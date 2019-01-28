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知己难求——《已经开始想你》

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2019-1-28 18:55:05

知己难求——《已经开始想你》

**《已经开始想你》片名Miss You Already (2015)，别名想你已久。

 

英国剧情片，影片以友情为主线，围绕一对闺蜜展开。米莉和杰西从小玩到大，两人相互陪伴共同成长，生活中的所有一切都可以分享，不分彼此。

 

影片很温柔很细腻，娓娓道来。普通人的生活都是平淡如水，鲜有大起大落，就在这个平淡之中，挚友之间的友情反而显得浓烈，浓得化不开。影片用轻松乐观的态度，讲述一个并不轻松的故事，在平凡生活中，可以让观众们看到不平凡的火花。

 

笑着笑着就哭了，哭着哭着就笑了。这就是影片的魔力，哪怕是纯正的钢铁直男都能被《已经开始想你》打动。有过友情的人很多，但有过纯真友情的人并不多，真的经历过生死之交的人自然会对朋友不同的认识，平时的酒肉朋友算不得是真朋友，相反平时来往不多的人反而可能才是挚友。

 

人生得一知己，何其幸哉。人生能遇到知己真的是可遇不可求的事情。真朋友不是那种表面上的过场朋友，而是会和你分享人生喜怒哀乐的人。两人能够相互理解、相互尊重、相互包容，不建立在物质基础上，完全是一种超越物质的精神层面交流，也就是马洛斯需求层次中比较高层次的归属感和尊重感需求。你开心，ta会和你一起开怀大笑，你难过，ta会和你一起心情低落，你有了点小成就，ta会真心祝福你、替你开心，你遭遇挫折，ta会和你一起渡过难关。挚友之间不需要多少客套话，也不需要多少虚情假意，两人之间的交流完全可以超越言语范畴，很多时候什么都不需要说，ta就能够懂你。两人之间可以有说不完的话，但不说话也不会尴尬，两人之间不需要伪装不需要刻意，可以放心大胆暴露全部的自己。

 

米莉和杰西就是这样的挚友，从小相识，然后成为闺蜜，无话不谈，无事不做，共同经历了亲吻、第一次、结婚、生子、生病……不管生活幸与不幸，能够遇到彼此就是最大的幸运。知道这个世界上有人在乎你、关爱你，似乎自己的生活也变得亮堂起来。不管最好的日子还是最坏的日子，大家都是彼此的见证人，在需要的时候绝不会缺席，在不经意间总会想起。有知己，黑白的日子也会变成彩色，有知己，阴暗的低谷也会迎来高潮。如果看完本片能够让你想起谁，那么恭喜你，好好珍惜挚友。

 

知己难求，务必珍惜。

得一知己，不枉此生。

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标签： 喜剧(4301) 英国(1012) 剧情片(3277) 生活(5166)

7.2 

已经开始想你 (2015)

影评(7)

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已经开始想你/Miss You Already(2015)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8071236/
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