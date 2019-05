婚姻需要经营——《夫妻之间》 今天介绍一部意大利爱情喜剧电影《夫妻之间》。 片名Moglie e marito / Wife & Husband (2017),别名变身冤家(台)。 影片关注婚后夫妻生活,丈夫安德烈和妻子苏菲亚正处在感情低谷,两人相看两不爽,已经闹到准备离婚的地步。 安德烈是一名脑科医生,花费毕生积蓄,进行人体脑电波和人体记忆的研究工作。妻子苏菲亚是一名电视台节目主持人,负责一个关于两性关系的谈话节目。两人在各自专业领域都进入了瓶颈期,安德烈的研究亟需新灵感,需要解决困扰已久的科研问题,苏菲亚的节目需要新观点,突破传统两性谈话的桎梏,赢取口碑和收视率。 繁忙的工作挤占了两人大量时间,同时也让两人无暇顾及家庭和对方的感受。长期忽视对方后,夫妻俩陷入长期冷战,家里变得死气沉沉,两人都准备分道扬镳。 无巧不成书,在分手之前,安德烈请求苏菲亚协助进行科研实验。实验发生意外,夫妻俩的大脑记忆实现互换,也就是说,丈夫的身体里是妻子的记忆,妻子的身体里是丈夫的记忆。 夫妻互换后,日子还要继续,就这样,两个外行人赶鸭子上架,纷纷投身不熟悉的领域,闹出无数笑话。 互换身体的设定在近年来影视作品中并不少见,仅是有关男女互换身体的就有《羞羞的铁拳》《你的名字。》《互换青春》《小姐好辣》等等。 而这些作品都是情侣、同事或者同学之间的男女互换,这次在夫妻间实现身体互换,也算是个创新。 最令观众们看得过瘾的一点,就是男女演员身体互换后,演技全程在线。 男人身体内的女性,尽显阴柔,言行之间依旧是女性的模样。初换身体的安德烈下蹲时都是侧身下蹲,抱着马桶呕吐时,都在撩着并不存在的披肩发,每个细节都在表明,在糙汉子安德烈的身体内是一位软妹子。 女性身体内的男性,尽是粗犷,一举一动中都是糙汉子的感觉。变成男性的索菲亚不会穿高跟鞋,不懂有关女性的一切知识,行事依旧是大大咧咧的样子,带着中年油腻男人特有的讨厌感觉,观众们可以一眼看到在这位精致的美人身体内是一个不修边幅的老男人。 身体互换只是《夫妻之间》的一个看点,本片更像讨论的是夫妻如何经营婚姻。 成熟的长久的婚姻需要夫妻双方努力维持,仅靠某一方单方面付出并不能维系,一定要双方都认识到家庭的重要性,才能保证家庭和睦。 夫妻双方要相互理解、相互体谅对方,互换身体是一个让夫妻俩了解对方的绝佳机会。安德烈和索菲亚互换身体,接触到对方的圈子后,才了解对方平时生活的不易,也才了解到对方的关爱。 爱情需要经营,家庭更需要经营。婚后的日常琐碎会让当初的男神女神统统落入凡尘,夫妻俩在对方身上也看不到当初爱情的模样,但这就是生活本来的样子。只要还爱着对方,爱情就在那里,大风大浪都不能扑灭的爱情火苗,难道还会怕柴米油盐的平常日子么。 演技全程在线,看点笑点满满, 生活充满坎坷,婚姻需要经营。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 爱情(7489) 喜剧(4358) 意大利(310) 生活(5182) 小成本(1483) 华纳(446)

