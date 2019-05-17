《云端之上》：在人生的晦暗时刻守住人性温情

提到伊朗导演马基德·马基迪这个名字可能一时感到有点儿陌生，但他最著名的电影作品《小鞋子》绝对令许多观众看过很久之后依旧记忆犹新。孩童的视角，苦难和善良，生活与人性，一直都是导演马基德·马基迪电影中最经典也最能打动人心的温情主题。

5月24日，马基德·马基迪的新作《云端之上》将在国内上映。和《小鞋子》一脉相承的故事主题，首先就保证了剧情的充实度与可看性，而导演对于底层社会边缘人群的关注，同样具备一种发自内心的人文关怀，导演将这种情感渗透进作品之中，向观众传达了这样一种思想：即使生活再晦暗不堪，如同黑云蔽日，人们依然可以用善良传递人性的暖意与温情。

电影《云端之上》的主角是一对相依为命的姐弟埃米尔和塔拉。塔拉拼命反抗试图侵犯自己的洗衣房老板，却因重伤了他而不幸被判入狱，一旦老板死亡，塔拉将因过失杀人被判处终身监禁。埃米尔为了救姐姐，只得在医院照顾这位“仇人”，而伴随着“仇人”母亲带着两个孙女来医院探望，一个“临时家庭”就这样组成，一场因爱而生的温情救赎也由此展开。

跟《小鞋子》相似，《云端之上》依然关注的是底层边缘人群的爱心与善意，只不过主角并不是小孩子，而是要直面更多生活残酷阴暗的大孩子。在导演马基德·马基迪的镜头下，没有戏剧化的情节和煽情式的情绪表达，而始终注重刻画的是人物内心的情感流动与微妙变化。人在不公平的境遇里，是不是就会粗暴地对待其他人，《云端之上》要探讨的其实就是这个问题，埃米尔和塔拉用自身行动证明了，人即使遭到了命运不公平的对待，依然可以用十分的好意善待他人，笑对人生。这是境界，亦是勇气，更是人性。

在《云端之上》的诸多剧情细节里，依然可以见到不少如诗如画般的美好意象和关于人物自身命运的动人隐喻。影片一开头出现的场景就颇为震撼：一条高速路隔开的是高楼林立和破败不堪的两个世界，行走中的埃米尔化为一个运动的小点，仿佛他未知而卑微的命运；埃米尔和小女孩一起画出满墙的鲜艳图画：河流、花朵、房屋、人群、动物……孩童内心的单纯美好一览无余，即使有限的空间和困窘的生活也无法阻挡她们对于自由的无限向往；还有一处镜头令人印象深刻：埃米尔逃脱警察追赶的时候，一大群鸽子飞上天空，令人联想到《四百击》中也有着相似的场景，飞鸟可以随时离开不留痕迹，人生却总是要留下属于自己独一无二的行走印记。

能在困境中依然坚守内心善良的人是有勇气的，能将这种善意和温情传播给他人的人更是如此。越是在晦暗难过的时刻，彼此越应该守望相助，《云端之上》想要说明的人性之善就是如此。



