《权力的游戏》第八季第三集：长夜终尽

老奶妈点点头。“在一片黑暗中，异鬼首度降临人间，”她一边说，手中针线一边作响，咯，咯，咯。“他们是冰冷与死亡的怪兽，痛恨钢铁、烈火和阳光，以及所有流淌着温热血液的生命。他们骑着苍白的死马，率领死人组成的军队，横扫农村、城市和王国，杀死成千上万的英雄和士兵。人类的剑无法阻止他们前进，老幼妇孺也难逃魔掌。他们在结冰的森林里追捕少女，用人类婴儿的肉来饲养手下的死灵仆役。”

在苦苦的等待中，所有《权力的游戏》的粉丝终于等到了“临冬城大战”这场戏，然而在我看来，这集的总体表现却并不太令人满意，结尾之处更是让人不可思议，为了转折而转折，未免有些太生硬了。

正文开始

在经历了漫长的等待中，临冬城全体活人终于迎来了他们的敌人，尸鬼大军。仿佛知道大家想在这一集里看到每一个人一样，开场的镜头颇有些运动会方阵的意思，让我们看到了每一个主要角色的脸和所处位置，具体如下图









在开战前，我们发现了维斯特洛人民的老朋友——红袍女梅丽珊卓竟然神奇的出现了，而她一出现便开了个大，给所有多斯拉克骑兵的弯刀上了个火焰buff，然而这看起来狂霸酷炫的buff丝毫没什么作用，只起到了给后方战线上的人增加san值的作用。于是，在乔拉的带领下，如海水一般的多斯拉克骑兵举着火焰般的弯刀给尸鬼大军送上了第一波人头。





有人可能会问为什么要用骑兵冲锋这种添油战术送人头。我说一下自己的看法，多斯拉克人的主要战斗方式就是骑兵突击，作为一个游牧民族，如果让他们下马作战那等同于浪费兵力。而且防守并不是被动防守，面对数量多倍于己的敌人，主动出击一是能最大限度的发挥多斯拉克人的兵种优势，二是能尽可能的减少对方的兵力，为最后一道防线——城墙减轻压力，让敌人有一部分死在来的路上总比一股脑儿全站你家墙根地下要安全得多。

但可惜的是，尸潮大军实在是太多，即便是他们以一敌百也逃不脱集体扑街的命运。当远处的多斯拉克骑兵们淹没于黑暗之中时，统领左路兵马的詹姆和布蕾妮互相看了一眼，深情露出了慌张的神色，但在右路军中的“塞外德云社”众人却是面无表情，因为他们都早已见识过这些属于黑暗的东西，他们也都跟这些东西交过手，只不过这一次，它们的数量有些太多了。

终于，黑暗的大潮涌来，临冬城外的所有人都开始了跟尸潮大军的正面作战。虽然大多数人作战都非常英勇，但无奈死亡大军的数量过于庞大，防线很快面临巨大的压力，就在这时，丹妮莉丝和琼恩骑着龙出现在他们的上空，用龙焰对尸鬼军团展开了空中打击。





这里看似是两头龙的出现帮了大忙，但其实却显示出了丹妮莉丝的真正想法。我们都知道，按照战前部署，丹妮莉丝和琼恩负责埋伏迎战夜王，但一看到乔拉和多斯拉克骑兵的惨败，丹妮莉丝便马上头也不回的骑龙起飞，为什么呢？答案很简单，因为丹妮莉丝的目的终究是铁王座，而不是为了全人类。

在丹妮莉丝的手上，除了龙之外的两张王牌就是多斯拉克骑兵和无垢者大军了。而在前两集中我们也多次看到，丹妮莉丝一心只为了铁王座，之所以来北境一半是为了爱一半是为了团结可以团结的力量。如今多斯拉克骑兵几乎被团灭的情况让丹妮莉丝根本顾不了那么多，她不能因为一个史塔克家的残废而丢光手中所有的军事力量，因此她才会不顾劝阻头也不回的起飞，而作为女王的僚机，琼恩自然也只能不顾战斗规划的跟着丹妮莉丝冲了上去。

此时守在墙头上的狼家姐妹也被汹涌而来的尸潮大军所震动，眼看着就算是龙焰也难以扫平的尸鬼大军，艾丽娅果断的让珊莎多大地窖中去。此情此景让人不由得想起“黑水河大战”那一集，在那一集中，“英明神武”的乔弗里看着鹿家大军的登陆找了个借口就转头躲了，而这里的珊莎却表现的十分“北地”，她甚至作为一个领导身处一线对士气的鼓舞，但艾丽娅看出了她内心的恐惧，把她劝回了地窖。每个人都有自己合适的位置，此时的珊莎是北境的大脑，她活下来的作用永远都要比她战死的作用要大得多。





