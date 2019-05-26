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《阿拉丁》：这么拍，就对了

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2019-5-26 9:43:47

不知道你发现没，近年来，迪士尼越来越热衷经典动画改编真人电影。

 

从2014年算起，短短5年间，《阿拉丁》已经是第7部该类型的电影（此前6部分别是：《沉睡魔咒》《灰姑娘》《奇幻森林》《彼得的龙》《美女与野兽》《小飞象》）。

 

接下来，还有《狮子王》（今年7月19日北美上映）、《沉睡魔咒2》（今年10月18日北美上映），以及众多中国演员出演的《花木兰》（2020年3月27日北美上映）等动画翻拍真人电影排队上映。

 

 

除了发行数量和频率惊人外，其票房也是异军突起。

 

2017年上映的《美女与野兽》，全球票房最终高达12.6亿美元，位居年度亚军，仅次于《星战8》。

 

 

不过，其套路化的缺陷也越来越明显。

 

吐槽的地方主要集中在过于忠实动画原著，导致剧情乏善可陈，演员演技脸谱化，故事则愈发低幼化。

 

去年底的《胡桃夹子与四个王国》和今年初的《小飞象》，在票房、口碑上双双扑街，已经为迪士尼敲响了警钟。

 

 

那么，鬼才导演盖·里奇执导的《阿拉丁》是否会重蹈覆辙？

 

平心而论，影片最亮眼的部分还是迪士尼最常见的套路：

 

新人男女主角+大牌配角；华丽的歌舞；逼真的特效；顶级的舞美、服化道；气势磅礴又朗朗上口的主题曲；真诚、自由、女权等普世价值观……

 

 

但曾执导过《两杆大烟枪》、《大侦探福尔摩斯》的盖·里奇还是融入了一定的个人导演风格。

 

在动作追逐戏上，快速剪辑+超炫跑酷，很容易让人联想到《大侦探福尔摩斯》，并由衷感慨道：《大侦探福尔摩斯3》到底啥时候拍啊，我们还想看钢铁侠和邓布利多的“新不了情”。

 

 

此外，影片还提出了一个颇为有趣的问题。

 

神灯精灵认为，出身贫寒的阿拉丁虽然经过自己的施法，一跃成为一国王子，但要俘获茱莉公主的芳心，他还是应该以真实身份示人。

 

但阿拉丁却持相反的观点，他认为，王子配公主才是天经地义的，哪怕他和公主互生情愫，但自己仍没有没资格迎娶公主。

 

 

另外一边，茱莉公主也在犹豫，自己对阿拉丁动心，到底是因为被“草根阿拉丁”的善良勇敢所打动，还是因为被“王子阿拉丁”的富有、高贵所折服？

 

当然，影片给出的最终答案肯定还是告诉观众：魔法只会改变一时，不会改变一世。人嘛，最重要的是坦诚地面对自己。

 

 

但这个问题确实蛮有现实意义的，在生活中我们也会遇到：

 

你在择偶时，会选择“钱虽不多，但打心里对你特别好的？”还是“钱虽很多，但对你不冷不热的？”

 

 

饰演灯神的威尔·史密斯，在片中除了是个大话唠外，还拥有高超的撩妹技巧，十分抢镜。

 

此外，史皇一直被调侃是一名被演戏耽误的歌手。为了让其歌手的天赋得到充分的释放，他在片中多次大秀歌舞，且唱跳俱佳，也给影片加了不少印象分。

 

 

在导演个人风格和动画原著之间寻找平衡，而非一味地逐帧复刻。

 

我想，这才是今后迪士尼动画改编真人电影正确的打开方式。

7.3 

阿拉丁 (2019)

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阿拉丁/Aladdin(2019)
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