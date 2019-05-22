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过昭关：一辈子就跟过昭关一样，关关难过也得过

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2019-5-22 20:16:01

“咱这一辈子也就跟那个过昭关一样的，过罢昭关又过潼关，过了潼关还有嘉峪关山海关，关关难过也得过啊！”

 

 

一句台词，讲清楚了影片《过昭关》何以叫做“过昭关”。毕竟，现实中的昭关在安徽马鞍山，而历史上的“过昭关”讲的是楚人伍子胥的故事，而本片则讲的是河南人的故事，而且影片故事全程也发生在河南。

 

“过昭关”只是一个借喻，以伍子胥过昭关来借喻片中的爷爷李福长的生命长关。

 

伍子胥过昭关的故事，源出于冯梦龙的小说《东周列国志》。讲的是春秋时代楚国楚平王时期，平王原本立太子建为太子，后又反悔，想废掉太子建，另立太子珍（即后来的楚昭王）。古时权位相夺，废立之间往往伴随着杀伐，楚平王废黜太子建，就杀了太子建的老师武奢及其长子武尚。而武奢的小儿子武员（伍子胥）为了活命，就与太子建相继出逃至郑国。太子建打算借师郑国军队讨伐楚国，好抢回王位。但郑国的国君郑定公不是傻子，那时郑国也不是大国，楚国则是春秋霸主，郑国以卵击石，打不打得过楚国难说，何况楚平王是正宗国君，郑国贸然出师也师出无名，就拒绝了太子建的请求。这太子建复仇心切，居然另起心意，当不上楚国的国君，那么当当郑国的国君似乎也不错，就蓄意谋反，干掉郑定公。郑定公当然不干，就反杀了太子建。伍子胥眼瞧着不是事，只得再次出逃，打算前往吴国谋份差事。

 

伍子胥逃出郑国，经过陈国，就来到了昭关，这里是楚国与吴国的边界，是去吴国的必由之路。昭关在安徽省马鞍山市含山县界内。昭关所在地，东有马山、西有城山，两峰对峙，前有江河阻挡，只要重兵一守，实难通过。其实，现在的昭关，地形并不险要。但古时地势比现在低，周边沼泽湖泊众多。对于伍子胥这种单身匹马的人来说，要想通过重兵把守的大关，的确是存在不小的困难。

 

 

伍子胥发愁过关，急的一夜白头，“一夜须白”指的就是这个故事。后来，伍子胥在本地长者东皋公的协助下，才通过了昭关。东皋公先是收纳了伍子胥，后见子胥一夜白发，就让自己的朋友皇甫讷穿上伍子胥的衣服走在前面，扮成伍子胥，子胥则换了衣服跟在后面。当官兵按图索骥，拿住皇甫讷，皇甫讷就自持身份，大闹关口，制造混乱局势，伍子胥则趁机出关。之后，东皋公又出面证明皇甫讷只是皇甫讷，并非伍子胥。由此，过关程序皆大欢喜。而伍子胥顺利出关，也按计划进入吴国，并凭借卓越的才能在吴国谋得大权，最终率军杀回了楚国，并对楚平王掘墓鞭尸，以雪父兄切骨之仇。

 

“过昭关”的故事之所以源远流长，被后世所记，主要是被改编成了戏剧，豫剧、京剧等戏剧一直在上演，是名剧。“一夜须白”这一段更多的被称为《文昭关》，也叫《一夜须白》，因为主要是文戏多，看点在于唱功，是各大名家竞嗓子的好折子。另有一出《武昭关》，讲的是另外一个版本的故事，说的是伍子胥不是单身出逃，还护佑着公子建之妻马昭仪。结果，郑国大将卞庄率兵追赶，武马等人兵困昭关之外的禅宇寺。马氏见无法脱身，便托孤于伍子胥，投井自尽。最后，伍子胥保护孤儿奋勇突围，杀出昭关，入得吴国。这一出戏以武生戏为主，动作多，因此叫《武昭关》，还因为故事的核心发生在禅宇寺，因此也被称为《禅宇寺》，也叫《马昭仪》。《文昭关》改编自冯梦龙的《东周列国志》，《武昭关》则改编自余邵鱼的《春秋列国志传》。

 

 

