《死侍2：我爱我家》：死侍往事

评分：7.5 / 10分，4/ 5分。

可能很多人都会以为这是删减版、中国特供版的死侍2吧，但其实那都是网上的无脑喷子和居心叵测的营销号们瞎带节奏打胡乱说。PG-13的死侍2本就在福斯最初的企划中，只是一开始迫于压力并没直接制作成这个版本。但在R级死侍2取得不俗成绩后，原初计划再次搬上日程，改了个名叫做《死侍往事》，作为圣诞节特别版在圣诞节前北美限定上映。因此这确实不是中国特供。

诚然，这部合家欢死侍删掉了大量的血腥暴力与脏口，却又特地补拍了新内容，并重新剪辑、调整叙事。所以从成片效果来看，死侍往事同强行从R级剪成PG-13公映的毒液以及那些被国内审查生硬删减的影片都截然不同，至少影片的动作戏并没有硬切的感觉，叙事不会有跳跃感。之前导演说影片新增了30分钟内容，通过与R级死侍2的公映版与super duper版本比较发现，其实这30分钟内容是相对公映版死侍2来说的，其中有一部分内容是super duper版本中已经添加的，还有15分钟左右才是专门为死侍往事补拍的。从某种意义上来说，观看死侍往事其实比观看原版死侍2要多看不少剧情。

死侍往事once upon a Deadpool的命名揭示了这个版本的小心思，他是以讲故事的口吻在回顾死侍的故事。补拍的内容就全是讲故事这件事本身，顺便能够更方便的对死侍2进行吐槽和讨论，这比在影片中通过打破次元壁的方式吐槽更加直接与方便。但这样调整了叙事后，导致原本的故事被彻底打碎，尤其是电影一开始，不断地跳回到讲故事的两个人，影片显得有些凌乱。但到了后面主要剧情展开以后，就要连续和顺畅许多，也不怎么跳出到故事外了。所以说，这样的操作也是有利有弊。另外，由于是后面补拍的缘故，所以加入了许多这段时间新发生的大事件进去并加以议论，比如福斯被迪士尼收购这件事，就遭到了丧心病狂的吐槽，还有斯坦李的离世。影片中有一块大广告牌在这个版本中被换成了RIP斯坦李的图文，全部字幕放完后还放出了一段斯坦李的缅怀小视频作为终极彩蛋，这都是在死侍往事这个版本中才能体验到的新内容。

而且对于这个版本，福斯还有个很用心的举措，那就是本片中文字幕是福斯自己提供的，这样保证了影片中的每一个梗都不会被漏翻或者错翻，双关与文字游戏也能够恰当的表达出来。同时，那些画面中无关紧要的文本不再出现在字幕中，而画面中与片尾字幕上许多小彩蛋式的文字却被翻译了出来。另外，由于是福斯自己翻译，使得影片的上映流程快了许多。笔者真希望以后的进口片能多这么操作一下，既保障了翻译质量，又加快了上映进度。

这部PG-13版本的死侍2还为大家提供了一个机会，在剥离了那些限制级内容后，我们再来审视这部作品的故事，会发现死侍2比第一部具有更完整的角色成长弧与情感刻画。一味重复第一部中已经完整体验过的血浆、残肢、粗口与各种流行文化梗显然不是死侍这个系列的长久之道，必然要给这个人物进行更多的挖掘，并加入更丰富的境遇。而这部死侍2还真就如国内的副标题《我爱我家》所描述的是一个关于家的故事，笔者觉得我爱我家这个副标题真不是哪个人脑子被驴踢了才想出来的，反而是对影片故事的非常精炼又精辟的总结。

电影的核心角色有三个，一个是找到了挚爱即将成家却最终希望破灭的失意者，一个是家人惨遭灭口幸福家庭毁于一旦的复仇者，还有个则是尚未体验过家的感觉渴望得到保护也渴望保护别人的孤独者。最终复仇者完成对家庭的拯救，孤独者找到了梦寐以求的家人，失意者对失去的爱放手释然，死侍的爱情故事告一段落。并且每个失去家庭或者没有家庭的人，凑在了一起形成了新的家庭，他们为空虚的人生找到了新的意义。

作为角色的起源，单单一部死侍完全不够，死侍2才为这个角色建立画上圆满句号。

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文：史歌

2019年1月31日