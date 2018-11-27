在英雄老去之前——《亡命救赎》

好莱坞的大银幕里从来不缺英雄，但“复联”“正联”甚至“变形金钢”等超级英雄的强势崛起，让那些在丛林深处或者西部沙漠奔驰过的英雄，渐渐被人冷落、遗忘，史泰龙凭借一票大牌明星在狂轰滥炸中热血回归过，看着日渐老去的明星们在银幕里卖力拼杀，欣喜的同时亦感到一阵心酸，毕竟老去是一件很无奈的事情，曾在《敢死队》作为反派出现的梅尔·吉布森显然另有牵挂，于是他在《亡命救赎》里再次归来，这一次的他越发邋遢苍老，但却让人有一种踏实的安全感与温柔，因为他并不想拯救世界，只想让最爱的人能平安过一生。

梅尔吉布森曾经在《爱国者》里做过一次父亲，那一次，他有7个孩子，为了这些孩子，他义无反顾的投入到战争之中，这一次在《亡命救赎》里到归来，也并不阳光普照，甚至还带着一些像大多数老去的父亲一样的愧意与遗憾，他用纹身给自己的人生做了标记——“lost soul”意为：堕入地狱的亡魂，无救的人，显然，他这次“父亲”的角色做的有些“失败”。

所以，他要救赎的，其实不单单是爱闯祸的女儿，更是自己曾经无数次在银幕中让人热血的青春与记忆——曾经的梅尔·吉布森，无论是民族英雄，是铁血警探，是卧底威龙，还是冷血杀手，都曾经在枪林弹雨与罪恶暗黑到城市丛林里无畏战斗过，那些追过风的摩托车，一身弹孔的汽车，阴暗潮湿的汽车旅馆，鲜血淋漓的伤口，都是“纹身”之前大家对他的完美记忆，他要“女儿”和观众一起，再次唤醒这个记忆。

因而，《亡命救赎》带着经典动作片最经典的动作氛围，机车、长枪与怒火……在对女儿的救援之中极速驰来，铁血硬汉即使头发胡子花白，但内心依然不老，男性荷尔蒙依然保持爆棚状态，在西部荒凉世界绝地反击……

是的，每个时代都会在更迭中消散，但那些激荡人心的情结却并不因英雄迟暮而就此湮灭，刮掉胡子的梅尔·吉布森依然有他招牌式的笑容，那个笑容依然会翻搅无数关于光影的记忆，而艾琳·莫里亚蒂的一个回眸，让英雄在父爱里，再次伟大起来。

我们有过一次关于“男性”与“娘炮”的网络大争论，无可否认的是，不管作为怎样的角色定位：学生、演员、家长，男人必须要硬，是得到大家共识的，男人要能扛得起的枪伤，也担得起江湖，而作为父亲，即便再老，但不管面对的是儿子还是女儿，都要热血起来，那怕为此付出生命代价——我相信很多父亲都有可以为女儿去死的热血，这样的父亲，才能赢得他们美好的记忆，否则，岁月里将再无英雄。

这也并非是大男子主义的偏执，这个时代倡导多元，但金钱或者超能力带来的 “性感”诱惑，始终都不够踏实，嘴炮、暗黑英雄也可以有一时的风光，但在老去之前，这种古典又炸裂的硬派男性，才是最具传承性的英雄风格。



