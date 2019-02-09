《小猪佩奇过大年》：欺诈电影，不推荐

“小猪佩奇太少了！”

这是我3岁又4个月的闺女看完《小猪佩奇过大年》后，说的第一句话。

确实，影片全片时长仅81分钟，去了片头片尾，也就75分钟左右。而这部所谓的动画电影，其实是由动画＋真人组合而成，真正动画部分也就30分钟多一点。

余下的就是真人演员们，尬演尬舞以及尬唱……

说实在的，《小猪佩奇过大年》不应该是这个样子的。

对于很多低龄小朋友而言，小猪佩奇已经是他们成长中必不可少的一部分。

就拿我闺女举例，简直就是个小猪佩奇控。每次喝奶、睡觉前必看，后来为了保护她的视力，改为将手机/ipad屏幕盖住，只听不看，仍欣然接受，有事没事还会哼上两句小猪佩奇配乐，叨叨几段动画台词。

至于相关的衍生品，玩偶、书包、钱包、贴纸、橡皮泥……更是多到家里随处可见。

所以，当去年8月底告诉她今年春节要上映“小猪佩奇”大电影时，那兴奋劲儿就甭提了，天天念叨着啥时候去看。以至于今天去电影院，还特意背上了小猪佩奇书包。痴迷程度完全不亚于我追“复联”。

根据我的观察，在观影过程中，她在看动画部分的时候明显更专注，而到了真人部分就显得不耐烦，在座位上也坐不住。

也许在孩子们眼里，真人的片段就像我们看影视剧时，突然遭遇插播的广告，十分讨人嫌，但又无可奈何。

另外，在《小猪佩奇过大年》上映前，一部5分多钟的宣传短片《啥是佩奇》一夜爆红，戳中了很多人的泪点。特别是“回家过年”的主题引发了许多游子的共鸣。

短片导演张大鹏也是这部大电影的导演，这不禁让人对正片有了更多的期待。

但事实再次证明了那句老话：期望越大，失望越大。它也注定成为影史上不多得的宣传片居然比正片好看的电影。

影片的故事非常牵强，除了真人演员又唱又跳自嗨外，甚至还有婆婆和丈母娘上演宫斗戏，硬扯南北方生活习俗差异，还冒出了妈妈和前任的爱情往事……

等实在演不下去了，就来上一句，“想不想听小猪佩奇的故事”，随后很生硬地切入动画部分。

然而，动画部分也好不到哪去，除了最后一个是新创作的以外，其它的都是动画片播过的，而且第一个放的居然是关于儿童节的故事，和春节八竿子打不着，让我一度以为穿越了……

这种被“欺诈”的感觉，和去年上映的电影《爱情公寓》很像。蹭上了一个大IP，又赶上是猪年，那就抓紧时间随便拍上一部电影，把重点放在映前的营销上，等正式上映了能骗一个是一个。

更恶劣的是，这种主打低龄的动画片是不可能只买一张票的，至少有一个大人领着，甚至三口、五口一起看。结果钱没少花，孩子、大人都很难感到满意。

总之，对于《小猪佩奇过大年》的评价只有三个词：欺诈、圈钱、不推荐。