网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《进京城》：何处菱歌，唤起江湖

《进京城》：何处菱歌，唤起江湖

加入收藏

2019-5-8 9:59:45

长靴、水袖、靠旗、刀马，《进京城》咿呀一声，把梨园行的大把韶光，一下子撒进了乾隆年间白雪皑皑的紫禁城里。

韶光易逝，刹那芳华，何处菱歌，唤起江湖。

《进京城》起范儿就足，根据真实历史事件改编的影片对国粹京剧的诞生发展追根溯源，通过戏曲界一代宗师的辉煌往昔，再现这段梨园行里的往事，戏里荒唐人生，戏外人，却是要挣个响当当的人生。

《进京城》是从出京城开始的，因被同行陷害，一道莫名禁令从天而降，让名角儿岳九含恨离开舞台，看他背影倔强的远去，投进了黑夜凛然的前方——艺人，就是人生基本要看别人的意思，虽然，本事挂在身上，但气儿也压在心头。 

相较于眉角眼色都带媚态的岳九，武生汪润生拳打脚踢三五个流氓易如反掌，但他的人生也在困境里，“戏子不能娶良家妇女”的潜规则让他失去了爱人的资格，顶着“臭戏子”的名头，只能狼狈出逃，他打得过流氓，但打不过天下通行的“道理”，因此，他只能挟“真爱”以出逃，可逃的出城，却依然逃离不了这个世道，他的气儿，也压在心头。

所以，看《进京城》是始终憋着一口气的，是戏子向来被人瞧不起的大时代带来的憋闷，也是一个曲艺人人生在世的拼搏与努力，让天底下的人早晚高看一眼的执念带来的感动。

所以，针扎进去岳九的百汇气海，再拔出来竟有了金属之声，台上，可以是个娇滴滴的美娇娘，但台下，必须是个铁骨铮铮的男子汉。因此，给乾隆表演成为“臭戏子”们人生中最敞亮的一次登台，拼死挣龙椅上万岁爷的一声好，为这辈子被人撵出京城的委屈讨个公道，也为了向人证明，这个人，值得这声好。

《进京城》把最骨气的戏给了扮旦角的岳九，但把最多情的戏给了汪润生，他拐带春荣私奔，也向格格投以感恩，男子汉的绕指柔，遇上奇女子的硬核恋，真是看的心内大慰。 

影片的浓情收尾，也恰恰来自于向观众展现的这位言语柔软，但胸怀大局的凤格格形象——“我想把你叠起来揣进怀里，想你的时候，就拿出来，打开看看……”凤格格对汪润生的爱，带着昆曲一般的婉与雅，但能知礼守礼，这一点特别不容易。因而她是聪明的，她能稳定叔叔慌了阵脚的心，能布局让汪润生和岳九有“进京城”的机会，更能安排明白乾隆爷，给当年岳九被逐找到真相——奸邪当道，嫉贤妒能。这世上，真有让人想爱但又不敢爱上的女人。

《进京城》有英雄一展抱负的舞台，也有痴情人安放深情的长亭，“进京城”是艺人的一次进步，更是艺术上的一次进步，戏子唱传奇，也创传奇，唱念做打，生旦净末，注定风流。


6.5 

进京城 (2019)

影评(11)

收藏(26)

进京城/Jin Huang Cheng(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/724359/blog/8190183/
--------------------
负责围观 起哄 闹炸

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511725名成员76565个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:22分

 