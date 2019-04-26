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人人值得待以温柔——《西葫芦的生活》

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2019-4-26 17:40:01

人人值得待以温柔——《西葫芦的生活》

**《西葫芦的生活》片名Ma vie de courgette / My Life as a Courgette / My Life As A Zucchini(2016)，别名翠玉瓜的岁月(港) /酷瓜人生(台)。

 

法国黏土定格动画。影片改编自法国作家吉尔·帕里斯的小说《一个西葫芦的自传》，由来自瑞士的导演由克劳德·巴拉斯执导。

 

影片片长仅65分钟，算不上是一部标准时长的电影。主要原因还是出在制作经费方面。导演带着一帮人设计、布景、拍摄，每天也只能制作3秒钟的内容。

慢工出细活，虽然进度比较慢，时间比较短，但一帧一帧拍摄出来的成片效果很好。每处细节都能反映出主创人员所花的心思。

 

影片用很清爽干净的画面，讲述了一个简单可爱又充满纯洁的故事，看完令人有点小感动。

电影最主要的是讲故事，《西葫芦的生活》讲述了一个很完整的故事。麻雀虽小五脏俱全，电影的时间不长，内容却十分饱满，故事内容丰富，人物感情充实。

 

影片主人公是一个名叫西葫芦的小男孩，观众们跟着西葫芦的视角，走进一群孤独儿童中间。

西葫芦跟着单亲妈妈生活，母亲意外去世后，西葫芦被送到孤儿院。孤儿院里还有很多和他有类似经历的孩子，有的孩子父母双双吸毒，有的孩子家长因抢劫入狱，有的孩子遭遇生父性侵，有的孩子目睹双亲开枪自杀，总之这些孩子都经历着各种各样的不幸，失去了监护人，只能被送到孤儿院生活。

 

就像“我抽烟喝酒纹身但我是个好女孩”的道理一样，这些生活在孤儿院的孩子们在外人看来问题多多，其实出了问题的并不是这些孩子，而是各种不幸，致使这些可怜的孩子看起来像是问题儿童。问题儿童并不是问题，这些问题并不是自己造成的，都是由于经历各种各样的不幸，他们才被迫来到孤儿院。

一朝被蛇咬十年怕井绳，他们心中满怀戒备，他们所遭受的苦难是任何人都不想经历的，偏偏他们很倒霉的遇到了。他们因此表现出叛逆、冷漠等行为都是出于自我保护的目的，用看似坚强霸道的方式掩盖自己的伤痛。当真的有人愿意走近他们时，这些孩子都会很乐意敞开心扉。

 

这些孩子们表达友善和爱意的方式可能异于常人，他们只会用自己的方式来表达，毕竟他们没有被人爱过。就像两个男人互称“傻哔”是表达友情的方式一样，这些孩子也只会用他们的方式表达友好。

只要观众们能够了解他们、理解他们，就能够明白他们表达友好的方式。

 

在孤儿院的生活让孩子们明白了一个道理：“我们都一样，没人爱我们。”当他们滑雪时看到旁边的母亲亲吻自己孩子时，他们感到深深地震惊和羡慕。

影片的结局充满温馨的人情味，主人公被善良的警察收养。毕竟愿意接受他们的人太少了。

 

希望每个孩子都能被待以温柔，在爱中成长，

这样长大后他有爱的活着，对世界还以温柔。

 

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标签： 动画(3541) 法国(1057) 剧情片(3343) 生活(5174) 儿童片(179) 瑞士(43)

7.8 

西葫芦的生活 (2016)

影评(5)

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西葫芦的生活/Ma vie de Courgette(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8189531/
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