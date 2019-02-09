网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《小猪佩奇过大年》：欺诈电影，不推荐

《小猪佩奇过大年》：欺诈电影，不推荐

加入收藏

2019-2-9 22:06:49

 

“小猪佩奇太少了！”

 

这是我3岁又4个月的闺女看完《小猪佩奇过大年》后，说的第一句话。

 

确实，影片全片时长仅81分钟，去了片头片尾，也就75分钟左右。而这部所谓的动画电影，其实是由动画＋真人组合而成，真正动画部分也就30分钟多一点。

 

余下的就是真人演员们，尬演尬舞以及尬唱……

 

 

说实在的，《小猪佩奇过大年》不应该是这个样子的。

 

对于很多低龄小朋友而言，小猪佩奇已经是他们成长中必不可少的一部分。

 

就拿我闺女举例，简直就是个小猪佩奇控。每次喝奶、睡觉前必看，后来为了保护她的视力，改为将手机/ipad屏幕盖住，只听不看，仍欣然接受，有事没事还会哼上两句小猪佩奇配乐，叨叨几段动画台词。

 

至于相关的衍生品，玩偶、书包、钱包、贴纸、橡皮泥……更是多到家里随处可见。

 

 

所以，当去年8月底告诉她今年春节要上映“小猪佩奇”大电影时，那兴奋劲儿就甭提了，天天念叨着啥时候去看。以至于今天去电影院，还特意背上了小猪佩奇书包。痴迷程度完全不亚于我追“复联”。

 

根据我的观察，在观影过程中，她在看动画部分的时候明显更专注，而到了真人部分就显得不耐烦，在座位上也坐不住。

 

也许在孩子们眼里，真人的片段就像我们看影视剧时，突然遭遇插播的广告，十分讨人嫌，但又无可奈何。

 

 

另外，在《小猪佩奇过大年》上映前，一部5分多钟的宣传短片《啥是佩奇》一夜爆红，戳中了很多人的泪点。特别是“回家过年”的主题引发了许多游子的共鸣。

 

短片导演张大鹏也是这部大电影的导演，这不禁让人对正片有了更多的期待。

 

但事实再次证明了那句老话：期望越大，失望越大。它也注定成为影史上不多得的宣传片居然比正片好看的电影。

 

 

影片的故事非常牵强，除了真人演员又唱又跳自嗨外，甚至还有婆婆和丈母娘上演宫斗戏，硬扯南北方生活习俗差异，还冒出了妈妈和前任的爱情往事……

 

等实在演不下去了，就来上一句，“想不想听小猪佩奇的故事”，随后很生硬地切入动画部分。

 

然而，动画部分也好不到哪去，除了最后一个是新创作的以外，其它的都是动画片播过的，而且第一个放的居然是关于儿童节的故事，和春节八竿子打不着，让我一度以为穿越了……

 

 

这种被“欺诈”的感觉，和去年上映的电影《爱情公寓》很像。蹭上了一个大IP，又赶上是猪年，那就抓紧时间随便拍上一部电影，把重点放在映前的营销上，等正式上映了能骗一个是一个。

 

更恶劣的是，这种主打低龄的动画片是不可能只买一张票的，至少有一个大人领着，甚至三口、五口一起看。结果钱没少花，孩子、大人都很难感到满意。

 

总之，对于《小猪佩奇过大年》的评价只有三个词：欺诈、圈钱、不推荐。

 

5.9 

小猪佩奇过大年 (2019)

影评(19)

收藏(106)

小猪佩奇过大年/Peppa Pig(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2275194/blog/8072095/
--------------------

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511730名成员76250个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 