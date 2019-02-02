禁忌不是儿戏——《克隆人》

**《克隆人》片名Replicas (2018)，别名守护生逝世线(台) / 复制品 / 新生人 / 复制人。

英/中/美科幻电影。影片讨论了复制人体技术在小范围内运用的情形，其中包含主创人员自身经历，也带着对生物技术的讨论。

基努·里维斯扮演神经学科学家威尔·福斯特，他所在团队正在研制人类意识转移技术，用简单的话说就是把人类大脑内容复制进机器人体内，即便人体肉身死亡，本体意识还能够在机器身体中继续存活。福斯特团队前期遇到的主要问题是移植意识和机器身体产生排异反应，多次导致移植失败。不久福斯特遭遇巨大家庭变故，为了拯救车祸罹难的家人，福斯特铤而走险，利用人体克隆技术复制了家人身体，并将意识转移至复制人体内。

戏里戏外，基努·里维斯都饱受痛失亲人的痛苦，他29岁时，挚友吸毒过量死亡，35岁时，未出生的女儿胎死腹中，37岁时，女友车祸遇难。这些痛苦时刻伴随基努·里维斯，他多想能够找回这些亲友，既然现实生活中无法实现，那就通过影片来实现。

对于机器人技术，我们熟知的有Android和Cyborg两种，Android也就是安卓，就是机器人发展处属于自己的AI智能，比如《机械公敌》。Cyborg也就是赛博，就是半人半机械组成，或者是人体内植入一些机械体，或者在机械体内放入人类大脑，比如《机械战警》。本片最初目标有点点类似Cyborg，初步设想是在机器人体内复制一个人类大脑意识，让人类意识在机械体中得以存在。

影片《克隆人》英文片名是《Replicas》，按照片中表现和单词直译，应该就是“复制人”的意思，直接将人类意识复制进机械体内。在Android和Cyborg中，人类意识和肉体都没有得到完全分离，Android中人类意识和肉体都属于人类，机器的意识身体也都是自行发展而来，在Cyborg中，人类大脑保持相对完整，其余器官可以被机器随意替换。在本片中，人类意识和肉体得到完全分离，意识属于精神层面，肉体属于物质层面，两者实现物理分开。但从这个实现效果来看，片中生物公司的野心就可见一斑，只要这项技术得以实现，提取出人类意识后，拥有此项技术的一方可以随意更改人类意识，随后植入相应的特种机器人体内，就可以随随便便地培养一只完全听命的超级部队。

福斯特的经历和基努·里维斯差不多，痛失亲友，因此他对于复活亲友有着更加强烈的需求。相思成疾，他也就不管不顾那么多伦理禁忌，在复制人类意识进入机械体的前提下，福斯特更进一步，直接把人类意识复制进克隆体体内，达到自身目的。复制人可以看做是基努·里维斯的一个美好念想，想想而已。

当然福斯特的一系列操作都在违反自然规律，生物规律和伦理道德统统违反的一遍，在禁区中肆意游走。复制人的过程中，稍有差错都会产生人不人鬼不鬼的怪物，比如《人兽杂交》所表现，好在这点不是影片重点，在生产复制人过程，一切还算顺利。而在伦理道德方面，福斯特面临的问题就大了去了。所谓技术禁区并不是指生物技术上的困难，而是自然规律、伦理道德的禁区。目前克隆人在技术上早已没有难度，唯一面临的就是伦理难题。在人们对克隆技术慎之又慎的情况下，总有喜欢博眼球的跳梁小丑跳出来哗众取宠，比如前段时间喧嚣尘上的“世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿出生”的新闻，贺某某直接引的世界一片哗然，也让中国科研界成了众矢之的。

即便复制人的技术可以实现，面临处理难题的不仅是复制人，还有本体。对本体来说，这是一件很难接受的事情。假设一个人物叫做老李，一号老李是他本体，二号老李是用这个方式复制出来的复制人，当一号老李看到二号老李的时候，会作何感想。对于不会同时见到一号、二号老李的人来说，区别不大，而对于本体和复制体来说，区别可就大了去了。如果利用这项技术实现远距离旅行，选择消灭一号，让二号存活，一号肯定会觉得自己真的死了，而不是生命得到延续，一号看到二号和自己家人生活在一起，肯定还会“自己”吃“自己”的醋。等等这一系列问题都是伦理难题，很难找到解决办法，魔盒一旦打开，就要承担后果。福斯特选择将死去的亲人复制，这对于福斯特本人来说，心理方面比较容易接受，可对这些产生的复制人来说，就没那么简单了，时不时被噩梦困扰，周围朋友和自己迟早会察觉异样，得知真相后，死去的“自己”算是前任还是前缘。

《克隆人》后期，福斯特为了帮助家人，将这项技术贡献出去，至此整个人类社会都变得不公平。如果这项技术得以实现，那将很可怕，阶级永远固化，届时底层人们将永远在暗无天日的环境劳作，统治阶级则永远有香车美人相伴，身边是复制出的战争机器。原本人类在死亡面前人人平等，生老病死是不可逆转的自然规律，现在人们在死亡面前将不再平等，有钱有势者可以换个躯体一直活下去，而穷苦民众只能拖着疲惫的身躯一代接一代的被剥削。

即便相思成疾，

禁忌不是儿戏。