文/梦里诗书

对母爱的一展，以及由此反衬的印度现实问题，成为了《一个母亲的复仇》动人的内核，然而可叹的是面对一个如此出众的蓝本，电影却并没有好的执导，冗长拖沓的叙事，难见细腻的情感，都使这样一部本可大有作为的电影，陷入了高开低走的窘局。

一个笃信佛教的国家，却常常充斥着女性受到性侵害的新闻。在印度，因为法制和观念的不完善，很多做下了兽性罪恶的强奸犯最后却不了了之，没有受到法律的严惩，《一个母亲的复仇》所聚焦的则正是这一点，惨遭轮奸的女儿父母即便将罪犯诉之法律，法律也并没能给做下强奸之恶的罪犯以真正的惩罚，电影在前端的展开所着点的是印度现有法律的不公，也是一个国家对女性地位的漠视。

电影的主人公并非惨遭不幸的少女阿利亚，而是她的妈妈德薇卡，她是孩子的继母，也是一位教书育人的老师，德薇卡虽然一直都很希望能与继女和谐相处，但面对这位继母，阿利亚却对她充满了敌意。在遭遇不幸后，面对四个强奸犯若无其事的被释放，身为继母的德薇卡，却不惜一切的向这些强奸犯发起了复仇，而也就是在这场复仇中，这对半路母女也打破了昔日隔阂的坚冰。

无论从故事，还是电影所具有的社会意义来说，其实《一个母亲的复仇》本都可以拍出一部属于印度的《三块广告牌》，但遗憾的是电影在这样一个兼具深度与现实的展开下，却打出了一手的臭牌。首先电影将印度强奸问题一笔带过，虽将最后的升华放在了母爱上，却并没有深攫印度强奸案件频发问题的症结，而在悬疑渲染上，电影一面刻意制造复杂的转折，却没有夯实的逻辑，一面又赋予了母亲德薇卡以过强的主角光环，这使整个复仇过程非但没有引人入胜，相反只是更加明显的暴露了印度电影的通病——冗长。

然而就是这样一个故事，饰演德薇卡的希里黛玉却仍旧凭借自己的演技将一个母亲的形象赋予了真正的灵魂，面对女儿惨遭不幸的事实，她从刚开始得知消息的痛苦，到罪犯无罪的愤怒，再到由此衍生的复仇，母爱成为了电影能去打动人心的内核，而面对这样一个鲜活的角色，唯一突兀的便是电影将她设计成了一个继母，她的所作所为分明就是一个母亲最为真实的样子。

诚然《一个母亲的复仇》不乏问题，对印度社会的批判也只是浅尝即止，但女子本弱,为母则强，那在复仇间得见的真情，仍旧诠释了什么是母爱的力量。