《大侦探皮卡丘》：一起来吸宝可梦

评分：7 / 10分，3.5/ 5分。





很多人都以为这是根据精灵宝可梦的动画或者漫画改编的漫改电影，可以借此抒发一下童年的情怀，却没想到皮卡丘竟然开口跪，完全是油腻大叔人设。因此网络上铺天盖地的骂声传来，各种因为心理落差造成的不平衡，觉得自己的情怀与童年遭到了侮辱。

然而这部大侦探皮卡丘实际上是一部游戏改编电影，根据精灵宝可梦旗下游戏名侦探皮卡丘改编而来，虽然笔者不是宝可梦系列游戏的粉丝，也不是收集养成类游戏的受众，但在游戏圈子内混，怎么可能没听过这个超级IP的名头。

这几年游改电影不少，各家大厂麾下知名IP都被搬上银幕，或者即将登上银幕，然而不同于漫改电影的好运气，游改电影似乎是个雷区，基本上没有口碑和票房达到预期的作品。更何况这还是根据一个日本IP改编来的电影，好莱坞改编日本IP的影片基本也是巨坑。二者加持到一起，大家的心理期望可能都会降得极低。结果没想到，这部皮卡丘真人大电影虽说谈不上惊艳，但整体口碑还是达到了中等偏上的水准，算是为游改电影扳回一城。

笔者没玩过这个游戏，所以也不清楚电影对游戏情节做出了何种程度的改编。但从影片本身体现出来的剧情来看，这怕是一个被好莱坞各种类型片都用烂的亲子线套路。笔者猜测，最早发明这种剧情套路的目的，大概就是为了给类型片加上一条情感线，避免有人诟病影片没有感情。也许很多类型片导演都只想在影片中表现他想要给大家看的风格化内容，对其他的部分完全不上心，然而剧本医生和片方却觉得这样做未免显得影片太不走心，于是就强行给角色们加上如此的人际关系与情感联结。就这样，亲子矛盾与情感疏离在巨大危机中消除和解的套路逐渐成为主流。而本片又恰好是使用这种套路的作品中特别不用心的那一拨。

剧情不咋地，那本片的看点在哪儿呢，当然是在大银幕上狂吸宝可梦咯！又听到有人吐槽皮卡丘长毛的人，我想这些人估计没看过精灵宝可梦的动画片吧，只要去看皮卡丘落水相关情节，就能知道他确实是有毛的，更何况，毛茸茸的多可爱。影片中出现的宝可梦应该都是特意筛选过的最为世人熟知的那些。这样就能保证即便不是宝可梦系列死忠，只些微看过一些的人，也能从本片中找到“这个宝可梦我认识！”的乐趣。电影一来就为我们呈现了用精灵球捕捉宝可梦的全过程，还有用精灵球释放宝可梦参与对战的桥段，这都是游戏里的经典玩法。影片还为我们展示了宝可梦的进化过程，竟然用的是最经典的鲤鱼王进化成暴鲤龙的例子！这个例子或许是最被人津津乐道的麻雀变凤凰、鲤鱼跃龙门式的实力骤变之道。当然，曾被封为最强宝可梦的超梦自不会缺席，还有在最新的宝可梦游戏中作为双主角之一的伊布，大名鼎鼎的御三家。

用电影CG技术真兽化的宝可梦们比起二维平面的动漫，或者表面油光的游戏CG中的形象，具有更多的萌点与可爱之处。好莱坞虽然致力于毁经典，毁IP，但是他们的电影技术确实为这些活在纸上、游戏中、小荧屏上的形象带来了更鲜活的生命力。

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文：史歌

2019年5月12日