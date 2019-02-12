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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《飞驰人生》：无飞驰，不人生

《飞驰人生》：无飞驰，不人生

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2019-2-12 9:12:41

人生浮沉起落，难免失意。
与之狭路相逢时，你是否有勇气？
奋起残躯，迎头痛击！

 

 

影片前三分之二段，依然没有完全消除存在于韩寒前两部作品中某些对白略尴尬的问题，但影片后段那场新疆巴音布鲁克赛道上的赛车大戏火花四射，其迸发出的澎湃激情，冲开了所有障碍物，将前半段的缺点悉数暴力碾压。

 

编导用这场汽车拉力赛，将一个过气明星重新崛起的信念、一个失意中年男人的尊严，与灼热滚烫的机油、嘶吼咆哮的引擎、疯狂旋转的曲轴、剧烈摩擦的轮胎熔为一炉，席卷着肾上腺失控的观众，目标坚定，共同飙向魔鬼赛道的尽头。

 

 

临近拉力赛终点，怀揣不死梦想和执念的张驰，驾着即将报废的赛车，不顾一切的撞碎前方林臻东留下的车影纪录，撞碎自己死磕了五年的郁不得志。在无数目光注视下，他单人单车的孤独身影甩开那个曾经将自己无情抛弃的时代，直奔一轮骄阳飞去！

 

腾空而起的瞬间，张驰眼中没有片刻犹豫、没有丝毫恐惧，只有超越自我之后的放松和平静....

 

我没有想赢，我只是不想输！

 

 

高能而令人泪目的慢镜配合张驰冷静的独白，将观影情绪上拉至全片最高点。

足以强力震醒每一具消磨沉沦却不愿向命运低头的躯壳....
足以再次点亮每一颗对生活对事业日渐麻木的枯萎心灵....
足以重新燃烧每一簇曾经意气风发却已行将就木的斗志豪情....

 

热切推荐！

 

 

BTW，片尾张驰驾车撞碎对手影子的表现手法极富感染力，镜头借鉴的是10年前好莱坞的《极速赛车手》，当年沃卓司机兄弟导演的作品，同样是一部优秀的赛车题材电影。

7.2 

飞驰人生 (2019)

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飞驰人生/Pegasus(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8072236/
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