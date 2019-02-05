《神探蒲松龄》：其实妖怪有时比人更可爱

写鬼写妖其实本不是什么难事，因为本身就是虚幻的并无实体的事物，但《聊斋志异》作者蒲松龄却让笔下的鬼狐都有了性格，从根本上就和那些为唬人而生的厉鬼邪神划清了界限，这便是极为难得的。



今年大年初一上映的《神探蒲松龄》用奇幻的想象力给蒲松龄这一历史人物增添了更多富有趣味的可能性。这一次，一代文豪蒲松龄不再整天埋头书屋里写他的聊斋故事，而是要跟忠心效劳于自己的众小妖们一同开启一段妙趣横生的破案传奇！

都说清官难断家务事，凡人的事情尚且如此难理清楚，若是把整个阴阳两界的纠缠羁绊都算在一起，怕是再料事如神的捕头捕快都会一筹莫展到不知如何下手才好。《神探蒲松龄》的故事就从发生在金华镇的一起离奇少女失踪案开始，新近上任的青涩小捕快严飞（林柏宏饰）面对这起案子只觉得相当蹊跷，但又无从下手，索性决定拜深谙鬼神之事的蒲松龄（成龙饰）为师，半途中有偶然邂逅了身份神秘、功夫高强的燕赤霞（阮经天饰），没想到随着案情真相发掘的不断深入，一段妖与人之间的风月情是也逐渐浮出水面。

蒲松龄笔下的妖有情有性格，而《神探蒲松龄》中的大小妖怪同样有着独特可爱的人情味儿。比如那只爱上了一头驴无法自拔的猪狮虎，为了让老丈人成全这段姻缘，宁愿用大把彩礼表明诚意，这或许也证明了真爱是可以跨越物种之间的隔阂的。不得不说，在这个妖人共存的奇幻境地，爱情的范畴与可能性也一下子拓宽了许多。

在蒲松龄探案过程中，身旁一直有如影随形的一红一绿两只小妖围着转，红的叫忘忧，绿的叫屁屁。屁屁有威力不小的放屁神功，而忘忧则能控制记忆的消失与重现。别看这两只妖怪个头不大，但在后续的剧情发展中可以说是次次都怒刷存在感了。

在《神探蒲松龄》中，蒲松龄为了了却燕赤霞对聂小倩（钟楚曦饰）的深情与执念，命令忘忧将他的爱情回忆片段全部抹去，并赋予他进京赶考的书生宁采臣这一新身份。忘忧一开始照做了，一切进展得也颇为顺利，但后来她却悄悄离开大部队，潜伏在燕赤霞身边，看着他失去了回忆时茫然却又焦灼的神情，小妖忘忧竟动了恻隐之心，帮助他恢复了遗失的记忆。聊斋中宁采臣和聂小倩之间的感情羁绊固然惹人唏嘘，但如忘忧这般的小妖也同样有情啊。

《神探蒲松龄》中有句歌词，说其实妖怪有时比人更可爱，仔细想想也不无道理。在欲海中起落浮沉的芸芸众生，都吃了太多生活的苦，很容易就不可爱了，而相比之下妖怪的心灵反而更加简单纯粹。大年初一，何不跟《神探蒲松龄》中有人情味儿的可爱妖怪们一同来场春节合家欢？



