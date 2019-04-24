《复仇者联盟4》：最后的告别，讲不出再见

在零点场看完《复仇者联盟4》之后，跟随着观众群慢慢往影院外走。快靠近电梯的时候，一位挑染着蓝色头发的女孩靠着墙壁哭泣。

这吸引了不少人的注意，但她并不在意人们的目光，靠在那里，时不时用手揩一下眼泪。没有人真正知道她落泪的原因，但在这样一个凌晨时分，所有看完《复仇者联盟4》的观众在看到这一幕时，都会觉得她大概是在为电影而落泪吧？

这并不是不可能。对于喜爱漫威电影的影迷而言，尤其对于喜欢《复仇者联盟》系列的影迷而言，当这个系列宣告结束时，内心的不舍其实是很容易催出眼泪的。

若是结合影片剧情里所包含的牺牲与离别，这样的泪目就更能被人理解了——在许多影迷的心目中，“复联系列”依然不仅仅是一个电影系列那么简单，它包含了更多的情感羁绊。

真的，就像一场梦一样，当银幕上的字幕定格到最后一秒，《复仇者联盟4》结束了，整个“复联”系列也结束了，那些超级英雄给我们营造的美妙梦境也就醒了。

不知为何，竟有一种难以言说的伤感。

这是“复联”系列最后的告别，讲不出再见。

从2012年第一部《复仇者联盟》登上大银幕，到如今这个系列宣布完结，整整七年的“复联”系列与其说是一部部电影，不如说是一段段关乎美好的陪伴。

对于许多影迷而言，“复联”还是一种关乎成长的鲜明记忆。七年的时间，一个男孩足以成长为一个青年，一个青年也已步入中年，而《复联1》也成长到《复联4》，幸运的是，它永远的镌刻进了光影里，也烙印在了我们的观影记忆里。

开场前，有观众cos了各自喜欢的英雄形象，很多人满脸笑容，洋溢着对《复仇者联盟4》的期待。观影过程中，像以往那样传来阵阵笑声，但也有那么几个时刻，能清晰地听见有人在小声哭泣，能隐约看见有人在偷偷抹泪。

影片有沉重的时刻，有特别搞笑的时刻（只要能get到其中的梗，就会非常欢乐），更有特别燃的时刻（最后高潮戏份，复仇者集结的时候，太燃了！全场鼓掌！），但最终，都归于一个令人感动又温情的时刻。

散场后，沉默多过热闹，似乎每个人都红了眼圈。人群中少了热烈的讨论，却多了默默退场的无言。

泪目或沉默，并非《复仇者联盟4》的故事有多悲情，而是，它让喜爱它的观众经历了一场别离。

对逝去的那位超级英雄的别离，对老去但过了完美一生的那位超级英雄的告别。

讲不出再见，但又不得不说再见。



看到最后我们才发现，最强的不是灭霸、不是绿巨人、不是惊奇队长、不是美国队长、不是钢铁侠……而是时间。

最强大的是时间。它可以改变一切，也可以带走一切，并且最终不再复返。只留下那些或美好或超燃或感动的记忆。

而在下午二刷之后，对《复仇者联盟4》的许多细节更加印象深刻了。有特别燃的，有令人捧腹大笑的，也有令人伤感泪目的。



众英雄集结的时候是很燃的，互相调侃或吐槽的时候是搞笑的，而片中的牺牲与告别，对于喜欢这个系列的观众而言，无疑是伤感动情的。

当我们不谈剧情，从影片的其他方面来衡量《复仇者联盟4》，它也值得大家走进影院感受一番。



1、《复仇者联盟4》不单单是一部重娱乐性的爆米花电影，它在制造笑点和爽点方面，还是做得很好，使得影片拥有了很强的娱乐性。

但看过复联4的观众应该也会很明显地感受到，影片有些时候的氛围是偏沉重的，并且在描述家庭关系、亲情、友情以及爱情方面，处理得温柔而动人。比如托尼与父亲的那一个意味深长的拥抱，不知道触动了多少观众的内心？

2、在打造笑点方面，《复仇者联盟4》可谓将细节做得很足。

无论是人物形象上的改变（你懂的，索尔那“一滩融化了的冰激凌”，就让全场观众爆发笑声），还是人物对白的幽默设计（比如美队那句自嘲“还真是挺美国翘臀的”，能憋住不笑吗！），都恰到好处地传递了幽默感，既不突兀也不生硬，足以令每一个get到这份笑点的观众忍俊不禁。





3、影片的节奏虽然和系列的前三部相比，有着比较明显的“慢”下来的部分，但也并不会让人觉得拖沓冗长，而是在氛围的营造与情绪的铺垫方面做得更为扎实。

这使得影片的起承转合完成得更好，带给观众的体验也更为饱满，后面高潮戏份将观众的情绪推到顶点，又燃又感动。

4、《复仇者联盟4》的整个叙事在罗素兄弟的处理下，更添了一层宏大感，甚至在很大程度上拥有了一种足以震撼人心的史诗气质。

几场大场面的戏份充分彰显了导演的调度能力，镜头的运动以及演员的走位配合得恰到好处，给观众带来一种十分流畅的观看体验。几场群戏里，每一位超级英雄都得到了镜头的照顾，足以令影迷激动不已。

5、电影的特效、音效与配乐的使用，同样给影片加分不少。

高水准的视觉特效带给观众非常好的观感，单是那几幕呈现宇宙太空的画面，就让人印象深刻。高潮大戏的激烈碰撞，表现得逼真又震撼，令人叹服。每一次复联主题音乐的旋律响起时，都恰到好处地贴合了剧情的走向，很好地调动了观众的情绪。

总而言之，无论观众是不是漫威电影的影迷，观看《复仇者联盟4》都可以收获一番不错的体验。

如果能在观看《复仇者联盟4》之前将《钢铁侠》系列、《美国队长》系列、《雷神》系列、《蜘蛛侠》系列、《蚁人》系列、《复仇者联盟》系列前三部等等这十一年里漫威出品的所有超级英雄电影都看一遍，这份体验就会变得更加的香，对这部电影的情感共鸣也会更加的浓。



我喜欢影片的这个结局。



谢谢《复仇者联盟》这个系列的所有创作者，谢谢已经逝去的斯坦·李先生，谢谢一去不复返但却留存美好的光阴岁月。



“我爱你三千遍。”

​PS：文字为作者原创，图片均源于网络。