电影《过昭关》采用的还是《文昭关》这一段，而且在片中导演霍猛还亲自上身，扮演了一下戏装身份的伍子胥。就影片故事而言，表面上看是一部公路电影，一老一少，从河南最东段的周口，骑着一个普通的三轮车，要去河南最西部的三门峡去，横跨整个河南省。路上，他们先后遭遇做生意失败的青年，愤世嫉俗的货车司机，以及借助仪器才能发生的单身老蜂农，发生了几个故事。最终，如愿以偿在三门峡中心医院见到了多年的故交韩玉堂。这一段故事，要与“过昭关”的典故硬拉上关系，其实过于生硬。但片中暗含的另外两个故事，就可以发生关系了。

 

其中一个故事，是片中主角李福长自身年轻时的事。李福长在电影故事中已满77岁，风烛残年，过着普通的乡下农村生活。但时间追溯到民国时期，他家也是大户人家。只是，在建国后的反右运动中，福长的长辈被打杀的干净，全部死于非命，家门遭遇朝代更替的不幸。李福长自己也被打成了右派，且几次差点死掉。所幸，在三门峡的劳改农场中遇到好心的难友韩玉堂等人，帮他度过了生死难关。这种关系，就如伍子胥在昭关遇到了东皋公。《东周列国志》中，后来伍子胥破楚归来，携带金帛再投东皋公家，但见荒烟蔓草，败瓦颓墙，东皋公已不见去向。施恩不望报，东皋公也是人杰的一种。电影中的李福长，在卖西瓜的过程中，挺说当年接济过自己的恩人韩玉堂卧病在床，便决意带着自己的孙子前往看望。从周口到三门峡，一辆小小的三轮车，实际上是非常困难的，但他还是上路了，戏剧的冲突性就由此而来。

 

 

另外一个故事，是李福长在路上讲述的另外一个故事，也发生在李家家门之下，他的同宗哑巴家的事。时间同样是建国初期，不过哑巴家不是右派，但经历的苦难一点不比右派少，他们的苦难主要来自贫困。贫困家庭百日哀，在苦难之中，所有人之间的关系都变的脆弱，不堪一击。贫困无所持之下，烧饭取柴之事都变得艰难，只有靠人为镂枯枝落叶生火做饭。一日，哑巴被父亲派去镂树叶，结果青年哑巴一时贪图欢乐，居然将这事给忘了。待到见了父亲，需要交差时，他随口一个谎言，说自己镂到的树叶被大哥拿去了。农村之家，娶妻生子之后，就分家另过，这家哥哥就是如此。结果，父亲听到哥哥居然抢了自己弟弟的生火柴，导致自家无法做饭，火气一冒三丈，恼怒之下，直奔长子之家，上前对着大儿子就是一巴掌。结果，被打懵了的哥哥，反应过来后，也闷气上升。他觉得自己已经长大成人，分家另过，已经有权与父亲平起平坐了，结果却还被父亲误解，还被动辄掴掌，心中大感委屈，无以相处，便捡起一瓶农药，一饮而尽。然后坐到街上，大喊冤屈，声色俱下。随后，在赴医院的路上，气绝身亡。老父亲见自己冤枉了儿子，还逼其死亡，心中愧疚，不久也上吊而死。就这样，一句谎言，只因为一堆枯叶，居然让父子二人抛家弃子，先后赴死。困苦生活之下，人际关系孱弱到这种地步，实际上不怨他们，是社会逼迫如此。但是，事情还是发生了。不幸的事总是少数，但对于发生的家庭来说，遭遇到的苦难却是真切的。剩下的弟弟彻底傻掉了，他万万没有想到自己一句谎言，竟弄到家破人亡。他也想一死了之，但大哥此时已经有两个孩子，他如果死了，孩子就彻底无人照顾了。于是，他再未婚娶，而是自主承担起了一对孩子的生活。而且，因为自己做错事，他再也不说话，将自己的心门自我封闭了起来。是的，哑巴原本不是哑巴，只是长时期不说话而失去了语言能力，这才成为了一名哑巴。

 

对于农村来说，右派可能并不常见，但哑巴一家的故事，却是乡村的日常，几乎每一个生活在农村或者曾经生活在农村的人，都或多或少目睹或者耳闻过类似的事件，这就是中国农村的现状。当然，这是早些年农村的现状，现在的农村，则是另外一种模样。片中愤世嫉俗的货车司机口中讲的就是现在的农村。他说，他有次拉了一车生鸡，因为一着不慎，将车开到了农田里。然后一群农民过来帮忙，但小帮忙大偷盗，转眼功夫把他车里的活鸡全给偷走了，亏了好几万，一年都白干了。在走南闯北见多识广的货车司机眼里，这个社会压根就特么没有好人，全是坑蒙拐骗。司机当然没有错，他说的是很真实的一面，是让人痛心的一面，也是电影不好讲述的一面。你真要讲这个，一准拍不出来，拍出来也是地下电影。

