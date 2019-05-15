《周恩来回延安》：以泪眼与牵挂，打通历史与现实

影片中的周总理，很多时候都是眼含热泪的。因为对雪夜急行途中一碗小米饭的回味，因为对保护自己撤离而牺牲的战士的追忆，因为对延安人民不舍的牵挂，因为时局对人民生活影响的担忧。



所以，尽管从飞机上下来，看到那么多人热情的迎来送往，但依然难以消减总理近乡情怯的忧思，因为这不是游子的回归，是肩负重责一代伟人对人民饱含炽热情感的寄望。

曾七十多次扮演周恩来总理的特型演员刘劲，饰演过从二十三岁到七十三岁整整五十年不同阶段的总理形象，因而对总理的心境与情绪有着常人难以察觉的理解和认知，此次担任导演，将周恩来回延安的22小时，讲的细致入微且感人至深，同时，在四个时空交错的叙事线索中，以泪眼与牵挂，打通历史与现实。

小米饭是周总理在这场回访中最感人的“道具”，时空也随着几场“饭局”而转换——总理在出发前，两个咸菜一碗白粥的饭桌，给人以极其深刻的印象，因为，在以往的理解中，总理的早餐即使不够丰盛但也不至于如此简单。再次吃饭，已经是和老邻居老乡亲老朋友的重逢之后，这些满面沧桑的老人，在鞋底敲完烟袋锅，直接蹲在了地上，开始了自己和总理的这顿“盛宴“，总理说“小米饭真香”，是回味26年前那场雪夜里曹家大嫂给做的米饭，而这些老乡觉得饭香，则是因为太久没有吃饱饭的缘故，时空此时开始几经跳转。

“一饭之恩”其实并不单单是曹大嫂给行军途中总理的一碗小米饭，代表更多的是延安百姓对革命事业的无私支持，曹家正是这千千万万百姓中的一员——饿了给米饭，儿子去参军。所以总理才会念念不忘，因为26年前百姓让自己吃饱了出发，但26年过去，这里的百姓依然吃不饱小米饭，而参军的儿子，早早的为了保护自己而牺牲了生命。

感怀延安人民为中国革命做出的贡献，牵挂老区百姓生活依然艰难，希冀延安干部和知青为革命圣地的发展做出贡献，因此，也就有了总理和地方人员再吃一顿饭的戏份，是的，他要听到地方官员的保证让粮食产量翻倍之后，才能放下担忧从容离开，总理一直都是充满忧虑的，但更坚信祖国必然强大。

看总理给已经八十多岁变成曹奶奶的曹大嫂戴上眼镜，是泪点崩溃的节点，《周恩来回延安》就是在总理这种日常举动里让人感受真切情感的，这一点恰是这部影片的特质所在——伟人，并非时刻都在开天辟地的巨变之中行走，寻常举动显得更加真实。

影片的最后，时空跳转到现在，我们在镜头中看到了发生巨变的延安，同时对延安精神有了深切体会，周恩来“回延安”，是对传统的一场慰问，更是对复兴之路的回踩。



