《流浪地球》：相信未来

今年的院线贺岁档虽然上映的电影不少，但主要票房基本上是被《疯狂的外星人》、《飞驰人生》和《流浪地球》三家瓜分，而在这其中，《流浪地球》虽然不是票房最高的，但却是热度最高的。从当初点映时被某媒体成为“中国科幻电影元年”到正式上映后某些自媒体的超低评价，这部电影始终带有很强的话题性。





带着好奇心，我在大年初一电影上映的当天就走进了电影院一探究竟。影片播完的那一瞬间，我的第一感觉是这电影太棒了，两分钟后，又开始觉得这部电影这里有点瑕疵，那里也有点毛病。而在两个小时后，在想起这部电影之时，我的脑海里只有一首诗，它的名字叫《相信未来》。

我们看电影是为了什么？是为了通过这光与影的艺术结合去探寻一个个我们不曾接触过的故事，不曾想象到的梦。在我看来，电影就是人类追求和实现自己浪漫梦想的最高级手段，《流浪地球》无疑就为我们营造出了一个浪漫的梦，而且是一个属于我们中国人自己的梦。

这部电影是在大年初一的零点上映的，而对于中国人来说，这个日子很特殊，特殊到不管你离家有多远，都必须在这一天赶回家中与家人团聚，即使身体回不到家中，精神上也会不自觉的产生对家的思念。“家”这个字，是深深烙在中国人精神中的符号，不论你走出去多远，走出去多长时间，你都不会忘了它。而当有一天，“家”的存在受到了威胁，我们会怎么做呢？





机核网在关于《流浪地球》这部电影的电台节目中提到了这么一点：那就是在世界上很多文明的神话中，都曾记载过灭世一般的大洪水，而中国几乎是其中唯一一个通过治水度过了危机的文明，这就是我们中国人对“家”的态度。因此，当太阳这个无可避免的灾难来临时，《流浪地球》解决问题方案并不是人类抛下地球飞往宇宙寻找新家园，而是费尽全力把地球这个“家”背在肩上一起躲避灾难。这既是我们中国人骨子里对家这个概念最准确的诠释，也是最能体现中国式浪漫的体现。

关于《流浪地球》的褒奖与批评，相信大家这几天已经看过许多，我也就不再赘言，这部电影虽然硬伤和瑕疵的确不少，就连导演郭帆自己也说过“不能细琢磨”这样的话，但我仍愿意给这部电影打个8分，因为它感动到了我，让我看到了人性的光辉。读过刘慈欣作品的人都能够感觉到，在大刘的作品中，都有着一种冷冰冰的“理性”，他似乎永远对人性都抱着一种失望的态度。可以说，《流浪地球》这部电影到“火种计划”正式宣布的那一刻时，充满了浓浓的“刘慈欣风格”，而在这之后的剧情，却是在大刘的小说中罕见的人性的温暖与光辉。





“让人类永远保持理性是很奢侈的一件事”这是片中人工智能在烈火中的最后一句话，似乎也象征着原著作者刘慈欣本人在这部电影中的退场。在小说《三体》里，作者刘慈欣把人类命运的关键从理性交到了感性的手上，迎来了灾难的后果；而在电影《流浪地球》中，编剧郭帆等人也把人类命运的关键从理性交到了感性的手上，迎来的却是史诗般的壮举。虽然我知道这只是戏剧性的手法，真到那种情况的时候不一定会有好的结果，但我仍然热泪盈眶，因为这就是我们生而为人理由。

人不是机器，不是草木，人是有灵魂的，而这个灵魂就是我们会哭会笑会振奋会失望，维系着人类社会的并不是机器一样的繁衍程序，而是我们人类最软弱的部分——情感。玩过游戏《暗黑地牢》的朋友们都会知道，这款游戏最具特色的一点就是压力值设定，当一个英雄所承受的压力达到极限时，他便会崩溃和发疯，但也有那么少部分英雄，在压力值达到极限时变得无畏、强力和精神振奋。这就是我们人类情感的伟大之处，总有那么些英雄人物在面对危机之时，爆发出难以想象的勇气和毅力，成为永远感动我们的传说。在《流浪地球》里，我们看到了人性的崩溃，但更多看到的则是人性的光辉，这，就是让我们流泪的理由。





在以往的国产电影中，我们很少看到一种国际化的视野，但在这部电影中让我们看到了。虽然主角是中国人，但在电影之中始终都体现出了全世界的身影，很多人都在诟病说这部电影是“中国人拯救世界”，但如果没有最后赶来的那些国际各国救援队的人员，“中国人”又如何拯救的了世界呢？在这部电影中，中国人是英雄、韩国人是英雄、俄罗斯人是英雄、美国人也是英雄，所有人都是英雄，因为当这个家园遭遇危机时，所有人都只有一个名字，那就是“地球人”。如果有人看这部电影时还在揪着“哪国人”、“哪种意识形态”这种事不放，那么这人不是没有独立思考的能力，就是单纯的坏。





《流浪地球》出去人物设定上的一些硬伤，还有几点被人诟病之处就是特效水平不行、剧情套路照抄好莱坞大片等等，但是大家需要认识到这么一点，由于国情的原因，我国的科幻文学和电影工业经历了相当长的一段空白期，很多事情中外差距就是摆在那里，光靠着喊口号和堆钱并不可能让我们三步并作两步走的与其他国家看齐，而且我们也没钱。《复仇者联盟3》制作成本3亿美元，《速度与激情8》制作成本2.5亿美元，在看看《流浪地球》，制作成本3.5亿人民币，折合5000多万美元，如此低的成本能做成现在这个样子已经实属不易，现阶段我国的科幻电影，甚至说是商业电影如果能抄到好莱坞大片七八成的水平，那也已经是一个很令人满意的结果了。

说到这，还要感谢吴京先生。说实话，因为受《战狼》的影响，吴京在我心中的形象并不怎么好，但这次的《流浪地球》却让我对他刮目相看，且不说他在片中演技如何，但是带资进组这种“扶大厦于将倾”的做法就让我佩服。因为虽然近些年来中国电影市场变得越来越热闹，但广大人民群众的观影水平仍然在一个我们都心照不宣的高度上，《流浪地球》这种电影怎么看都不像是能够在当今国内电影票房市场能赚到钱的样子，毕竟大家活着都是靠钱不是靠情怀，吴京先生能敢于冒险，让这部电影达到今天呈现在我们面前的水平，这本身就是值得让人尊敬的，他可以称得上是一个真正的电影人了。





最后，说回开头。我说现在再想起《流浪地球》这部电影时，脑海里会浮现出一首名为《相信未来》的诗，这首由诗人食指写于1968年的诗可以说是代表了我对《流浪地球》的态度，这部电影虽然是不那么完美的，但它让我们这些热爱电影的人看到了希望，虽然这部电影遇到了许许多多的非议，但它预示着我们中国的科幻电影，还是有一个光明的未来的。最后，我想用诗中的一段作为结束，

不管人们对于我们腐烂的皮肉



那些迷途的惆怅、失败的苦痛

是寄予感动的热泪、深切的同情

还是给以轻蔑的微笑、辛辣的嘲讽





我坚信人们对于我们的脊骨

那无数次的探索、迷途、失败和成功

一定会给予热情、客观、公正的评定

是的，我焦急地等待着他们的评定





朋友，坚定地相信未来吧

相信不屈不挠的努力

相信战胜死亡的年轻

相信未来、热爱生命

祝《流浪地球》好运，祝中国电影好运。



