《龙珠超：布罗利》：官方盖章认证记

评分：7.5 / 10分，4/ 5分。





龙珠超漫画中已经有一位布罗利登场亮相，只不过是来自第六宇宙的女版布罗利。但对于龙珠漫画主宇宙第七宇宙来说，布罗利的故事已经很久远了。这一次对布罗利故事线的重启，正式为这个纯粹的战斗机器、传说中的超级赛亚人、并非严格意义上的反派，添加了具有一定悲剧色彩的起源故事。原来布罗利只是充当了自己父亲的复仇工具，从小在仇恨中成长，并且是天赋异禀、潜力惊人的超级战士，然而他内心却不想战斗，渴望朋友与陪伴。

同时，这部剧场版把时间退回到了贝吉塔行星被摧毁前的年代，我们反而得以见证贝吉塔和孙悟空的起源。观众们正式认识了卡卡罗特的父母，了解到贝吉塔王的为人，还能看到幼年期就心狠手辣的弗利萨，以及仍在培养仓中的小贝吉塔与小悟空。顺便，我们还能知道拉蒂兹对卡卡罗特的不满打他一出生起就有，贝吉塔被认为是潜力惊人的赛亚人，而孙悟空却只是资质平平的下级战士。但联系到各人后续的发展与境况，不免叫人感叹。

进行了简单的起源交代之后，剩下的剧情就全朝着开打的方向展开。然后就是一场打破了天的神级交战。

本着先下手为强的惯例，贝吉塔又一次先去送人头。只是面对潜力高于自己的布罗利，贝吉塔只能沦为喂招的工具，成为布罗利迅速适应战斗、学习技巧的垫脚石。但贝吉塔仅仅从超级赛亚人打到超级赛亚人之神的状态便早早换上卡卡罗特，后者又出现了习惯性的先放水后送人头的老毛病，慢慢也成为布罗利的陪练。终于到超越超级赛亚人之神的超级赛亚人蓝状态时占了上风，却被一旁看热闹的弗利萨杀了布罗利他爹导致布罗利暴走，并完成自己的形态塑造，变身成为超级赛亚人绿。好在有弗利萨偷鸡不成蚀把米，自己成了代打挨揍，让孙贝二人有机会跑到一边练习融合术。

没错，以往二人都是靠波特拉耳环的效果合体成为贝吉特，这一次没有工具的二人只能依靠融合术，也就是悟天和特兰克斯曾用过的合体方式。实际上在龙珠作品中，卡卡罗特和贝吉塔依靠融合术合体早已实现，那是在二十几年前的龙珠GT中。然而随着龙珠超的连载再开，GT的故事线遭到了彻底的废弃。这次孙悟空和贝吉塔依靠融合术合体之后的名字叫做悟吉塔，正是GT中二人合体时的名称，看来这一次算是对这个角色进行了官方盖章认证。虽然悟吉塔的持续时间只有贝吉特的一半，但效果丝毫不减。

影片最后就是悟吉塔吊打布罗利的戏份，他们从地下打到天上，再打到其他次元空间。最后要不是布罗利的朋友利用神龙传送走了布罗利，可能他已经死于悟吉塔的龟派气功下了。

由于布罗利已经成为一个只要保持理智就不会是威胁的人物，孙悟空又上演了一次养虎为患的把戏，竟然和布罗利做起了朋友。别以为笔者不知道孙悟空心里的那点小九九，他无非就是想找个陪练继续增强自己的实力，但他又怕跑到别的宇宙去惹事会导致另一场类似于力量大会的无限宇宙危机爆发，所以找自己宇宙中潜力在自己之上的人练手，显得安全多了。

这部剧场版对战斗场面的制作明显比龙珠超的动画TV版高出一个档次。影片中使用了大量的越肩镜头与第一人称镜头，会有种在看《钢铁之躯》的感觉。同时角色的大招都做出了全新的设计，技能也变得丰富起来，并且战斗更多是依赖技能，减少了长时间的近身肉搏。为了表现战斗的力量与速度，动作设计上出现了大量“出手—移动—接下一招”的组合，或者用慢动作配合大当量的环境破坏效果的组合。

如果是从最早的龙珠漫画、动画作品一路看过来的观众，可能会习惯于过去的作画与动作设计，有大量细致和清晰的快速战斗动作，打斗时的帧数非常充足稳定，固定角度近距离和中距离战斗特写镜头很多。这种作画方式更容易凸显出战斗的速度与力度，也能清楚的看到战斗者身上的变化。然而过去的技能与招式都比较单调。

当代的动作漫画与动画在设计思路上有非常大不同，首先是几乎都会出现运动时缺帧少帧或者帧数不稳的情况，表现在会让人觉得打斗动作跳跃不连续。为了弥补这个问题自然就会减少过去的那种战斗镜头表现，较多使用抽象的战斗场景刻画，比如用拖长的尾流来表现快速移动，用四处产生的对撞冲击波来表现战斗的激烈。其次会设计丰富的技能效果，配合出色的打击音效与破坏音效，来增强战斗的观感。一场绚丽的声光特效完全可以掩盖住战斗表现上的不足。

本片就频繁利用不同视角的镜头和剪辑，把关键动作慢下来，衔接动作又快速带过，配合上宏大的受击特效，电影感被大大增强，还欣赏到了许多新的大招演绎。特别地，这部剧场版为战斗过程配上了BGM，并在放招或者变身的时候通过歌词把招式名和变身喊出来，让整个打斗过程更加带感。

这次对布罗利的重新塑造，对战斗场景的精彩表现都预示着过去的那种作画方式、制作理念已经一去不复返，或许未来会出现更加炫酷的龙珠战斗、更加华丽的龙珠招式。但曾经的精彩肉搏战斗我们是再也见不着了。

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文：史歌

2019年5月26日