网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>情感的诅咒和时空穿越的尺度——理解《复仇者联盟4》

情感的诅咒和时空穿越的尺度——理解《复仇者联盟4》

加入收藏

2019-4-25 17:58:06

情感的诅咒和时空穿越的尺度

——理解《复仇者联盟4》

文=空语因明

 

      如果说《复仇者联盟3》的特征是知性的胜利（或“知识的诅咒”），那么可以说《复仇者联盟4》的主题是情感的胜利（或“情感的诅咒”）。在无限宝石战争中，萨诺斯（灭霸）用生态容量规律来给他的“邪恶计划”以理智的表象，并且最终完成了他的革命目标。然后，这个功成名就的革命者就退休了，欣慰地以为这个新宇宙会感激他这个“命运之神”带来的新气象。如果没有超级英雄们的执着情感的话，那么结果可能确实会如同萨诺斯设想的那样。然而，“情感的诅咒”会试图扭转“知识的诅咒”。这些超级英雄需要在情感的召唤中，进行一场扭转伪命运的斗争。《复仇者联盟4》就是这样的斗争。

如果抛开情感特征的话，那么《复仇者联盟4》可能就算不上一部优秀的电影了。这是一部结局式的电影，同时也是一部承上启下的电影，毕竟无限传奇的结束也意味着新的传奇的开始。似乎，观众不能抛开以往的漫威宇宙情节来看这个电影，否则有些情感述求无法理解不说，甚至有些情节设定也看不明白。当然，如果让对电影故事的情感投放变成对某个角色的崇拜或依恋，似乎也是不可理喻的。此处关注的是对《复仇者联盟4》的理解问题，即如何在漫威电影宇宙的设定中来理解这个故事的思路，主要从时空穿越和超级英雄的立场价值两方面来反思。

 

1= 时空穿越的尺度——《复仇者联盟4》的时空穿越有什么特征？

这里给出的时空穿越解释，是严格按照漫威电影宇宙的叙事来进行的。因此，平行宇宙穿越时空，超光速穿越时空，这些都是错误的。

时空穿越对于科幻电影而言，似乎已经是比较俗套的了。《复仇者联盟4：Endgame》采用的是时空穿越的方式来逆转命运，同时剧情中又否定了一大堆时空穿越的电影思路。浩克明确说以往电影里的时空旅行思路是不靠谱的。复联4采用的穿越思路确实和很多电影不同，它是通过量子领域来进行的。简单来说，复联4的时空穿越和其它时空穿越方案的区别是尺度不同。

根据中学物理，时空尺度分为最基本的三个层次：量子层次；宏观低速运动层次；宏观高速运动层次或相对论层次。在以往电影中，原始的时空穿越大多是在宏观低速运动层次进行的，比如《回到未来》和《时间机器》。这也是最离谱的穿越方式（之一）。复联4重点否定了《回到未来》的方案。看起来不那么原始的时空穿越是在相对论层次中进行的，比如通过虫洞（爱因斯坦-罗森桥），或者通过超光速运动，或者与此类似的途径。这应该是科幻电影中最常见的时空穿越方式。这种方式以为时间就像空间一样，能前能后。然而问题是，时间和空间不一样，因为宏观宇宙中的时间是有方向性的，从过去指向未来。就像《神盾局特工》第五季里，菲兹提到的，根据相对论的四维几何思路，时间只是一种幻觉，在本质上和空间维没有区别。而且，漫威电影宇宙好像也没有超光速运动的设定，虫洞则是用来进行空间跳跃的。

（图示：宇宙时空层次的三个尺度）

在漫威电影宇宙里，能够穿越时空的方式应该有两种，除了量子领域之外，就是利用时间宝石。时间宝石不会破坏时间的方向性，也不需要超光速运动。在复联4上映之前，有人曾猜想，奇异博士可能在时空中安置了一个时空循环，从而可以逆转萨诺斯的计划。不过，这个思路的问题主要是：只有时间宝石的使用者才能记住时间中所具有的信息，但奇异博士不能一直维持这个循环，在萨诺斯抢走时间宝石后，奇异博士就没有任何优势了。

