《复仇者联盟4：终局之战》：虽说不是逆转未来，但也扰乱了时间

评分：8.5 / 10分，5/ 5分。



眼瞅着复仇者系列走向了第一个里程碑式的终点，经过前面二十来部电影、数十位英雄经历的铺垫，一场声势浩大的宇宙大决战最终爆发。上一部复仇者联盟3实在是以大悲剧告终，这部其实一点也轻松不起来，毕竟面临着第一代复仇者的集体谢幕（虽然看样子雷神至少还会在银河护卫队3中登场亮相），他们对于地球的守护在与灭霸一战中完成了历史使命，下一步进军宇宙战场，更大的舞台就要交给接任者去驾驭。

去年刚看完复联3时笔者就和其他影迷朋友们讨论过英雄们会以什么样的形式实现逆转。逆转这个词确实很敏感，毕竟有非常精彩的《X战警：逆转未来》珠玉在前。况且无论在漫威漫画还是DC漫画中，一旦发生重大事件造成无法弥补的过错的，唯一出路就是改变时间。因此当时笔者就觉得复联4肯定绕不开时间游戏。

但是逆转未来这部电影大概是为了回避掉多元宇宙的复杂概念，直接套用了在大多数我们耳熟能详的穿越题材电影中常见的“修改过去，影响未来”的单一时间线修正法，总之就是回到过去改变了关键事件，从此以后的未来旧时间线就被消除掉，而按照新的历史产生出未来新时间线。这种玩法我们在《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》中也见到过，只有亲自穿越的人才保留有旧时间线和新时间线两种记忆。并且在这种原则下，一个人穿越到过去，要么就直接回到他自己当时的身体，要么就要回避与过去的自己想见，不然就会湮灭或者记忆错乱（想象一下，如果你遇见过去自己的话，现在的你就会出现一个新记忆：你在以前见过未来的自己）。

然而复联4刚要开始讲述时间线法则，就以浩克的口吻，站在官方视角嘲讽和吐槽了上述那种改变时间线的设定，并且直接抛出了一个新的法则：改变过去并不会影响现在。而后影片又借用古一和浩克的对话，详细解释了复联4中所使用的规则：改变过去的一个事件，就会因此产生出一条新的时间线，和过去本来的时间线并存，然而如果后来又回去把被改变的事件还原成初始状态，那么新产生的时间线就会被抹除掉，宇宙时间线就能保持纯净。所以笔者个人也觉得，在理解了浩克的解释与古一的说明后，本片中所涉及的穿越与时间线上的把戏就没有太多争议的价值。

仔细想想，本片中的时间线法则同闪电侠的大事件《闪点》有不小的相似，在闪点中，闪电侠因为回去拯救母亲，导致一条新的时间线产生，扰乱了本来的时间，于是他又跑回去阻止自己拯救母亲，并因此遇上了无数个从未来穿越来企图拯救母亲的自己。这就是所谓的时间线残影，笔者记得在《奥创纪元》的漫画中，狼叔穿越回去改变过去，却导致好几个时间线形成，于是当他九死一生终于把任务完成准备回去的时候，缺没想到回到了自己本来设定的穿越点之前一点时间，于是就遇到了从未来穿越来的自己的时间线残影，为了防止他们再去改变时间，只好将他们全都杀死，只保留自己一个成功完成任务的副本，回到未来。

科幻作品中涉及时间线的作品太多，漫画中更是作为一种重启或者解决巨大危机的终极手段，但现实中都不曾有定论的时间穿越，在娱乐作品中更做不到严谨的地步，因此我们也没太必要吹毛求疵的去看待。就拿本片剧情来说，只要能搞清楚故事走向就达到目的：回到过去收集宝石拿到未来使用，使用完了就又还回去避免过去产生新的时间线分支，这样既不会改变过去，又拯救了现在。

影片另一个颇有争议的点在于无限原石的功效上，上一部灭霸信誓旦旦的说打个响指全宇宙消失一半生命，但到了这一部，第一次看上去是逆转了上一部的功效，第二次打响却并没有再次消除一半生命，仅仅是让跟着灭霸一起穿越时间而来的人全体消失。联系到六块原石能够操控时间、空间和现实，或许无限原石的真正用法就是创造出使用者想要的时空间现实，达到真正的玩弄宇宙的目的。不过这都并没有在影片中体现出来，也没有个具体的解释，全都只能靠脑补。

这里恰恰体现出了复联3和4共同的问题，就是在细节上解释的相当不够，甚至要靠在影片上映后，主创们在社交网络上打补丁去说明。当然这也是DC那边蝙超那部电影存在的问题。影片想讲的东西太多，塞得太满，于是就无法做到细节上的周全。而且从美队3开始，漫威这几部英雄较多的大作都变得高度粉丝向，并且非常强调对前面许多影片内容的关联，很多内容不去做好事前功课，可能都不太容易当场get到。这当然是系列作品和改编作品的通病了。

影片前半段数次穿越的时间点设置是为了恰好和过往几部重点作品产生关联，不过回到银护1之前那点就有些说不过去，明知道那时候灭霸已经开始收集原石，并且去抢的人很多还专门跑去偷原石，为啥不回到更早之前呢。或许只是因为星云和火箭只记得那个时候吧，毕竟是和星爵有交集的起点。但如果不这样，就不能把那时候的灭霸带过来当boss。

上一部的灭霸有些过于高尚，必须得让更加穷凶极恶版本的灭霸当boss才能完全满足正必胜邪的要求。不得不说，灭霸这个反派算是洗脱了漫威反派普遍较弱的污名，他也太抗打了，本片结尾众英雄轮番上阵和灭霸车轮战都未能将他斩于马下。但话又说回来，如果上一部中把去泰坦星和待在地球上的英雄对调，或许早就抢下手套了。

影片的高光时刻不少，一个是重温了2012年复仇者第一次集结的镜头，然后就是一群女将站出来替男人们应敌，还有小辣椒和钢铁侠夫妻档联手作战。传递手套的那场戏和《侠盗一号》结尾传递死星设计图的桥段很类似，但本片少了黑爵爷的压迫感，多了动作戏的刺激感。鹰眼在日本街头屠杀黑帮的长镜头非常亮眼。然而笔者印象最深刻的还是美队拿起雷神锤单挑灭霸的那场打斗，技能的使用非常自然，这大概才是使用魔法战斗该有的样子吧。罗素兄弟在本片中强化了他们擅长的动作镜头，于是打斗基本上都被拆分成了单打独斗，或者三三两两的小规模作战，这样就能回避掉场面调度上的缺点，他俩果然还是当动作片导演比较好，怀念尾灯在复联1中的场面设计。

十年转眼就过去了，对于系列电影来说并不算长，但二十多部电影的体量确实巨大，拍摄电影连续剧漫威确实走在了全世界的前面。然而要培养一批影响力足以匹敌老一代的新复仇者，下一个十年或许不能像过去十年那样顺畅。

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文：史歌

2019年4月27日