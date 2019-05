恐怖片为何可以如此搞笑?——《贞子大战伽椰子》 今天介绍一部日本恐怖电影《贞子大战伽椰子》。 片名Sadako vs Kayako / 貞子VS伽椰子 (2016),别名贞子vs伽椰子/贞子手撕伽椰子。 这是一部日本大量恐怖片IP对撞的恐怖片。尽管我觉得很搞笑,但不喜欢恐怖片的人就别往下看了。 2016年可以算是电影圈大乱斗的一年,这一年有口碑不咋地3月上映的《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》,也有能够引人思考5月上映的《美国队长3:内战》。看着老美拿着自己的IP对撞出爱的火花,日本方面表示不能落于人后,于是将恐怖片两大IP拿出来摩擦摩擦一番。 既然都是恐怖片大咖对决,《贞子大战伽椰子》颇有《佛莱迪大战杰森Freddy vs. Jason》 (2003)的感觉。都是恐怖片的大范畴,日本恐怖片走的是心理视觉恐怖路线,欧美走的是暴虐血腥路线。 相同的就是让两个恶鬼相互打一架,省得粉丝总是讨论哪个猛鬼更加厉害,算是官方对同人的回应。 东边来了个喇嘛, 西边来了个哑巴, 喇嘛手里拎着五斤挞嘛, 哑巴腰里别着个喇叭, 别着喇叭的要用喇叭换手里拎着挞嘛的哑巴的挞嘛, 拎着挞嘛的哑巴不愿意用挞嘛换手里拎着喇叭的喇嘛的喇叭。 拎着喇叭的喇嘛用喇叭打了拎着挞嘛的哑巴, 拎着挞嘛的哑巴也用挞嘛打了拎着喇叭的喇嘛。 说实话,在看电影之前我也没想到绕口令还能拍成电影。 只要看过《午夜凶铃》系列和《咒怨》系列,观众们就会对贞子和伽椰子有所了解。 贞子白衣长发,活着的时候就能凭借意念杀人,后来被老爸推下古井化为厉鬼,意念化作一卷录像带,凡看过录像的人两天(原片是7天)后会被贞子索命。 伽椰子同样白衣长发,被老公打得浑身骨折而死,儿子俊雄也被打死,死后怨念在旧宅子里徘徊,凡是进入屋子的人统统要被伽椰子母子杀死。 来看看官网分析的战斗指数! 从官方数据来看,贞子偏重于魔法系攻击,伽椰子偏重于物理系攻击。这也正好契合她们的攻击方式,贞子都是使用一头飘逸长发进行缠绕,伽椰子则是直接搂搂抱抱。 如何让两部都市传说级别的恶鬼战斗到一起呢?编导想到的办法就是让他们相互下套。让伽椰子看贞子的录像带,让贞子踏入伽椰子的房子。 于是, 贞子要杀看了录像的伽椰子, 伽椰子要杀踏进屋子的贞子。 到底是贞子杀了伽椰子,还是伽椰子杀了贞子。 至此,影片变成一部完全是按照绕口令来的奇怪片。 影片前面大量时间都在进行铺垫,真正的互斗只有最后的几分钟,这让粉丝们感觉十分十分不过瘾呐。而且大乱斗的时候,可怜弱小无助的俊雄在旁边瑟瑟发抖。倒不如像《佛莱迪大战杰森》一样,从头到尾叮叮当当打一通,没深度没关系,至少打得过瘾嘛。 记得当初看《午夜凶铃》的时候,我还在初中,一个人关着窗关着门看完。 记得当初看《咒怨》的时候,我正在上大学,我倒是没什么,旁边一个大汉吓得浑身发抖,抱着我的大腿看完。 为什么看这部《贞子大战伽椰子》的时候,我会捂着肚子,真的好好笑…… 常规来看这是一部比较工整的恐怖片,可是为何两位恐怖片大咖一姐居然变得如此喜感。 直到影片最后快要结束时,粉丝期待的大战才迟迟登场,两位移动速度贼慢的怪阿姨在缓缓亮相,展现搞行为艺术。长发的贞子和爬行的伽椰子在由美身上实现和谐共生。真椰子,不,是贞椰子。 看来这部又恐怖又喜感的电影为其他女鬼类恐怖片树立了一个小小的行标:女鬼的标配就是Tony老师黑长直加上咽喉炎晚期。 合体后的贞椰子以后可有的忙了,估计以后她每天的活动都会安排地慢慢的,每周一三五看守电视、二四六看着宅子,周日陪孩子,完美。 为什么恐怖片可以如此搞笑? 为什么? 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

