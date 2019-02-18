流浪地球—一部跨时代的影片

好久没写影评了，感觉最近电影看得比较多，还是想把看过的都记录下来，不然感觉像是缺少了点感触。

相信大家都看了《流浪地球》。其实我春节并没有看电影，我看到朋友圈一个朋友介绍，说这部片子能超过50亿，我笑着回复他，“别扯了，30亿倒是差不多”。结果不出所料，十几天就有30亿了。所以其实我是在很多人都介绍、评价、感慨过以后，才去看的，所以看的时候难免受到别人情绪的感染，但不影响我对这部电影的真实感受。

其实整个故事，像极了一部经典的好莱坞大片，人类遇到灾难→人类想办法克服灾难→但灾难太强大了可能大家无法控制→这时候有个英雄站了出来→历经艰辛万苦、失败努力，最终将大家拉上了诺亚方舟。所以之前看报道，有的演员觉得这不可能是中国人写出来的，其实这句话既表达了人们对于这部电影高的评价，同时可悲的是，大家对于国产科幻电影的刻板印象依然根深蒂固...

首先抛开故事，整个画面和构图的唯美，已经超越了之前看的所有国产科幻片，甚至于对于地下城和火车、“火种”等等概念以及在画面上细节的描绘，真的已经说是登峰造极。但不得不承认，在一开始跟着主角的长镜头跟拍，让我着实体会了一把晕车的感觉，虽然画面和设计有了，但是硬件方面还是得跟上。但总的来说，当看一部电影时，让我觉得“为什么对白居然是中文而不是英语、这难道不是美国科幻电影吗”，这个时候，这部国产电影已经成功了。中国电影需要这样的创新之作，不管他有没有借鉴国外电影、不管他会不会出现嘴型与声音对不上等等瑕疵，这样的电影就是我们要的，真正的“大国创造”。

另外，想谈一下剧情。

感觉《流浪地球》这个名字似乎起的不是很准确，应该叫《拯救地球：如何点燃木星》或者是《流浪地球前传》（如果还有正传的话）。这样说的原因是，本来他想表达的是地球在被人类拯救和自救过程中，在太空流浪的故事，但所有故事几乎是发生在地球上，只有最后地球被拯救后才有一段旁白，“地球开始了流浪，这样的流浪地球计划将维持100代人”。

剧情中，我觉得这部电影最像美国科幻片的一点在于，他的铺垫。看美国大片的时候大家都知道，如果一开始交代一样东西的特殊作用，那他最后必然有用，甚至影响结局。这部电影就是这样，俄罗斯航天员的一瓶伏特加，为吴京的最后牺牲奠定了伏笔。（其实我一开始以为是因为伏特加，让俄罗斯航天员害死了太空站才让地球获救，没想到俄罗斯永远是我们的好朋友）有这样的铺垫，就会引导着观众往下看，心里一直想这个东西是干吗用的，最后吐了一口气“哦，故事是这样发展的啊”。

最后，想说一下，影片中的情。不管他是过分的煽情也好，还是触动人心深处的温情也好，这部电影如果离开了情，那也不会成为一部好的影片。吴孟达与小女孩的养父之情，男主角对吴京的怨恨之情，救援队员以及俄罗斯宇航员的牺牲之情，让这部电影除了大场面、大动作，还有让人值得回味的地方。虽然说最后，观众肯定预料到那些航天员要回头帮忙，但是真的推顶针时的慢动作加上每个人为了拯救家园眼神中的希望，着实让这部片升华了不少。在灾难真正来临的时候，畏缩是解决不了的，只有团结和奋进，才能披荆斩棘，点燃心中的“火种”。

所以说这是一部跨时代的影片，正巧，又是吴京的作品，去年刚拯救了中国海外公民，今年又要拯救地球村的公民，这种看似狗血但又伟大的爱与牺牲，难道不是我们这个时代需要弘扬和奋斗的精神所在吗。