《进京城》：何处菱歌，唤起江湖

长靴、水袖、靠旗、刀马，《进京城》咿呀一声，把梨园行的大把韶光，一下子撒进了乾隆年间白雪皑皑的紫禁城里。

韶光易逝，刹那芳华，何处菱歌，唤起江湖。

《进京城》起范儿就足，根据真实历史事件改编的影片对国粹京剧的诞生发展追根溯源，通过戏曲界一代宗师的辉煌往昔，再现这段梨园行里的往事，戏里荒唐人生，戏外人，却是要挣个响当当的人生。

《进京城》是从出京城开始的，因被同行陷害，一道莫名禁令从天而降，让名角儿岳九含恨离开舞台，看他背影倔强的远去，投进了黑夜凛然的前方——艺人，就是人生基本要看别人的意思，虽然，本事挂在身上，但气儿也压在心头。

相较于眉角眼色都带媚态的岳九，武生汪润生拳打脚踢三五个流氓易如反掌，但他的人生也在困境里，“戏子不能娶良家妇女”的潜规则让他失去了爱人的资格，顶着“臭戏子”的名头，只能狼狈出逃，他打得过流氓，但打不过天下通行的“道理”，因此，他只能挟“真爱”以出逃，可逃的出城，却依然逃离不了这个世道，他的气儿，也压在心头。

所以，看《进京城》是始终憋着一口气的，是戏子向来被人瞧不起的大时代带来的憋闷，也是一个曲艺人人生在世的拼搏与努力，让天底下的人早晚高看一眼的执念带来的感动。

所以，针扎进去岳九的百汇气海，再拔出来竟有了金属之声，台上，可以是个娇滴滴的美娇娘，但台下，必须是个铁骨铮铮的男子汉。因此，给乾隆表演成为“臭戏子”们人生中最敞亮的一次登台，拼死挣龙椅上万岁爷的一声好，为这辈子被人撵出京城的委屈讨个公道，也为了向人证明，这个人，值得这声好。

《进京城》把最骨气的戏给了扮旦角的岳九，但把最多情的戏给了汪润生，他拐带春荣私奔，也向格格投以感恩，男子汉的绕指柔，遇上奇女子的硬核恋，真是看的心内大慰。

影片的浓情收尾，也恰恰来自于向观众展现的这位言语柔软，但胸怀大局的凤格格形象——“我想把你叠起来揣进怀里，想你的时候，就拿出来，打开看看……”凤格格对汪润生的爱，带着昆曲一般的婉与雅，但能知礼守礼，这一点特别不容易。因而她是聪明的，她能稳定叔叔慌了阵脚的心，能布局让汪润生和岳九有“进京城”的机会，更能安排明白乾隆爷，给当年岳九被逐找到真相——奸邪当道，嫉贤妒能。这世上，真有让人想爱但又不敢爱上的女人。

《进京城》有英雄一展抱负的舞台，也有痴情人安放深情的长亭，“进京城”是艺人的一次进步，更是艺术上的一次进步，戏子唱传奇，也创传奇，唱念做打，生旦净末，注定风流。



