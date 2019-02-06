真·开启中国科幻电影元年——《流浪地球》

**《流浪地球》片名The Wandering Earth (2019)。

中国科幻电影。这部上映后立刻口碑爆棚的科幻电影让越来越多的中国人看到国产科幻电影的希望。

“中国科幻电影元年”是一个经常被拿来炒作的概念，中国也不乏贴着科幻标签的电影，有点年纪的人估计还会记得《长江七号》《机器侠》这些科幻电影作品，但几乎没有人会觉得这些电影能够扛起“中国科幻电影元年”的旗号。今年大年初一上映的《流浪地球》以其优异品质，可以很自豪很骄傲地喊出，“中国科幻电影元年”就此开启。

考虑到传统佳节节日需求，本片和大刘原著小说相比进行了大刀阔斧地改编。原著小说更加黑暗沉重，电影改编后变得更加积极乐观，更符合过年的节日气氛。喜欢科幻小说的读者都知道大刘喜欢仰望星空，他的作品大多从宇宙的维度思考人类未来命运。大刘脑洞之大令人钦佩，在《流浪地球》世界中，太阳即将发生一次叫氦闪的剧烈爆炸，届时太阳剧烈膨胀，地球将被太阳包裹，不复存在。大刘给出的解决方法是在地球表面安装数以万计的推进器，推动地球逃离太阳系，逃到距离人类最近的4.3光年之外的半人马座比邻星。

看着影片最后长长的鸣谢名单，就知道这个剧组有多缺钱。要拍摄一部科幻电影，幕后需要做的工作很多很多，就像浮在海中的冰山，观众们能够看到的只是冰山一角。需要构建影片世界观，完成人物、建筑、载具、服饰设计，任何一个细节都要考虑周全，稍有瑕疵都会影响影片整体完成度。而每个环节又是极度烧钱，《流浪地球》剧组拍着拍着就没钱了，这时吴京带着几千万进了剧组，强力输血推动影片制作完成。影片投资五千万美金，也就是三亿多人民币，钱都实打实地花在刀刃上，电影效果一分钱一分货，观众们不是傻子，值不值这么多成本一眼就能看出。随意举个例子，片中多次拉远展现浩瀚宇宙的镜头令人震撼，一遍又一遍的拉远，一遍又一遍的震撼。付出总会有回报，影片完成度极高，整体效果极佳，如果不是事先对大刘原著有所了解，如果不是片中出现的大都是中国演员，很多人很难相信这是一部国产科幻电影。

原本剧组准备拍摄三部曲，但在中国敢投资拍摄科幻电影风险实在太大，于是决定改为拍摄一部试试水。按照本片目前上映表现来看，拍摄续集应该是板上钉钉的事情了。就影片结尾的一些细节来看，续集故事主线很可能转到叛军和联合政府之间的战斗，只要保持这个系列的品质，我一定强烈支持。

按理说吴京这种级别的演员，只要继续把战狼IP拍下去，就能稳稳地继续名利双收，完全不需要冒险踏足几十年从未有人成功过的中国科幻电影。但是，也只有真的热爱中国电影事业的人，才会为中国科幻电影雪中送炭，在剧组没钱没人的情况下，自带资金进组，零片酬出演，用自己的名号拉动流量。《流浪地球》能够成功开启“中国科幻电影元年”，吴京功不可没，真心为吴京点赞。

演员中年纪最大的吴孟达，看到这些从没见过的载具，拍着从没拍过的电影，都表示“有生之年能参与中国科幻片，人生无憾。”真是这种对中国电影的热爱，早就因为身体原因息影的老爷子才会重出江湖。66岁的吴孟达每天穿着几十公斤重的设备吸氧拍摄，每演出几条就必须去吸氧，最后超期拍摄五天，拍完就回香港住院。

影片中细节非常考究、非常用心、非常出色。就像检查卫生的时候，只要看看犄角旮旯里的卫生状况就行，看电影的时候注意观察细节，就会知道创作团队用了多少心血。随便举一个小例子，还说我们熟悉的吴孟达老爷子吧，他扮演的演员名叫韩子昂。这个名字乍一听平平无奇，但这个角色是1999年出生的，那个年代人们超喜欢用“子”“梓”一类的字做名字。这个名字一起，时代感就出来了，而且毫无违和感。

观看这部意义非凡的宏伟巨制，强烈建议大家观看IMAX，只有在大屏幕上观看浩瀚星空，我们才会对人类为了生存做出的努力感到震撼，只有在大荧幕上观看浩瀚星空，我们才能体会到木星与地球的互动是何等震撼，也只有在大荧幕上观看浩瀚星空，我们才能领略开启中国电影科幻元年《流浪地球》的震撼。

影片用全球视角展现了人类文明的浪漫无畏气概，不仅仅是表现中国人在拯救地球，而是整个人类社会为了延续人类文明所做出的种种努力。不像老美那种简单粗暴的科幻片，强调个人英雄主义，单枪匹马拯救地球、拯救人类，《流浪地球》需要全体人类共同努力，避免灭亡命运。当然，影片也有颇具中国特色的元素，那就是割不断的家园情怀，中国人对土地的眷恋远超西方人，有人开玩笑说中国人的种族技能是种菜，不管跑到哪里都会开垦种植。中国人对家的留恋深入骨髓，被大刘放大到宇宙层面，那就是宇宙级的乡愁，在春节放映一部有关宇宙乡愁的电影再合适不过。西方人永远不会写出《流浪地球》式的作品，他们只会坐着飞船逃离地球，即便飞船不能带走所有人类，也可以用民主的方式选择有资格活下去的人。

其实整个人类都是命运共同体，实现共赢共享才是最合适的终极目标。影片中联合政府的处置方式就是建立在这个原则上的最理性选择，只不过事情发展时会有变数，很多突发状况会出乎人类预案，面临最坏情况迫不得已时，人类才会做出最艰难的选择。剧情方面说得太多很没意思，直接把剧情复述一遍毫无意义，更多精彩需要观众在电影中发掘。

科幻电影的水平代表着一个国家电影工业的水平，科幻电影所需要的理念、资源都超越其他类型片。只有一个国家国力昌盛、只有一个国家电影工业全方位发展，才能创作出令人信服的电影，恰恰科幻电影是其中的试金石。试想，国力衰败的晚清拍的科幻肯定没人信，觉得痴人说梦贻笑大方认为是玄幻；而国力强盛的美国拍的科幻肯定有人信，不论多么个人英雄主义、不论多么魔幻的漫改片，都会认为是科幻。《流浪地球》上映后，我相信，这会是一部载入中国电影史册的宏伟巨制，开启中国电影科幻元年毫无悬念，剩下就需要更多人拍出更多更好的作品了。不管前途如何，我们都会选择希望！祝影片票房大爆！

活下去！我的流浪地球！

前进四！中国科幻电影！