复联4采用量子领域来进行时空穿越，有很多优势。要想理解量子领域的时空穿越方式，两部《蚁人》是必须要了解的。

第一，最重要的是《蚁人1》中皮姆说过的话，在量子领域的某个尺度（可以称之为普朗克尺度）上，时间会失去意义。在这里，不只是时间会变慢或者停止，而且也没有时间箭头，不会受到时间的方向性的约束。这一点也是复联4之所以能否定掉它提到的那些电影的时空穿越方案的基本依据。宏观宇宙（无论低速运动物体还是相对论层次）无法避开时间的方向性。

第二，皮姆粒子保证了物体（包括人）的尺度特征的不变性。也就是说，人或物在变大或变小的时候，能够维持基本形态特征的稳定。比如，人或物在变大30倍的时候，重量并不会同样变大30倍，而是变到合适的倍数，让这个人或物能够维持基本特征。

需要说明的是，皮姆粒子并不是必然以人为单位来起作用的，而应该是以“单元”来起作用的。这个“单元”可以是穿着蚁人战服的一个人，也可以是装有皮姆粒子的一辆车，一栋楼。这可以从《蚁人2》看出来：一栋楼装了皮姆粒子，那么它里面的人会跟着这栋楼的变大而变大，变小而变小。这样就可以理解，复联4里，萨诺斯如何能够把一个飞船传送过来，因为这个飞船就是一个单元。

第三，量子纠缠保证了信息在不同人之间的非定域传送或及时传送。这一点已经在《蚁人2》的结尾展示过了：进去量子领域的蚁人可以通过特制通讯器向宏观世界传送信息。复联4里那些穿越时空的复仇者们应该也装备了这样的通讯器。

在现实的世界里，有传闻说，已经有科学家在量子尺度实现了时空逆转。不过，科学家使用量子来实现的，还不适用于宏观物体。这样看，复联4的时空穿越也是紧跟科学进展来的，只是在现实世界中，没有皮姆粒子这种神奇的装备。

皮姆粒子，量子纠缠和量子领域的那些设定，大致意味着对EPR悖论（爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬）的否定。复联4里，钢铁侠也提到了EPR悖论，用来解释浩克为什么没能设计出有效的时空穿越装备。他解释说，因为浩克没有处理好EPR悖论，所以导致蚁人没能穿越时空，而是经历了时间。他的意思可能是说，浩克没能成功实现量子纠缠，而是陷在了定域性里，所以只是表现出时间观测值的变化。我只是说可能可以这样理解，也可以完全不去想怎么理解。

当然，深究技术细节是不必要的。皮姆粒子之类的，这都是漫威电影宇宙的科幻设定，和现实物理的关联大致也就是术语（比如普朗克尺度，EPR佯谬）的相似了，不能深究技术细节。因此，复联4里讲到量子领域的时空穿越原理的部分，说的似乎也都是莫须有的，看个大略就行了。虽然技术细节是不可能有的，但是复联4的科幻部分起码也是按照实验出成果的思路来演的。它并不是灵机一动觉得这个方案可行就必然可行，而是进行了一系列的实验，钢铁侠进行了很多模拟测试才得出来计划可行的结论。起码这一点是有科学气质的。

到这里，再强调一下，漫威电影宇宙，复联4，采用的时空穿越方式和平行宇宙无关，也和超光速无关。平行宇宙的方式并不会让复仇者联盟真正逆转命运，逆转萨诺斯的目标，因为在平行宇宙中的满足是自欺欺人的。这不是说平行宇宙不存在，而是平行宇宙并不是用来进行时空穿越的。不仅复联4，而且《X战警：逆转未来》，还有《神盾局特工第五季》都没有采用平行宇宙的方式。一个宇宙只有一个时间线，时空穿越是用来改变这个时间线的，并不是再多创造出一个时间线，因此也不会制造平行宇宙。浩克在复联4里已经解释了，如果只是改变过去，最终只是让现在变成过去，然后从那个过去的时间点再新创一个走向。《X战警：逆转未来》也是如此，当未来被逆转之后，未来就成了过去，成了金刚狼的回忆。《神盾局特工第五季》也是如此。虽然后两者没有采用量子领域的方式来进行时空穿越，但是它们对时空穿越的理解都和平行宇宙无关。



 

 

 

 

 

 

8.5 

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

影评(70)

收藏(2786)

复仇者联盟4：终局之战/Avengers: Endgame(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1763774/blog/8189456/
--------------------
Empty Talk Reason Clear

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511725名成员76519个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 