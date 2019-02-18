《疯狂的外星人》:宁浩在科幻中戏耍了谁

文/梦里诗书

荒诞在《疯狂的外星人》中仍旧成为了宁浩手中的一把利剑，面对外星科幻这样一个恢宏的题材，宁 浩却用市井的耍猴人接住了他那股一如既往的“疯狂”地气，在耍与被耍身份的不断切换间，嘲讽着世人眼中对阶级身份差异的认知。

相较于宁浩之前的两部“疯狂”系电影，在创作上宁浩并没有再沿用昔日的多线叙事， 而是在一个看似历史性时刻，人类与外星文明首次接触后，便将着力放在可对黄渤与沈腾这两个小人物上 ，在电影中黄渤饰演的耿浩是一个江河日下的耍猴人，而沈腾饰演的大飞则是一个投机P2P失败的药酒商，二者仍旧都还是宁浩电影里那最为常见的小人物。

外星人的意外迫降，是整个事件荒诞的展开，失去了高能头箍的外星人也失去了所有能力，上一秒还在C国宇航员面前趾高气昂，瞬间就成为了耍猴人耿浩的替代品，而将外星人视作座上宾的C国， 此时倾尽全力在全世界四处营救外星人，殊不知身处世界之窗的外星人只是将被微缩的世界风景拍了个遍。

在这一阶段里，本最不起眼的耍猴人愚昧的将外星人变成了被耍的猴，而外星人则又无心的戏耍了掌握地球最先进技术的C国人，荒诞不经的意蕴由此显现，随着剧情的发酵，耍猴人 、 外星人 、 C国人，三者耍与被耍身份的不断替换，既成为了电影最为逗人捧腹所在，也批判讽刺着人类对阶级身份的固有认知。

电影的科幻，实则是对何为尊重的诠释，作为身处地球食物链顶端的人类，我们不仅将动 物变成了盘中餐，更供人娱乐消遣，在猴子眼中耍猴人无疑是至高的存在，但在人类内部，猴子眼里的耍猴人而在C国人所出动的特工眼中，不过又是如蝼蚁般的存在，而面对掌握更先进文明的外星人 ，C国人又成为了他眼中的蝼蚁，在宁浩所构建的这条鄙视链里，荒诞的奠基正是彼此间尊重的欠缺。

自然《疯狂的外星人》拥有着深邃的内核，但这部电影却很难被称为宁浩的杰作，其虽然搭建了一个不小的格局，但却并没有夯实的逻辑，如此大的外星飞船陨落城市不可能中国没有丁点的察觉，C国特工的戏份也有不少装疯卖傻的存在，特别是外星人不远万里来带地球的根本目的也并没有如原著中去表明，草草的收尾，细节上的欠缺，都使电影在荒诞之外，让人实难拍手称道。

《疯狂的外星人》是一部兼具科幻与荒诞共存的宁浩式喜剧，他在这部电影中用自大与偏执营造的荒诞， 并借此戏耍所有带以自大与偏执之人对尊重的体现，耐人寻味。

个人评分：7