文/梦里诗书

面对一个俨然被多次漫改的纯爱漫画，陈玉珊版的《一吻定情》给人带来的并没有惊喜，而仅只是过度的甜腻，浮夸的剧设，不伦不类的背景让人看不到丁点能贴合地气的改编，于此同时选角的失败，尤其是林允尴尬造作的演技，更是使原作里湘琴的纯朴真诚荡然无存。

根据漫画《淘气小亲亲》的改编，这个故事题材其实本就并不适合被缩减为一部电影，日本曾将其改编为三部曲的电影，亦也是差评一片，作为曾在之前细腻在《我的少女时代》中细腻把控住少女思绪的陈玉珊，，本以为她能同前者一样，用一个特定的时代背景做出更加贴合地气的影视化改编，然而让人失望的是电影只是在大幅删减原作剧情的同时，加入了浮夸到尴尬的笑料，使人在那惯以的台式清新中，再无从所见何般真情实感。

电影的原作《淘气小亲亲》固然是一个天才少年与傻瓜少女的玛丽苏故事，但无论是漫画也好，还是之后数版的电视剧，在甜美的纯爱中所抓住的一个能去真正诱人共情的点是成长，在这段纯爱里，湘琴欠缺的是智商，而直树所欠缺的则是情商，他们在一起共同经历的磨合，在情感上所产生的互补，确实是一部简短的电影所难以细腻刻画的，更何况陈玉珊版的《一吻定情》将精力也是用错了方向，以至于整部电影的剧情推进让人甚错以被放了快进键。

就演员来说，不管是王大陆还是林允，其实都并不是深赋演技的演技派，而在人物形象上，两人与电影所塑造的男女主角也并不贴合，王大陆演不出一个天才学霸真正的孤傲，林允的挤眉弄眼也好，嘟嘴装傻也罢，都与湘琴那个原本真切让人不由自主喜欢上她的真诚乐观的少女相去甚远，如果说电影的剧情用平庸来形容的话，那么演员的演技对于这部电影来说无疑才是场真正的灾难。

《一吻定情》的甜并不属于电影本身，但腻却与电影密不可分，那浮夸的剧情与灾难的演技，使其甜腻比狗血还要更为尴尬。

个人评分：2.5