《阿丽塔：战斗天使》：特效满分，但……

《阿丽塔：战斗天使》的最大卖点不是电影，不是导演，不是原著，更不是演员。而是影片的监制/编剧“卡神”——詹姆斯·卡梅隆。

也许这么说存在争议，但在我眼里，一直是这样认为的。

而影片在内地的宣传中，也是这样做的。

在影片的内地官方海报，重点突出了《阿凡达》、《泰坦尼克号》、原班团队、划时代、科幻动作、视效巨制……看到这几个关键词，你首先联想的，肯定会是卡梅隆。

更别说那一遍又一遍的卡梅隆关于原著《铳（chòng）梦》的“亲如爸爸梗”：把《铳梦》搬上大银幕一直是卡梅隆的梦想，早在2005年他便买下版权，并写下近200页的剧本，但由于种种原因未能如愿，甚至用《阿凡达》来测试特效和技术能否符合拍摄《铳梦》的要求……

事实上，影片也确实做到了卡梅隆电影最大的卖点——代表当今好莱坞电影最高工业水平的视觉特效。

并在一定程度上也实现了新突破：纯CG人物“阿丽塔”毫无违和感，眼睛、嘴巴、皮肤……逼真和细腻程度让人一度怀疑由真人演员出演。

特别是动作场面，除了炫酷和热血外，在打斗时高速运转的剪辑和切换下，仍呈现出超清晰感和3D立体感，这些在之前类似的电影中是非常罕见的。

影片也保留了导演罗伯特·罗格里格斯的恶趣味，诸多遭肢解的镜头致敬了其执导过的《罪恶之城》《刑房》《墨西哥往事》等片，如果血浆再多些，又是一部妥妥的B级片。

翻看卡梅隆之前的作品，特效虽然远远大于剧情，但故事性并不弱。但到了《阿丽塔》，这一点并不令人满意，甚至可以说拖了后腿。

影片中，天上地下两个未来世界虽然惊叹，但反乌托邦式的剧情并不新鲜。影片结尾也没有期待中的大高潮，早早就结束了。

尽管已知《战斗天使》只是一个开篇，但这种设定始终喜欢不起来。

主角“阿丽塔”成长之路也缺乏跌宕起伏的过程，每次遇到危险，就是两个字——开挂。

前一个镜头，我们还在为陷入重围的“阿丽塔”捏把汗，下一个镜头，她就犹如被叶问附体，“一套咏春拳，一个打十个”，轻而易举地把敌人解决了。

至于爱情线，就更加让人忍不住吐槽了。“阿丽塔”的男友除了搞搞人机恋，献上雨中吻外，被刻画成一个软饭男，随后作死领便当，再无其它实质用途……

《阿丽塔》的制作成本高达1.7亿美元，看剧情至少也是奔着三部曲去的，但北美票房失利显然为该系列蒙上了一层阴影。

好在内地票房表现尚可，仅用3天时间，就以4亿人民币，追赶上了北美11天6000余万美元的总票房，毫无悬念将成为全球第一大票仓。

看来《阿丽塔》能否拍摄续集的重任，又要落在内地身上了。