《流浪地球》：硬核科幻，终于来了！

科幻电影一直以天马行空的想象力、震撼逼真的视觉特效以及人类对未知文明孜孜不倦的探索精神，成为最受观众欢迎的类型片之一。其中，硬科幻电影更代表了一个国家电影工业水平的高低。

但受制于制作成本高、难度大、周期长，观影门槛相对较高，投资回报不稳定等因素，科幻电影的产出并不高，特别是硬科幻，最近5年叫好又叫座的，也只有《星际穿越》《地心引力》《火星救援》寥寥几部电影。

内地的科幻电影就更少了，而且主要以软科幻为主，比如说《疯狂的外星人》《长江7号》，还有更早远的《霹雳贝贝》《大气层消失》。

改编自刘慈欣科幻小说的电影《三体》原定于2016年上映，但因种种原因无限期推迟，至今仍无缘与观众见面。

这一遗憾，如今终于由《流浪地球》出色地弥补。

犹如身临其境般的末日废墟、充满赛博朋克风的地下世界、地球木星交汇的壮观景象……《流浪地球》给人最大的感触，就是好莱坞能拍来的科幻特效，我们一样能够完成的很好。

尤其是看惯了美国的金门大桥、自由女神像、白宫在科幻电影中习惯性惨遭摧毁，如今这些常见的情景，换成了冰封的北京国贸CBD、上海东方明珠，可以说毫无违和感。

一部优秀的硬科幻电影，除了硬核特效外，往往还有强烈的人文关怀，比如说《星际穿越》的父女情，《地心引力》《火星救援》的求生欲。正是这些人类特有的情感，才创造出超越极限的奇迹。

《流浪地球》中，刘培强和刘启父子的感情线贯穿始终，家庭亲情与大国情怀也由此相互交织。刘启从一开始的埋怨父亲，被动接受救援任务，到最后理解父亲、甚至冒着生命风险参与救援，一系列转换总体令人信服。

也正是对家人的守护与爱，让他们的感性战胜了理性，最终完成了不可能完成的任务。

就像人工智能莫斯所说：“让人类永远保持理智，是一种奢求。”

而这不正是人类诸多情感中，最迷人的一种么？

当然，影片还有这样或那样的问题，刘培强驾驶领航员空间站撞击木星的理由、行为过于任性；除吴孟达外，其它配角塑造比较单薄（就是送死）；部分剧情牵强，煽情明显大于逻辑性……

就像《我不是药神》填补了“别人家电影”的空白，《流浪地球》虽然有遗憾的地方，但它的完成度和起点都很高，也无愧“中国硬科幻电影启航之作”的赞誉。

我们也完全有理由期待，未来会有更多更好的国产科幻类型片与观众见面。

继续加油吧！