 

 

《过昭关》于是只用台词的形式，蜻蜓点水，不深入，欲言又止。而且，表面上看，李福长爷孙俩一路上，还以好人好事为主，简直正的不能再正了。而且，影片还通过李福长，将农村社会残存的美好表现了出来。李福长，经历过那么多困难，一生中过了那么多关口，却对生活不怨不怼，还坚持与人为善，热于助人。甚至不惧年迈，千里迢迢去看望旧日恩人，只为了能够见上一面，能够握下手，道一声保重。

 

李福长对待生活的态度，有些类似《活着》里的富贵，同样经历过生死大变，富贵对依然乐天知命，乐观地活着，只是这种豁然开朗的背后深隐了太多的苦与悲，福长对待生活不像富贵那样玩世不恭，而是充满淡然，像一个哲人，用朴实的话朴实的方式，善待着这个世界。作为旧时代里成长起来的老一辈人，李福长代表了中国优秀传统中美好的那一面，是值得让人怀念的一面。

 

 

影片中，李福长千里赶赴三门峡，结果刚到三门峡，却被叫进了警察局。原来，他的儿子已经报了案。这种处理，冷静而且足够现实，还充满了反讽的意味，格外有嚼头。

 

其实，整部电影都充满了这种机智，在平淡的镜头之下，暗蕴玄机，值得细细品味。有一个小片段，是三门峡的路上，李福长及货车司机，路上遇到一位哭灵者，拦住了他们的车。原来，这家男人遭遇了车祸，不幸身死，但肇事司机却畏罪潜逃，无从查找。于是，亡者的家人便将棺木置于路边，就地拦车，凡路过者，都会被要钱。这种做法本身是不合法的，但对于农民来说，几乎是没有办法的办法。就像城中高空抛物砸到人，如果查不到是谁，那么全楼的业主都要承担责任，全部都得赔偿，不管你是住在一楼还是住在楼的另一面，不合理但合乎情，法律也支持。而拦路要钱，按说需要有行政许可得到正式授权才行，但片中表现拦路者们，还是让李福长将刚刚因帮助火车司机而得到的50元悉数给了亡者的家人。这一幕，既有借司机之口的批评，又有温情与慰藉，还有老一辈人身上的质朴与正直，以及幼小一代的爱心，不经意之间，传达出了极其复杂的情感。

 

 

现在的社会，处于转型时期，社会结构复杂，人心思变，充满了尔虞我诈、蝇营狗苟，我们总是看到了复杂与罪恶的一面，但朴实的一面，依旧存在，尽管稀微。实际上，当今的农村在快速消亡，在城镇化快速发展的进程中，农村的空心化越来越严重，未来将有大批自然村庄从历史上消失不见，会有更多的农村人搬进城镇之中。时代在改变，时代也在快速消亡，但尽管我们活在历史之中，面对着这个真实的时代，纪录这种农村变化的影片并不多，《过昭关》就帮我们记录了这个时代，难得一见。

 

这样的乡村，李福长这样的人，说没了就没了，今天不拍，可能过段时间想拍也拍不到了。这也是《过昭关》这部片最大的意义，也是推荐给大家的主要原因。

 

 

最后，用片中出现过几次的《文昭关》的唱词结尾吧，通过这段唱词，也可以理解到导演深隐的悲悯情怀。毕竟，这里既有伍子胥对现实的焦虑对未来的望眼欲穿，又有着李福长一辈人对这个世界最后的一个回眸。

 

一轮明月照窗前，

愁人心中似箭穿。

实指望到吴国借兵回转，

谁知昭关有阻拦。

幸遇那东皋公行方便，

他将我隐藏在后花园。

一连几天我的眉不展，

夜夜何曾得安眠。

俺伍员好似丧家犬，

满腹的冤恨我向谁言？

我好比哀哀长空雁，

我好比龙游在浅沙滩，

我好比鱼儿吞了勾线，

我好比波浪中失舵的舟船。

思来想去，

我的肝肠断，

今夜晚怎能够盼到明天。

标签： 中国(3121) 贾樟柯(227) 霍猛(1)

过昭关 (2018)

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过昭关/Crossing the Border - Zhaoguan(2018)
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前资深媒体人，影评人，喜欢挖掘电影背后的故事，微信公号：yirenfilm 欢迎关注

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i8land 1356552

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