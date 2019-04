人人值得待以温柔——《西葫芦的生活》 **《西葫芦的生活》片名Ma vie de courgette / My Life as a Courgette / My Life As A Zucchini(2016),别名翠玉瓜的岁月(港) /酷瓜人生(台)。 法国黏土定格动画。影片改编自法国作家吉尔·帕里斯的小说《一个西葫芦的自传》,由来自瑞士的导演由克劳德·巴拉斯执导。 影片片长仅65分钟,算不上是一部标准时长的电影。主要原因还是出在制作经费方面。导演带着一帮人设计、布景、拍摄,每天也只能制作3秒钟的内容。 慢工出细活,虽然进度比较慢,时间比较短,但一帧一帧拍摄出来的成片效果很好。每处细节都能反映出主创人员所花的心思。 影片用很清爽干净的画面,讲述了一个简单可爱又充满纯洁的故事,看完令人有点小感动。 电影最主要的是讲故事,《西葫芦的生活》讲述了一个很完整的故事。麻雀虽小五脏俱全,电影的时间不长,内容却十分饱满,故事内容丰富,人物感情充实。 影片主人公是一个名叫西葫芦的小男孩,观众们跟着西葫芦的视角,走进一群孤独儿童中间。 西葫芦跟着单亲妈妈生活,母亲意外去世后,西葫芦被送到孤儿院。孤儿院里还有很多和他有类似经历的孩子,有的孩子父母双双吸毒,有的孩子家长因抢劫入狱,有的孩子遭遇生父性侵,有的孩子目睹双亲开枪自杀,总之这些孩子都经历着各种各样的不幸,失去了监护人,只能被送到孤儿院生活。 就像“我抽烟喝酒纹身但我是个好女孩”的道理一样,这些生活在孤儿院的孩子们在外人看来问题多多,其实出了问题的并不是这些孩子,而是各种不幸,致使这些可怜的孩子看起来像是问题儿童。问题儿童并不是问题,这些问题并不是自己造成的,都是由于经历各种各样的不幸,他们才被迫来到孤儿院。 一朝被蛇咬十年怕井绳,他们心中满怀戒备,他们所遭受的苦难是任何人都不想经历的,偏偏他们很倒霉的遇到了。他们因此表现出叛逆、冷漠等行为都是出于自我保护的目的,用看似坚强霸道的方式掩盖自己的伤痛。当真的有人愿意走近他们时,这些孩子都会很乐意敞开心扉。 这些孩子们表达友善和爱意的方式可能异于常人,他们只会用自己的方式来表达,毕竟他们没有被人爱过。就像两个男人互称“傻哔”是表达友情的方式一样,这些孩子也只会用他们的方式表达友好。 只要观众们能够了解他们、理解他们,就能够明白他们表达友好的方式。 在孤儿院的生活让孩子们明白了一个道理:“我们都一样,没人爱我们。”当他们滑雪时看到旁边的母亲亲吻自己孩子时,他们感到深深地震惊和羡慕。 影片的结局充满温馨的人情味,主人公被善良的警察收养。毕竟愿意接受他们的人太少了。 希望每个孩子都能被待以温柔,在爱中成长, 这样长大后他有爱的活着,对世界还以温柔。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视 上一页12下一页

标签: 动画(3541) 法国(1057) 剧情片(3343) 生活(5174) 儿童片(179) 瑞士(43)

