《飞驰人生》：中年大叔的一篇人生随笔





韩寒的电影一直备受争议，就像他本人一样。

作家、赛车手、导演……他的斜杠人生让人惊叹，也让人嫉妒。

于是，“作家中最会赛车的”“赛车手里最会拍电影的”这两个头衔当之无愧被他牢牢的把持了。

至于“作家中最好的导演”，以这两年比较活跃的作家来看，韩寒与小四这两个从少年斗到中年的狂徒，还得在二人转的世界里继续相爱相杀下去。

《飞驰人生》是一部好电影么？

在我看来，当然是的。

看后能让人有所思考与感悟，就是一部好电影。

我的要求很低么？

也许是吧，中年人不都这样？





1、中年人还能喝鸡汤么？

当保温杯里装满保健茶时，我没想过这个问题。

可当与儿女偶尔谈及人生哲理时，侃侃而谈的我有时会陷于词穷。

因为我知道，很多华丽的辞藻仅限于书面或于丹的讲台，对小朋友照本宣科终归有点儿乏味与枯燥。

于是，我会对他说……我们去看场电影吧！

电影承载着很多功效，减压、烧脑、开怀一笑、大哭一场……

都说“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”，电影里不也有么？

我经常一个人呆在电影院里，独自欢笑，独自悲伤，独自思考……

没人规定中年人不能喝鸡汤，就像没人规定中年人不能看电影一样。

那些嗤之以鼻“这就是一部老男人拍给老男人看的烂电影”的人，你也会变老啊……

当我们人过中年渐近不惑时，偶尔的，我们仍然会被许多琐事与烦恼所困扰。

我们也会有前途茫然、回首怅然之惑，我们也会有身心疲惫、斗志松懈之感。

每当面临这种撸起袖子却没心思加油干的时候，一种莫名的困顿会侵蚀全身……好想停下来休息一下，又或是换个方式从头来过。

生活的惯性不容我们多想，它麻痹着我们的神经，推动着我们的身体继续前行。

仿佛一辆性能时好时坏的赛车，一旦驶出赛道，即便轮胎有点漏气、目标有所偏离，也得咬牙一圈又一圈在车流裹挟之下疾驰而去……

摇下车窗，干了这碗鸡汤吧！

银幕上、银幕后，和我们年龄相近、境遇相仿的老男人们仍在战斗，我们怎能不为所动呢？





2、这碗鸡汤有毒么？

社会舆论是个忽左忽右的东西，前几年还在热播《奋斗》呢，这几年就改信佛系了。

就像心灵鸡汤盛行的那几年，全民打了鸡血似的热情高涨，从电视到纸媒，各种媒体都为之叫好，是个人都能来上那么几句并奉为永生信条。

可转眼间便时过境迁，信息爆炸与自我觉醒又把国人拉到了一个“全民质疑”的网络时代。“但凡鸡汤皆有毒”的论调甚嚣尘上，是个人都能对鸡汤酸上那么几句，再打了鸡血似的踏上一万只脚。

