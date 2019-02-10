《飞驰人生》分析影评第二篇：韩寒的低俗跟郭敬明有一拼！

毒舌君事先声明，绝不是标题党，绝不是标题党啊！这么说绝对是事出有因、有理有据的，请听我细说。





毒舌君看《飞驰人生》的时候，虽然听到有些台词能令观众发笑，但同时也感到，这样的笑点是不是有点Low啊，大家感受一下！





1、在游乐场那场戏里，沈腾在拥抱完尹正的老婆之后，对尹正说：“我把所有的激情都在你媳妇身上彻底释放了！”





2、在学车的时候，沈腾还跟教练说过这样的话，“15年前，您的发小被一个酒驾超速的司机给撞了，撞成了植物人，您就一直坚持着，每天跟她媳妇儿一起陪护他，日以继夜。”





3、在沈腾回忆往事的时候，有这样的台词——“不知道谁在往我车上放了个孩子，我光顾着比赛了哪有时间交女朋友？ 车手车手，不需要女人，只需要车和手。”





4、后来尹正向沈腾倾诉心声的时候，还说出过这样的台词：“我这个人啊，没什么故事，初中高中没人喜欢我，我也不喜欢别人，父母挺好没意外，没考过研、没打过仗，没在KTV里唱哭过小姐，没有逼良为娼、没有劝妓从良，只有坐在赛车里的时候，我才觉得自己活得有意义。”





至于这些台词怎么能把韩寒和郭敬明联系在一起，毒舌君想请大家回忆一下2016年的《爵迹》，还记得影片中有下图这样一个场景吗？





全裸的陈伟霆从湖中走出

走到跪着的杨幂面前

然后就出现了这样一个画面，杨幂的头，正好处于陈伟霆两腿之间。

毒舌君记得当时就有自媒体把这个细节拿出来diss了一番，diss的重点就在于，这场戏其实就是陈伟霆从湖中疗伤出来，杨幂扮演的他的徒弟在岸上等候，就这么简单，但上图这个画面却选取了这样一个景别和位置，这明显就是郭敬明在用某种情色暗示在耍小聪明。





而这样的小聪明耍的实在有些愚蠢，因为上图这个画面仅仅停留三四秒，而且是远景镜头，许多观众也许根本不会留意，即便有人会留意到，那么在这么短暂的时间内，也很难说会勾起观众的某种情绪或者欲望来增加影片的好感。





而火眼金睛的自媒体和影评人注意到这个细节，一定会拿出来diss郭敬明的，从而使得这个细节成为影片的一个污点，实在是得不偿失的。





虽然毒舌君当年曾经力挺《爵迹》，还专门写过影评（链接在此→十句话影评| 差评再多，我也要为《爵迹》大声叫好！），但对于上图郭敬明被diss的这一点，毒舌君是完全举双手赞同的，就在于这样的小聪明除了撩拨观众的情色G点，没有其他任何剧情上的意义，这样的手法确实是Low到极点。





而韩寒执导的贺岁片《飞驰人生》，上面毒舌君提到的那些台词，也属于同样的问题。就是韩寒刻意地去突出一些让人“浮想联翩”的台词，在剧情和角色关系上，同样没有任何实际的意义，只是为了撩拨观众而存在，下面我们就来逐一具体分析点评。

1、在游乐场那场戏里，沈腾在拥抱完尹正的老婆之后，对尹正说：“我把所有的激情都在你媳妇身上彻底释放了！”



点评：正常人有这么说话的吗？即便是铁哥们儿，当着人家媳妇的面，这么说也是很不妥的吧？所以毒舌君只能认为，这只是韩寒故意这么写，有意用这种低俗气息来达到撩拨观众笑点的目的。

2、在学车的时候，沈腾还跟教练说过这样的话，“15年前，您的发小被一个酒驾超速的司机给撞了，撞成了植物人，您就一直坚持着，每天跟她媳妇儿一起陪护他，日以继夜。”



