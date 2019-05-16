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与《复联4》同期上映的悲情电影（2）《雪暴》

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2019-5-16 17:02:34

 

《复仇者联盟4》是一部娱乐综合性极强的商业片，包含科幻、家庭、怀旧、喜剧等各种元素，满足各年龄层次的观众需求，票房大卖是必然的。

而商业片领域里还有一些专攻一域的类型片，相对来说就没那么全面，而是把力道集中起来，展现特质化的一面。

《雪暴》就属于典型的类型片，聚焦警匪缠斗，把故事放到了冰天雪地的东北，从叙事、摄影等角度来看国内罕见。之前的《冰河追凶》虽然地域接近，但风格迥异，缺乏可比性。

《雪暴》晚于《复联4》一周后上映，仍然未能逃脱被碾压的命运，目前票房2800万，和张震、廖凡、黄觉这样的强大阵容所带来的预期值不相匹配。

你可以从《雪暴》中看到很多优秀电影的影子，然而却又仅仅只是影子，和真身相比总觉得差了那么一截。也许是导演处女作的缘故，它还不习惯炽热阳光的直射吧。



1、《八恶人》

雪原、小木屋，故事场景有广有狭，但都处于人迹罕至的封闭空间。这便是传统戏曲中《三岔口》的环境设定，也很像《射雕英雄传》中的“刘家村”与“铁枪庙”。多路人马汇聚于此，目的不同、各怀心事；狭小空间如火药桶一般暗流涌动，压抑之后必然爆发。

《雪暴》与《八恶人》有诸多相似之处，但却未能如后者那样大放异彩，原因是多样的，剧本与导演功力首当其冲。

昆汀·塔伦蒂诺对多人物的性格塑造与张驰调度的确有那么一手，话痨者、寡言者共存于一室，却丝毫未打破那紧张压抑的前戏。

同样是先抑后扬的爆发，《八恶人》的随机突发感更为强烈，让观众猝不及防，高潮不断，片长远超《雪暴》却不显冗长疲惫之势。

《八恶人》与《雪暴》都有血腥的场面，但前者的Cult恶趣味更为直白，让类型片拥趸看得更为过瘾，很多桥段很黄很暴力，却也够爽够直接。相比之下《雪暴》就显得有些缩手缩脚了。



 

2、《无人区》

原来《雪暴》的导演崔斯韦也是《无人区》的联合编剧之一，怪不得看上去有很多相似之处。

两者都属于“无人区”题材，一个是冰天雪地的大东北，一个是黄沙戈壁的大西北；前者极寒，后者极旱。

极端的地理与气候条件更容易激发出人性中隐含的兽性，前者如熊，暴虐狂乱；后者似狼，隐忍阴沉。一经黄金巨财的诱惑，便迷失本性，显现出平日里掩盖起来的暴力倾向。

和《无人区》相比，《雪暴》的节奏稍显温吞，剧情过于单薄，缺乏多线叙事的精巧与黑色喜剧的宿命感+偶然性，张力有余，巧劲儿不足。凝重感是有了，却少了一种灵光乍现的惊喜。



 

3、《黄海》

不知为何，观看《雪暴》时我一直觉得它很像隔壁家的韩国片。

那种粗粝写实的画面质感，简单直接的暴力美学，很容易联想到韩片里的犯罪题材类型片，我首先想到的便是《黄海》。

之所以想到它，是因为“双雄斗”的角色设定。张震的酷帅形象与调性都很像河正宇，而凶巴巴的廖凡则和金允石颇为神似，这四位演员都堪称影帝级别的演技派，一对一正面硬刚极具看点。

又有多少人会想到，吴宇森港片里的暴力美学与“双雄斗”的精华居然都被韩国类型片所继承了，断层后的国产电影反倒要去棒子那里取经，遗憾啊。

《雪暴》里廖凡的演绎足够凶悍，非常抢镜；张震则过于保守，缺了些柔中带刚的潜暴力。对比《黄海》里河正宇内敛深沉却不乏激情的演出，就稍显逊色了。

我不由得联想起与《黄海》一样同为罗宏镇指导《追击者》里，河正宇与金允石的正邪角色互换，同样激发出两个优秀演员的强强碰撞。初出茅庐的罗宏镇，就凭这两部电影便足以标榜影史。

假想《雪暴》张震与廖凡角色互换，由张震来演悍匪，换廖凡来饰内心戏更多的森林警察，说不定会有另一番风味。



 

也许我们不应该苛求年轻的崔斯韦，因为这是他的导演处女作。有缺憾是难免的，毕竟不是每个人都能成为罗宏镇，我们并不具备如彼的开放审查制度。

但我们也逐渐孕育了包容多元的创作土壤，也培养出众多演技精湛的个性演员。更加丰富多彩的作者电影正在涌现，正如在这个《复联4》一统天下的档期里，我们能看到《撞死了一只羊》与《雪暴》的出现，这便是一种难得的勇气。

《雪暴》里有这样一句台词：“大雪一过，没有人能记住这一切。”

《复联4》便如同这样一场雪暴，肆虐之后没人会记住其他电影。

然而，真的没人记住么？

总有那么一些人，努力过，开拓过；而另一些人，看在了眼里，记在了心里……


6.5 

雪暴 (2019)

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雪暴/Savages(2019)
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