接着出现了本集的第一个便当，守夜人总司令“忧郁的艾迪”艾迪森·托勒特成为了第一个死于尸鬼刀下的主要角色。作为与琼恩共同在心树下宣誓的守夜人，艾迪可以说几乎经历了守夜人遭遇过的历次恶战，如今，他终于为这份自己宣誓终生的事业，献出了自己的生命。守夜人军团本身就是为阻挡长城以北的野人以及传说生物而存在的，此时身为守夜人总司令的艾迪第一个战死，也颇有些宿命的意味在其中。





看着艾迪的倒下，本就不该属于战场的山姆再也支撑不住，开始慌忙逃窜，而城外的防线也在此时崩溃。一场能见度极低的暴风雪突然袭来，让空中轰炸的飞龙二人组措手不及，尸鬼军团也借着这场风暴冲破了防线，在这种时候竟然出动了天气武器，我不得不怀疑夜王是个资深的《红色警戒2》玩家。

城门打开，城外的防线开始收缩回城内，这里不得不赞叹无垢者军团强大的纪律性，面对如此危险的境地，无垢者军团竟然丝毫没有慌乱，稳中有序的撤退，还为其他撤退的队伍提供了掩护。

虽然有梅丽珊卓的放火大法，但死亡的大军根本无法阻挡，它们依旧穿过了火墙，爬上了城墙。而此时猎狗的火焰PTSD再一次爆发，像他在君临城中那次一样，撒腿就跑。不过这里让人感觉十分牵强，要知道在上一季中，猎狗这个毛病基本上已经好了，此时又一次犯病有点强行为了后面营救艾丽娅而铺垫的感觉。





地上的战斗很惨烈，而地下的气氛也好不到哪儿去。通过珊莎、提利昂和弥桑黛几人的对话，再一次让人看到了北境统一战线背后深深的裂痕，外来的龙女王与本地人之间虽然并肩战斗，但外来者终究是外来者，统治与被统治的关系决定了他们必不可能永远友好的共存下去。

城头之上，艾丽娅为我们来了一段才艺展示，将多年所学之精华一一呈现，而她让詹德利打造的那把神奇武器，则为她的solo上了一个超级buff。我们看到，艾丽娅定制的额这款武器并不是简单的一柄长矛，而是能够随时拆分的，这让她的攻击范围可近可远，从水舞者到黑白院的所有技能，她都能通过这把武器来使用，效果拔群。

但双拳难敌四手，艾丽娅终究还是挡不住死亡大军，于是在临冬城内上演了一出“大逃杀”的戏码，最终在闪电大王和猎狗的帮助下逃出生天，而闪电大王也因此丧命。我们都知道闪电大王是维斯特洛大陆上一个著名的“弹簧家”，倒下又站起来，倒下又站起来，而这一次，他倒下后却没有在站起来。“光之王将其带回必有用意，如今目的达到了”作为一个皈依了光之王的骑士，闪电大王终于完成了自己的使命，有黑暗便有光，虽然光终究会消失在黑暗中，但他却在黑暗之中最后一次照亮了别人，而梅丽珊卓也同他一样，在为人类燃烧之后，回到了光之王的怀抱。





墙头组失败的同时，城中组也宣告了失败。领兵防御内城的莱安娜莫尔蒙被一个巨人尸鬼活活捏碎了体内的内脏和骨头，但也在那一瞬间，她用手中的龙晶剑刺杀了巨人尸鬼，“巨人克星”这个名号，对于莱安娜莫尔蒙来说是当之无愧的，只可惜她自己已经早也不可能听到有人这么称呼她了。虽然莱安娜莫尔蒙的一生非常短暂，但她的确是北境地区少有的杰出人物，这个小姑娘身上藏着高超的政治能力和十足的勇气，作为一个北境人，作为一个史塔克家的封臣，莱安娜莫尔蒙完美的履行了自己的使命。在莱安娜牺牲的那个瞬间，我突然想到了早已魂归天际的“熊老”，再加上本集末尾守卫女王到最后一刻的乔拉，莫尔蒙家族可以说真称得上是“满门忠烈”了。





