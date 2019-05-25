《哥斯拉2：怪兽之王》三大怪兽！地球最大决战！

评分：8.2 / 10分，5/ 5分。





没想到一向以毁IP著称的好莱坞，能在日本怪兽片上做到如此还原的程度。本片直接翻拍了笔者最喜欢的一部日本哥斯拉电影《三大怪兽！地球最大的决战》，喜爱程度远超《哥斯拉大战戴斯特洛伊亚》和庵野秀明的《新哥斯拉》，电影对各怪兽的设定与细节进行了近乎原汁原味的呈现，通过这部哥斯拉2我们能感受到日本怪兽片的魅力，而且还是以一种非常理想的状态表现出来：日本的怪兽人设配以好莱坞的特效。大概是版权来之不易，下一部《哥斯拉大战金刚》就将是这个系列的终结。

哥斯拉展现出了更多设定！除了更频繁的原子吐息，通过手上功夫、尾鞭神器、撕咬能力，哥斯拉近身肉搏的实力也达到了期望。一个叫怪兽片粉丝惊喜万分的时刻是哥斯拉红莲形态的最终亮相！但更惊喜的是大名鼎鼎的哥斯拉克星——氧气破坏者，在本片中终于被用来对付怪兽。原版的氧气破坏者是芹泽博士制造出来消灭哥斯拉的，只是好莱坞版芹泽博士成为了哥斯拉铁粉，破坏者装置也并非针对哥斯拉。然而能看到这个终极装置出场，不由得叫人遐想戴斯特洛伊亚是否会作为下一部电影的终极怪兽登台亮相呢。

魔斯拉可能是本片所有怪兽中呈现的最为全面细致的！从破卵而出到化蝶升空，魔斯拉完整的蜕变过程影片一一实现。甚至连以魔斯拉为信仰崇拜的石刻图腾都有。然而在所有关于魔斯拉的设定中最亮眼的当属那对作为魔斯拉使者的双胞胎姐妹，她们能在影片中出现真的叫人体会到制作方的诚意，而且竟没有用西方人去替代这个东方形象！更叫人想不到的是，这对双胞胎姐妹竟然戏份这么多，还是一个众人皆知的大咖来饰演！魔斯拉几乎成为了整部电影的颜值与审美担当，她化蝶振翅、从天而降的镜头都精美绝伦。

拉顿的表现整体就要平淡得多，除了他初次出场上演的虐杀大戏让人感受到了他作为天生的飞行类怪兽，对付空军的手段同其他那些怪兽出没的影片所使用的方法真是天差地别。拉顿飞天，如鱼得水，空中作战，胜似闲庭信步。

基多拉反倒成了影片中飞翔的打光器。黄色闪电一出，再昏暗的场景都被瞬间点亮。虽然本片画面色调整体还是偏暗，但只要哥斯拉和基多拉一开干，亮度基本上不用担心。基多拉最大的特点就是狼牙棒形的尾巴和蛇一样弯曲灵活的脖子，然而他的尾巴在影片中并没起到多大作用，倒是蛇行扭曲的脖子被如实还原，撕咬、缠绕哥斯拉都是家常作战手段。基多拉的再生能力也通过特写镜头详实的表现出来。甚至影片的彩蛋也与之有关，他被哥斯拉扯掉的第一个脑袋被反派人物从海里捞了出来，不知道基多拉的基因会被用来人造怪兽还是复活他自己呢。影片里还特意说道基多拉并非地球生物，而是外星入侵者，这又是一个挺还原的设定，毕竟王者基多拉原本是来自异次元的宇宙级怪兽。

影片中提到目前世界上存在17只怪兽，影片最后绝大部分都跑来在哥斯拉面前俯首称臣，唯独一个没来：本就是猴王的金刚。这就为系列最终章哥斯拉和金刚的大战埋下伏笔。不过考虑到故事中本身存在一个反派性质的人物，而电影的彩蛋既没有提到金刚，也没有提到别的怪兽比如戴斯特洛伊亚，可以料想，下一部哥斯拉大战金刚或许会像蝙蝠侠大战超人那般展开，二者仅仅有过摩擦和短暂战斗，最终发现彼此并非敌人，还有更大的危机需要联手解决。但笔者私心还是希望能给机械哥斯拉一点露面的机会，虽然考虑到除非环太平洋也联动进这个怪兽宇宙，否则以影片中的世界，可能尚没有点开人造巨型兵器的科技树。

整个系列的故事都是非常好莱坞化的，尤其是本片：环境极端主义恐怖分子挑起反人类危机，我们在很多灾难、谍战、怪兽影片中都见到过类似危机与敌人。然而与其他英雄主义至上人类必胜的好莱坞式怪兽片不同，这个系列的主角不再是人类（虽然人类的戏份依然很多，这也是笔者对这个系列最大的不满）。实际上人类成为了打辅助的角色，全是凭借怪兽自身的本事解决敌人化解危机，没有怪兽，人类的武器与手段几乎无效。

特别的，哥斯拉2中我们甚至能够感受到Netflix的哥斯拉系列动画中所流露出的强烈的无力感。人类面对庞然大物的恐惧与无力。具体体现在：不管美国人头再铁、命再硬，大兵武器再先进，派出再多舰队与空军，在基多拉和拉顿的空中地面协同打击下，瞬间荡然无存。好莱坞的英雄们三番五次挑战怪兽，全都无功而返、全军覆没。仔细想想，本片如果把站在人类方的哥斯拉和魔斯拉去掉，那就成了一出基多拉携手拉顿花式虐杀人类的灾难大戏了！两个食人魔头吞食人类的镜头笔者印象颇深。

人类仰视怪兽们战斗的镜头大概是所有人类镜头中笔者最喜欢的了，这恰好和故事中提到的远古人类崇拜巨兽的设定相契合，也更加突出了人类的渺小和无力，只有任人宰割的命运。人类部分的戏份其实还可以进一步压缩，减少那些细枝末节与无关紧要的部分，把感情戏都去掉也无妨，重点表现人类在怪兽面前的弱小即可，或者展现更多人类与怪兽的互动。这毕竟是怪兽片，不管怪兽作为正派还是反派出场，镜头都应该更多的对准他们，怪兽是唯一的主角与主宰。

不管是什么类型的IP，都有一个自己的亚文化圈子，有属于自己的受众群体，这个规模可大可小。日本怪兽片，即便让好莱坞来进行包装与推广，相信对大多数人来说，尤其是对国内这种根本不关心影片背后文化的观影环境，仍旧只是一通轰轰轰、咣咣咣就完事的没什么区别的特效大片。不过笔者仍然希望此番好莱坞如此还原的呈现经典IP，能够令一些影迷进入到日本怪兽片这个非常小众的圈子里来，特摄或是特效，那都不重要，重点是热衷于看设定各异、性格鲜明的怪兽们，摧枯拉朽的搞破坏。

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文：史歌

2019年5月25日