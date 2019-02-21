《新喜剧之王》：人见人爱的那个周星驰未必是真的周星驰

很多人看完《新喜剧之王》会感觉好像自己看了一部假周星驰电影，认为这根本不是那个他们熟悉又期待的周星驰电影，而不禁会 想 那个曾经轻而易举让人捧腹大笑的周星驰到底去了哪里？？可是，你可曾想过，那个人见人爱的那个周星驰 到底是不 是真的周星驰 呢 ？

你喜欢的那个周星驰，是那个永远没心没肺无忧无虑、贪财好色胆小怕事、自作聪明呆萌犯贱、巧舌如簧霸气嚣张、百折不挠努力奋斗的阿星、周星星、唐伯虎、零零漆、至尊宝、宋世杰、苏乞儿、尹天仇 ……

你看到的是 人人都尊称一句 “星爷”的周星驰在面对 高高在上的票房记录与众人交口称赞面前露出一点得意洋洋外加一点玩世不恭的的笑容 ……

但是，你有没有细心发现在《功夫》里，一个浪子肆无忌惮地辜负了一份真挚的感情？你有没有细心发现在《西游降魔》里，那些妖怪都是现实世界里受到伤害的人？你没有细心发现在《美人鱼》里，人类的野蛮、贪婪、无情、残忍是多么的赤裸？

或许周星驰远比我们更能把这个世界的真相看清。

一个跑龙套吃过多少苦，受过多少冷眼与嘲笑，内心经过多少次煎熬我们或许并不知道，但在《新喜剧之王》里，我们却清清楚楚看得见一个摸爬滚打遍体鳞伤甚至心灰意冷却又莫名其妙化身巨星的周星驰！

龙套是什么戏都接的人，无论有没有台词，无论有没有盒饭，无论有没有露脸，无论有没有衣服，无论有没有真被打 ……他（她）都演！支撑这个人一直坚持下去的动力，并不是向往大明星的闪耀，也不是对金银财宝的渴望，而是一种认定自己可以做演员的信念，而这个信念又尝尝被自己最亲近的人乃至路人甲乙丙轻易地一脚踢碎，心碎的声音只有自己听得见——这何尝不是一路走来的那个周星驰呢？

无论是从前那个的尹天仇，还是当下这个如梦，都是这样一条路跑到黑的 “笨蛋”，都是别人眼中的大傻子，亦或是只想吃天鹅肉的癞蛤蟆，可是癞蛤蟆有错吗？癞蛤蟆有癞蛤蟆的理想，癞蛤蟆有癞蛤蟆的人生啊！

周星驰把自己成长路上留下的伤疤露出来给大家看，又调侃说，你看我这条疤有没有点儿像蚯蚓啊？他把自己的故事说给你听，又笑笑说，当年那个年轻的我像不像一条狗？他把自己的心挖出来给你看，你却害怕了，说这个血淋淋的东西一点都不美。

原版的《喜剧之王》故事有两条主线，一条是奋斗，另一条是爱情。两条线相应成趣，互相成就。而在新版《喜剧之王》中，只剩下了一条事业线，爱情线不见踪影。一定有很多观众会因此而失望，但你可曾留意这些年来的周星驰电影里几乎已经看不到有情人终成眷属的美丽童话般的爱情故事，如果联系到年过半百孑然一身的周星驰现实生活，你也会会依稀看见一颗孤单落寞甚至心灰意冷的心。

满头白发的周星驰或许再也无法扮演当初的那种玩世不恭放荡不羁的周星驰了，如今的他会坐在电影的身后，开着玩笑跟你说说他曾经的艰难与当下的感受，虽然说话的口气还是你熟悉的无厘头，但说的内容却有点扎心了老铁，或许这让你有些难以受用，但这个人很可能才是真正的周星驰！

新喜剧之王

The New King of Comedy

(2019)