夜王终于在此时登场，正如战前设想的一样，夜王骑着尸化的韦赛利昂直扑布兰而去，而琼恩立刻驾驶雷加展开拦截，体型相近的两头龙在临冬城上展开了一番中世纪“狗斗”（狗斗， 来源于英文Dogfight 正式译为近距离格斗或缠斗，大多数的场合是描述两架或者多架战斗飞机企图击落或者威胁对方的空中战斗作为。）这时丹妮莉丝骑着体型绝对压制的卓耿从上方冲了下来。于是这场空战立刻分出了胜负，夜王跳伞着陆，韦赛利昂机翼受损，跌落地面成了一个网络喷子，逮谁喷谁；雷加迫降后失去战斗力，不是死亡就是昏迷，琼恩从“有码”变成了“无码”。

接下来的一幕让人目瞪口呆，夜王这个老冰棍竟然不怕龙焰，而更让人目瞪口呆的是，灭霸一个响指能消灭全宇宙一半的生物，而夜王一抬手竟然能连史塔克家死了好久的死鬼都召唤起来。我们都知道，临冬城地窖里埋得都是史塔克家的历代成员，近二十年埋在里面的也就是莱安娜史塔克和瑞肯史塔克了，还有个奈德史塔克还不是全尸，剩下的其他人这么多年早就烂干净了，就算是临冬城地窖里冷，那也只能是相当于冰箱里的保鲜而不是冷冻，怎么可能一个个还这么囫囵。而且更神奇的是，我们看到了一个骷髅竟然从石头棺材里钻了出来，这要是个木头管材我也认了，可这是石头啊！难道夜王在召唤它们集体上线的时候顺便给他们云注射了绿巨人的伽马基因？

然后就是结局了，毫无疑问，我们所有人都能想到席恩在这一集中必死，因此他是怎么个死法是我们真正关心的。在最后的场面中我们能够看到，异鬼和尸鬼跟旅游团参观著名景点一样把席恩和布兰围在那里瞅着看。席恩也知道自己的抵抗没啥用了，但他在等，等布兰的一句话，他得到了女王的赞赏，得到了珊莎的拥抱，但他最在意的一件事却没有得到，那就是布兰的原谅。

其实我认为，布兰对于席恩来说代表的不仅仅是他自己，而是罗柏、是瑞肯、是奈德、是整个史塔克家族。这个从小在临冬城中长大的孩子虽然身体内流的是海怪的血，但他早已经成了一头狼，曾经的背叛造成的悲剧都在折磨着他，此时的他如同一个无法转世轮回的怨魂，只等布兰的一句原谅来超度他。





“席恩，你是个好人，谢谢你。”谢谢你，你的使命完成了，再也没有遗憾的席恩眼中闪着泪花，是悔恨还是感谢我们并不知道，我们知道的只是布兰史塔克的最后一名护卫，面对着无法战胜的对手，毅然决然的挺起长矛坦然赴死。而这一刻，像极了当初举着长矛冲向巨龙的詹姆，只不过他还没有得到布兰的那句原谅。





但可恶的是，这份悲情并没有延续多久便被打断，在忧伤的乐曲中，我们看到夜王和布兰终于见面了，问题是这一块的镜头竟然采用了慢镜头，以至于我在看到夜王拔剑的时候脑海中闪现出一个不得了的画面，就是这样。





紧接着，无双刺客艾丽娅来了一首《飞得更高》，可怜辛辛苦苦搞了八年行为艺术的夜王就此碎成一地刨冰。我就纳了闷了，那么一个大活人跳着高冲过来，里三层外三层的尸鬼和异鬼竟然没有一个替老大挡枪的，可见夜王这老大当的，人缘不咋地。





总之，死亡大军的威胁就此结束了，编剧终于用超能力将这部剧从“人鬼情未了”拉回了“权力的游戏”的路上，而我们也能看见，许多被预发了便当的角色竟然都还活着，看来他们的命还得留着在君临城交出去。临冬城大战结束了，冰与火之歌的故事现在来看就只剩下火了，对于丹妮莉丝来说，她的处境并不太好，三头龙变成了一头龙，多斯拉克武装力量基本玩玩，手里剩下的也就是少数无垢者和北境-谷地的军事力量了，而她要面对的却是防守严密的君临城以及两万黄金团大军，不但如此，瑟曦手中还有能射杀巨龙的超级弩，因此，战事究竟会如何发展，现在看来还是个未知数。

这一整集的夜战就这样结束了，你要问我最喜欢哪一段，我想一个网上的图可以完美解答。



