨齿鲨不远万里，从海底出击，跑到科研平台咬了一口，看着还是比较震撼的。影片中出现巨齿鲨的画面的确很好看，再次以其高超逼真的CG特效征服了观众，而没有巨齿鲨的时候，画面总是给人一种油腻感，似乎连调色都懒得弄了。总体给人一种感觉，出现巨齿鲨时是怪兽片，没有巨齿鲨时事时装片，略显割裂。毕竟，除了有巨齿鲨的时候能够有吸引力，其余戏份看着都挺尬的。

葫芦依样，爽片本质，

能够看爽，那就合格。