点评：这句台词如果想表达教练陪护发小，有必要非得加入“她媳妇儿”这个词吗？非得这么说的目的，难道不是跟上一条一样吗？

3、在沈腾回忆往事的时候，有这样的台词——“不知道谁在往我车上放了个孩子，我光顾着比赛了哪有时间交女朋友？ 车手车手，不需要女人，只需要车和手。”



点评：如果前两条还不够明显的话，那么这一条完全不顾影片剧情逻辑，只为突出“车手车手，不需要女人，只需要车和手”这样的台词来逗观众发笑，已经太明显了吧！因为这句台词之后的回忆画面显示，沈腾去找到“九球天后”潘晓婷扮演的“台球女”，后来还去找了另一个女的，这样的情节是在表示，沈腾怀疑孩子是自己和这些女人生的，所以孩子才会被放在他的车上。那么问题就来了，可见事实并非像他说的那样——“我光顾着比赛了哪有时间交女朋友？ 车手车手，不需要女人，只需要车和手。”他其实是有女人的！后来还有一个亲子鉴定报告的画面，证明孩子并不是他的。如果他真是“不需要女人，只需要车和手”的话，那是完全不需要做亲子鉴定报告的啊，因为根本没做过，怎么可能有孩子？所以，上面沈腾的这段台词，跟后面的情节是完全不搭的，唯一的目的就是用“ 车手车手，不需要女人，只需要车和手”这句话来套路观众，逗观众发笑，这样的创作动机无疑是非常Low的！

4、后来尹正向沈腾倾诉心声的时候，还说出过这样的台词：“我这个人啊，没什么故事，初中高中没人喜欢我，我也不喜欢别人，父母挺好没意外，没考过研、没打过仗，没在KTV里唱哭过小姐，没有逼良为娼、没有劝妓从良，只有坐在赛车里的时候，我才觉得自己活得有意义。”

点评：毒舌君在观影时听到这段台词，就感觉非常怪异，为啥要突然莫名其妙地提到“没在KTV里唱哭过小姐，没有逼良为娼、没有劝妓从良”这些内容呢？难道有过这些经历，才算是“有故事的人”？人生中“没有”做过的事有许多，为啥他会特别提到这些“没有”的经历，很不合常理啊。唯一的解释也只有韩寒是故意写这些莫名其妙的话来挑逗观众，性质其实跟郭敬明用《爵迹》里上述那个画面来挑逗观众是一样的，一样的Low不可言！





毒舌君之所以把这些细节挑出来diss韩寒，很大程度上也是因为之前韩寒导演的《后会无期》和《乘风破浪》这两部电影里，并没有这些毫无意义的Low台词。虽然韩寒也在这两部影片里，用一些情色氛围挑逗过观众，比如说《后会无期》里陈柏霖碰到“假小姐·真仙人跳”的王珞丹，比如说《乘风破浪》里赵丽颖为了帮彭于晏考验郑超故意去勾引他，这些内容至少是有情节和角色方面的设计和延伸的，并非像上面所举的《飞驰人生》的例子那样，仅仅靠这种台词嘴炮来挑逗观众，而没有任何角色与情节的设计在其中，这种Low才是令人难以容忍的！





此外，毒舌君写这篇影片把韩寒和郭敬明扯在一起，也是想破除某些影迷心中，韩寒拍电影比郭敬明“高出一等”这样的心理优越感，看了上面的对比，你真觉得韩寒的“腔调”比郭敬明高吗？同时，毒舌君也希望大家在评论立场和态度上不要搞“双标”，郭敬明的电影里有啥Low点就喷到死，韩寒的电影里出现Low点就视而不见、轻易放过，这就不对了嘛，完全应该一视同仁嘛，请大家像喷郭敬明那样喷韩寒，毒舌君这篇影评就算是以身作则、抛砖引玉了，呵呵！（文/列文）