盲从与盲拒是同样的愚昧，半斤笑八两。

可时代就这么可笑，社会舆论就是这么个给脸不要脸的东西。

不加独立思考的迷信与质疑就像二维码，虽然千差万别，看上去全都一模一样。扫一扫只需要一秒，因为节奏太快，不容我们停下来多几分的思考。

《飞驰人生》在不同人眼里也许有着完全不同的解读。

有人说它像《阿郎的故事》，一个因入狱停赛多年的中年车手，为了保住儿子的抚养权，不惜搏上性命，也要重现赛道上那昔日的荣光。

都是发哥主演的老港片，我觉得它还挺像《英雄本色》，不过角色上带着豪哥与小马两个人的影子。

“我很佩服你，为了朋友，三年来你一句话都不说。”张驰与豪哥都有入狱的经历，却忍辱负重并未向任何人诉苦。









“我等了三年，就是要等一个机会，我要争一口气，不是想证明我了不起；我是要告诉人家，我失去的东西一定要拿回来！”小马的经典台词似乎被张驰重现，时间换成了五年。









这三部电影都讲述着中年老男人的故事，从意气风发、意志消沉到重燃斗志……

这碗鸡汤有毒么？

没看过老港片的你们也许会一脸的不屑。

可问问阿郎，问问小马，问问曾经为阿豪与小马所感动的大叔们，答案也许会有所不同。





3、老歌与更老的歌

大叔们不光爱喝保健茶，还爱唱卡拉OK，而且每次都唱老歌。

韩寒也不例外，每部电影都会点那么几首怀旧金曲。

《飞驰人生》片尾有阿信的新歌《一半人生》，唱出了中年人的迷惘：

“我的一半人生，飘荡就像只风筝。如果命运是风，什么又是我的绳？我的一半人生，冷暖就让我自己过问。有热爱有恨，有未知的前程……”

可片中更多的还是老歌，比如韩寒上上部电影的主题歌《平凡之路》：

“我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案……”

这是一首关于“路过”的歌，献给有着坎坷或曲折人生阅历的——老男人们。

别忘了，还有天台上的更老的那首歌，《光辉岁月》：

“今天只有残留的躯壳，迎接光辉岁月，风雨中抱紧自由。一生经过彷徨的挣扎，自信可改变未来，问谁又能做到……”

更有KTV里最受大叔们欢迎的《大哥你好吗》：

“每一天都走着别人为你安排的路，你终于因为一次迷路离开了家。从此以后你有了一个属于自己的梦，你愿意付出毕生的代价……”

以及那首大叔们耳朵都听出了茧但仍旧一句都不会唱的日文歌，《灌篮高手》主题曲《直到世界的尽头》。

当然，最后还不能落下由韩寒亲声献唱的骨灰级老歌，《奉献》：

“白云奉献给草场，江河奉献给海洋，我拿什么奉献给你，我的朋友；白鸽奉献给蓝天，星光奉献给长夜，我拿什么奉献给你，我的小孩……”





4、关于奉献

《飞驰人生》是一部关于“梦想”的电影，正如苏格拉底所说：“世界上最快乐的事，莫过于为梦想而奋斗。”

但它同样也是一部讲述“奉献”的电影，

“秘诀就是奉献，把你的全部，奉献给你所热爱的一切。”

这也是心灵鸡汤么？告诫我们要干一行爱一行？

不！仅仅爱是不够的，是热爱，是奉献，是倾尽全力……

我们战斗在各行各业，并不一定都像赛车那样充满竞争，但我们仍然要用火热的激情去战斗，以一种中年男人的绅士风度。

每个中年人都一样，手里握着方向盘，或是鼠标……

我们都曾对儿女口若悬河，“你爸爸我曾经是单位里CAD画图最快的那个人。”又或是“你爸爸我还曾是单位里PPT编排得最牛的那个人。”

不管是写作、赛车、画图、汇报……我们都曾经在自己的工作岗位上独当一面。

然而时过境迁，我们的手速不再那么超快了，思维不再那么敏捷了……

我拿什么奉献给你，我的人生？

唯有“奉献”二字，我们曾经热爱一项事业并为之奉献与奋斗过！

直到如今，我仍旧热爱参与方案竞赛；血液里，那股“我最棒”的斗志仍在燃烧。

“秘诀就是奉献，把你的全部，奉献给你所热爱的一切。”





5、飞驰还是闲驰

片中张驰对他的儿子说，“爸爸的爸爸叫张扬，但是他太张扬了，所以爷爷希望爸爸做一个张弛有度的人；而你叫张飞，是希望我和你一起，飞驰二人组。”

“弛”和“驰”可不是一个字，看来张驰的爸爸写错字了。

很巧，我有着同样的观点，认为名字会始终伴随一个人，潜移默化影响着整个人生。

我希望我的儿子张弛有度、既闲且驰，所以取名为“闲驰”，希望他“闲驰人生”。

再后来又有了女儿，觉得女孩儿不应该有太大压力，于是给她取名为“悠然”。

我希望他们一起，悠闲二人组。

我拿什么奉献给你，我的小孩？

唯有对待人生的态度，希望你们拥有自己的“悠闲人生”。