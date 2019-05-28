文./梦里诗书

自《哥斯拉》系列诞生以来从未有一部系列电影打造了如此惊艳的视觉盛宴，《哥斯拉2：怪兽之王》里从接踵而至的巨型怪兽，到沉重肃穆的氛围营造，再到堪为炸裂的怪兽鏖战，恢宏磅礴的观感体验使其让人见证了什么才是一部怪兽电影真正该有的魅力。

《哥斯拉2：怪兽之王》虽然是《哥斯拉》和《金刚：骷髅岛》的延续，但相比于浪费了大量时间在人类剧情，同时又将哥斯拉遮遮掩掩昏暗的首秀，《怪兽之王》才真正展现了这部电影该有的气质，在电影中除了更大更强的哥斯拉尽显真身外，作为电影反派的三头巨龙，基多拉同样给人带来了震人心魂的气场，而如蝴蝶般五彩斑斓的魔斯拉，以及拥有翼龙般巨翼的拉顿，电影所着力一展的四怪兽各自都有着让人记忆犹深的特点。

在《怪兽之王》里人类其实已然成为了串联剧情的配角，怪兽间惊涛骇浪，上天入地的大战，才是这部电影最大的看点，而在好莱坞特效的加持下，虽然怪兽在一些细节上仍能看出些许瑕疵，但导演对整体节奏中肯的掌控力，以及视效与配乐的高度契合，确打造了一场又一场足够引人入胜，使观众沉浸其中的视觉奇观，也正是在这样毁天灭地的激战中，电影所存的缺陷在很多人眼中被一笔盖过了。

虽然《怪兽之王》对比起源之作带来了更多的视觉震撼，但同《哥斯拉》一样，《怪兽之王》本质仍旧是一部爆米花电影，从电影剧情的设定来看，其导演编剧只是再度生搬硬套了好莱坞最常见的通用模板，家庭与爱的内核，或许在别的电影中能给人带来不小的感动，可在这部电影里非但没起到任何正向作用，相反命题式的嵌入只是使电影所言之爱显得即苍白又廉价。

现如今电影宇宙无疑已然成为了一块公认的吸金石，但并不是任何电影都适用这一套路，虽然《怪兽之王》凭借特效的加持和怪兽聚合成功博取了观众的眼球，但这一系列其实并不像漫威宇宙般具备持久的生命力，从《哥斯拉》到《哥斯拉2：怪兽之王》，电影中人与怪兽的关联始终都有着极强的拼凑感，而在《怪兽之王》后，电影唯一的出路也只有打造更大场面的怪兽大战，可以想见的视觉疲乏，不过只是步了《变形金刚5》的后尘。

从环境保护到对人类文明的隐喻，《哥斯拉》这一题材其实并不缺乏深度，但遗憾的是导演却从没能把电影拍出本有的纵深，而只是拍出了一场外强中干的怪兽大战。

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